Feindliche Übernahme

Jewgenij Prigoschins Tod bedeutet wohl auch das Ende seiner Privatarmee. Moskau wirbt bereits Soldaten ab.

Die Söldnertruppe Wagner ist sehr lebendig. Das versichert zumindest Alexander Lukaschenko: „Wagner hat gelebt, lebt und wird in Belarus leben, auch wenn das jemand nicht passt“, sagte der Minsker Staatschef unlängst. In den nächsten Tagen würden alle Söldner der „Privaten Kriegsfirma Wagner“ ins Land kommen, an die 10 000 Mann. Aber dass Lukaschenko die sowjetische Parole über das ewige Leben des toten Wladimirs Lenin auf Wagner anwendet, ist kein gutes Omen für die verwaiste Söldnertruppe.

Am Mittwoch wurden Jewgenij Prigoschin, Inhaber von Wagner, und Dmitrij Utkin, der neonazistische Oberbefehlshaber der Privatarmee, in Sankt Petersburg beerdigt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Beide waren eine Woche zuvor, zwei Monate nach ihrem gescheiterten Putsch, bei einer Flugzeugexplosion ums Leben gekommen. Wagner ist enthauptet. Und es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der Kreml die Streitmacht des toten Unternehmers als selbstständige militärische Struktur ganz ausschalten möchte. Ihr kriegerisches Business-Netz vor allem in Afrika will der Staat dann wieder selbst übernehmen.

Russland nach Prigoschins Tod: Bedrohung in Belarus

Schon jetzt klingen Lukaschenkos Worte von zehntausend Söldnern im Belarus mythisch. Nach Schätzungen unabhängiger Beobachter haben sich dort seit dem Juli-Putsch und Prigoschins offiziellem Umzug höchstens 3000 Wagner-Angehörige versammelt. Und ein Drittel der Zelte in ihrem Lager südöstlich von Minsk sind laut dem Exilportal „zerkalo.io“ schon wieder abgebaut. Zwar sorgt die Anwesenheit von Wagner in Belarus in Polen und im Baltikum durchaus für Unruhe. Aber langfristig kann sich der halb-bankrotte Lukaschenko kaum Tausende Krieger leisten, die monatlich über umgerechnet 2400 Euro Sold kassieren. „Ein Angestellter von Wagner verdient so viel wie ein belarussischer Minister“, sagt der Moskauer Politologe Andrej Susdalzew. Er erwartet, dass Wagner bis Oktober komplett aus Belarus verschwunden sein wird.

Auch sein belorussischer Kollege Artjom Schraibman glaubt, der Kreml wolle eine so teure Reserve möglichst bald wieder einsetzen, entweder in regulären Einheiten oder in neue Söldnertruppen, die aber vom Staat kontrolliert werden. „All das spricht für eine beschleunigte Nationalisierung von Wagner.“

Laut der amerikanischen Denkfabrik ISW steht die Kompanie des toten Prigoschins vor dem Ende. Putins höchstwahrscheinliches Attentat gegen die Wagner-Führung habe sehr deutlich gemacht, dass der Kreml alles tun werde, um künftig unabhängige Militärstrukturen nach dem Modell der Prigoschin-Truppe zu verhindern.

Russland nach Prigoschins Tod: Wagner hat sich in Bachmut aufgerieben

Der Ruhm von Wagner in Russland geht nicht zuletzt auf die Eroberung von Bachmut zurück, verblasst aber auch zusehends. Die dafür nötige Abnutzungsschlacht ließ Wagner angeschlagen zurück, es wird vermutet, dass bis zur Hälfte der circa 50 000 Kämpfer dort verwundet oder getötet wurden. Und seit Wagners Abzug von der Front Ende Mai wehrt die reguläre Armee die Gegenoffensive der Ukraine halbwegs erfolgreich ab, meldet sogar Angriffe. Wagner-Kommandeure und Soldaten werden von der russischen Armee abgeworben, auch mit höherem Sold.

Auch auf den nichteuropäischen Schlachtfeldern ist Wagner in politischer Bedrängnis, etwa in Syrien. Als Wagner-Kerngeschäft galt Afrika, in mehreren Staaten kontrollierte man Rohstoffe und Wirtschaft und stellte das militärische Rückgrat der Machthaber dar. Auch in der Zentralafrikanischen Republik, dem Sudan oder Mali versuchen staatliche russische Stellen wie der Militärgeheimdienst GRU, die Geschäfte zu übernehmen. Auch Prigoschins erbitterte Gegenwehr gegen die neue GRU-Konkurrenz könnte ihm zum Verhängnis geworden sein, so Cristo Grosew, ein Ermittler der Investigativ-Plattform Bellingcat. Vor dem Absturz war Prigoschin in Afrika unterwegs.