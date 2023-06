Brisante Personalie: Finanzminister Lindner befördert Buschmann-Ehefrau

Von: Patrick Mayer

Teilen

Christian Lindner befördert in seinem Ministerium die Ehefrau von Bundesjustizminister und FDP-Kollege Marco Buschmann. Das sorgt für Wirbel.

München/Berlin - Könnte man diesen Vorgang auch als Vetternwirtschaft beschreiben? Wie die Bild und die Welt berichten, hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Ehefrau von Parteikollege und Justizminister Marco Buschmann (FDP) in seinem Ministerium als Beamtin befördert.

Christian Lindner: FDP-Chef befördert Ehefrau von Marco Buschmann

Ihr Name ist Janina Hatt, sie soll 44 Jahre alt sein und sie soll bisher als Referentin im Bundesfinanzministerium in Berlin gearbeitet haben. Laut eins Ministeriums-Organigramms sei sie nun Referatsleiterin, heißt es in dem Bericht. Sie solle sich in dieser Funktion um das Thema „Moderner Staat und Bürokratieabbau“ kümmern, berichten die Bild und die Welt.

Sie ist demnach im Dezember 2021 von einer dem Bundeskanzleramt untergeordneten Behörde ins Finanzministerium gewechselt. Also zu jener Zeit, als sich SPD, FDP und Grüne in Koalitionsverhandlungen auf das Ampel-Bündnis im Bund einigten.

FDP-Spitzenpolitiker: Bundesfinanzminister Christian Lindner (li.) und Justizminister Marco Buschmann. © IMAGO/Stefan Zeitz

Das Bundesfinanzministerium habe indes den Vorgang als unproblematisch zurückgewiesen, schreibt die Bild. Man werde sich nicht zu „einzelnen Beschäftigungsverhältnissen“ äußern, erklärte das Ministerium demnach zur Personalie. Hatt und der 45-jährige Buschmann, der aus Gelsenkirchen stammt, sind seit 2014 verheiratet sein.

Brisant: Als der damalige Staatssekretär Patrick Graichen über familiäre Verflechtungen im von Vize-Kanzler Robert Habeck (Die Grünen) geführten Bundeswirtschaftsministerium gestolpert war, hatte auch die FDP den Koalitionspartner scharf kritisiert. Habeck entließ Graichen erst nach langem Widerstand und Zögern. „Minister Habeck steht in der Verantwortung, die ungeklärten Fragen rund um die Empfehlung des eigenen Trauzeugen durch Staatssekretär Graichen aufzuklären“, erklärte der energiepolitische Sprecher der FDP, Michael Kruse, im Mai der Welt.

Christian Lindner: FDP-Chef verteidigte Grünen-Minister Robert Habeck

Parteichef Lindner verteidigte dagegen Kabinettskollege Habeck. „Sicherlich ist es ratsam, jetzt dort Transparenz herzustellen“, sagte er in der ARD-Talksendung „Maischberger“. „Um es aber auch ganz klar zu sagen: Mancher Vorwurf, der hier geäußert worden ist, ist unverhältnismäßig“, meinte er weiter. Für ihn gelte „immer zuerst die Annahme, dass Menschen sich ordentlich verhalten“. Jetzt gerät die FDP in den Fokus wegen eventueller Vetternwirtschaft. Zu einer Zeit, in der die Liberalen mit den Grünen heftig und intensiv über das sogenannte Heizungsgesetz streiten. (pm)