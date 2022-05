Falsche Bescheidenheit

Von: Martin Benninghoff

Landtagswahl in NRW: Mona Neubaur von den Grünen fehlt im einzigen TV-Duell der Spitzenkandidaten Wüst und Kutschaty. Dabei kann sie eine alles entscheidende Rolle haben.

Zwei Männer in Anzug und Krawatte, zwei gut gelaunte Moderatorinnen, viel Harmonie, aber wenig politisches Profil. Im Grunde könnte damit dieser Text über das Fernsehduell zwischen dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) und seinem Herausforderer Thomas Kutschaty (SPD) schon enden. Die Sendung am Donnerstagabend im WDR wirkte wie das Warmlaufen für eine große Koalition in Düsseldorf.

Die ist bei den Verantwortlichen nicht gewollt. Stattdessen rückt Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur in die komfortable Lage, sich womöglich den Regierungspartner aussuchen zu können. Die Umfragewerte - zuletzt die des ZDF-Politbarometers - zeigen in Richtung einer Zweierkoalition. Schwarz-Grün hätte eine Mehrheit, Rot-Grün knapp. Der Ordnung halber sei gesagt, dass Dreierbündnisse einer Jamaika- oder Ampelkoalition auch möglich sind. Da wäre Neubaur aber ebenso mit von der Partie.

Die drei politischen Landschaften von NRW

Nordrhein: Die Menschen wählen CDU und sind katholisch. So könnte ein beliebiges Lexikon das südliche Nordrhein-Westfalen beschreiben. Doch die Realität ist komplizierter – und vor allem vielschichtiger. Das Gebiet, das sich „Nordrhein“ nennt, ist in Wahrheit der nördliche Teil der früheren preußischen Rheinprovinz. Gemeinsam mit Westfalen und Lippe ist in britischer Besatzungszeit das Bindestrich-Land Nordrhein-Westfalen erwachsen, das zwar nie recht eine eigene Identität entwickelt hat, für die deutsche Politik aber prägend wurde: Bonn, die provisorische Hauptstadt der Bundesrepublik. Die SPD, die sich in Bad Godesberg mit dem rheinischen Kapitalismus ausgesöhnt hat – und so zur Volkspartei wurde. Und natürlich der Katholizismus als frühere Mehrheitsreligion, seit Jahren auf dem Rückzug. Aber noch immer steht der Dom in Köln als steingewordene Pyramide eines längst vergangenen Machtanspruchs im gleichnamigen Erzbistum. Das alles ist das Rheinland – pardon: Nordrhein. Da geht es schon los im Bindestrich-Land: Was, bitteschön, soll dieses „Nordrhein“ eigentlich sein? Die Erklärung liegt in der Geschichte der britischen Besatzungshoheit, durchsetzen konnte sich der Begriff nie. Die Menschen rund um Bonn, Köln, Aachen und Düsseldorf oder im Siebengebirge sehen sich als Rheinländerinnen und Rheinländer – mit allen Klischees von Kölsch bis Alt, von Alaaf bis Helau. Doch selbst der Begriff ist reichlich unbestimmt: Der Rheinische Landschaftsverband reicht beispielsweise bis Essen, was man gemeinhin eher dem Ruhrgebiet zuordnet, zumal bis heute im „Pott“ tendenziell eher SPD als CDU gewählt wird – anders als in den ländlichen Gebieten des südlichen Nordrhein-Westfalens. Doch auch da ändern sich die Gewissheiten: Die Union, jahrzehntelang der Platzhirsch zwischen Erft und Rhein, bekommt es zunehmend mit den Grünen zu tun, die in den Universitätsstädten Bonn und Köln schon längst regieren. Es ist alles im Fluss – und der heißt im Bindestrich-Land: Rhein. mben

Ruhrgebiet: Feste Burg der SPD, hier werden Werte geschaffen, der Sozialismus aufgebaut – oder eher die Sozialdemokratie. Oder nun auch nicht (mehr). Das Revier, der Pott, „Ruhrstadt“, Metropolregion Rhein-Ruhr ... lassen wir das, es gibt zu viele Namen. Das lange schon abgewirtschaftete Kohlerevier bekam sein stählernes Image nach und nach seit dem 18. Jahrhundert verpasst, und als das spätgeborene Deutsche Reich die Industrialisierung durchboxte, da wurde in den Gruben, den Essen und den Fabriken zwischen Rhein, Emscher und Ruhr im Akkord geschuftet, bis nicht wenige glaubten, der deutsche Kasernenstaat habe dort die Hölle auf Erden entwickelt. Der Niedergang begann dann schon in den 1920ern, Krieg und Wirtschaftswunder waren anormale Sprünge in der negativen Kurve. Die CDU kapierte das früh und versuchte bald nach 1945 nicht weiter, dort als mittig-christlich-linke Zentrumspartei durchzugehen. Die SPD biss sich fest, übernahm grummelnde Ex-KPDler und propagierte blühende Industrielandschaften. Da hören seit den 70ern dann immer weniger alteingesessene polnische Malocherfamilien und neue türkische „Gastarbeiter“-Familien zu. Modernisierungsschübe der SPD quittierte man mit Wahlverweigerung oder mit braunen Rattenfängern und in jüngerer Zeit schließlich mit einem etablierten rechten AfD-Rand zwischen vier und elf Prozent. Heute wählt Deutschlands größte Stadt Duisburg-Essen-Bochum-Dortmund-etc. aber immer noch eher Rot (von elf Rathausoberen sind sieben der SPD). Der deutsche Strukturwandel geht im Pott noch langsamer vonstatten als anderswo, die scharfen sozialen Kontraste halten hier Ressentiments länger am Leben. rut

Westfalen: Das Rheinland mag eigen sein, aber Westfalen tickt völlig anders. Das flache Land gibt sich allen Ernstes als der Nachfolgestaat Preußens aus, weil 1946 die britischen Besatzungsbehörden praktisch in tutto die vormalige preußische Provinz in ihr NRW-Konstrukt überführten (und Preußen auflösten). Entlang des Rheins sollen die Leute doch ruhig westdeutsch sein, in Westfalen ist man kerzengerade norddeutsch. Oder gar preußisch? Von der überwiegend bäuerlich geprägten Landschaftskultur her gibt es auch einige Ähnlichkeiten zu dem, was mal Preußen war (heute Brandenburg, Polen und Russland). Dank des Münsteraner Tatorts glauben nun alle, die Westfalen pendelten zwischen verstockten Hippies und konservativen Spontis – mit betont farblosen, norddeutsch zurückhaltenden Tränen als ruhender Mitte. Ist natürlich alles nicht so. Man bleibt im Osten von NRW (noch seine geografische Eigentümelei des Bindestrich-Landes) weniger echauffiert als der Karneval am Rhein oder die Weltrevolution an der Ruhr. In den drei hauptsächlichen Städten werden wenig Experimente gewagt, in Münster stellt die CDU den Oberbürgermeister, in Arnsberg und Detmold die SPD. Düsseldorf ist fern und das seelisch eher verwandte Niedersachsen nur einen unaufgeregten Steinwurf weit entfernt. Norddeutsch halt. rut