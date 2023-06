Mehr schwere Fälle von Gewalt gegen jüdische Menschen

Von: Daniel Roßbach

Die Beobachtungsstelle Rias legt ihren Jahresbericht vor und dokumentiert viele Fälle „extremer Gewalt“ und alltägliche Übergriffe aus antisemitischen Motiven. Für den Kampf gegen Hass geben demnach Bund und Länder zu wenig Geld.

Neun Fälle extremer antisemitisch motivierter Gewalt, also solcher, die potentiell tödlich war oder schwere Körperverletzungen zur Folge hatte, gab es 2022 in Deutschland. Das ist einer der Befunde, den der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias) am Dienstag in Berlin in seinem Jahresbericht vorgestellt hat.

Insgesamt zählte der Verein 2480 Fälle antisemitischer Straftaten oder diskriminierenden Vorfällen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Das seien zwar 11 Prozent weniger als im vergangenen Jahr gewesen, so Bianca Loy, wissenschaftliche Referentin des Rias, aber immer noch 26 Prozent mehr als noch 2020. Antisemitismus bewege sich damit in Deutschland weiterhin auf „einem hohen Niveau“, so Loy. Seit Rias 2017 begonnen hat, antisemitische Vorfälle zu dokumentieren, gebe es eine besorgniserregende Entwicklung. Die Zahl extremer Fälle war 2022 die höchste in diesem Zeitraum. Konkret hob Benjamin Steinitz, der geschäftsführenden Vorstand des Rias-Bundesverbands, Angriffen auf jüdische Einrichtungen in Deutschland hervor, an deren Vorbereitung die al-Quds Einheiten des iranischen Regimes beteiligt gewesen seien. Für Schüsse auf das Rabbinerhaus in Essen, einen Brandanschlag in Bochum und einen vereitelten Anschlag auf die Synagoge von Dortmund, die sich im November 2022 ereignet haben, habe der Bundesgerichtshof im Mai diesen Jahres den Verdacht zu den Hintergründen im Iran bestätigt, Ermittlungen des Bundesanwalts dazu dauern noch an. Die Bundesregierung müsse sich dafür einsetzen, die iranischen Revolutionsgarden auf EU-Terrorlisten zu führen, da das Regime in Teheran weltweit Gewalt gegen Jüd:innen unterstütze.

Übergriffe in der Öffentlichkeit und im Internet

Geprägt werde das Leben von jüdischen Menschen in Deutschland aber auch die hohe Zahl antisemitischer Übergriffe und Beleidigungen in alltäglichen Situationen. Dazu zählten Beleidigungen oder von antisemitischen Verschwörungsmythen genährte Bemerkungen im öffentlichen Raum, aber auch in sozialen Netzwerken im Internet.

Quelle von Rechtsextremismus sei neben Rechtsextremismus und radikalem Islamismus ein „verschwörungsideologisches Spektrum“. Dieses weise Verbindungen zu Rechtsextremismus auf und würde von rechtsextremen Akteuren zur Agitation genutzt, sei aber auch bis in die Mitte der Gesellschaft anschlussfähig, so Benjamin Steinitz. Darin bilde sich, wie Einstellungs-Studien zeigten, „auch ein Wählerpotential der AfD ab“. Als post-Shoa-Antisemitismus bezeichnete Relativierung des Holocaust, bei der dessen Verbrechen etwa mit aktuellem Geschehen gleichgesetzt wird, gebe es etwa bei Abtreibungsgegner:innen, Coronaleugner:innen oder in den Kunstwerken mit antisemitischem Inhalt, die auf der letzten Documenta in Kassel ausgestellt wurden.

„Schock“ in jüdischer Gemeinschaft über Antisemitismus auf Documenta und Reaktion von Roth

Mit Blick auf die Documenta-Vorfällen sprach Benjamin Steinitz von einer „sehr, sehr großer Enttäuschung und Schock innerhalb der jüdischen Gemeinschaft über das Agieren von Kulturstaatsministerin Claudia Roth und den verantwortlichen Strukturen“. Kritische Einordnungen seien im Vorfeld überhört worden, nach den Vorfällen habe niemand Verantwortung übernommen und seien jüdische Perspektiven negiert worden: „Da ist sehr viel kaputt gegangen“. Dagegen verwies der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, darauf, dass es an Strukturen fehle, die Roth größere Einflussnahme erlaubt hätten. Mit Blick auf Antisemitismus in Kultureinrichtungen wiederholte Klein seine Ablehnung von Auftritten des Musikers Roger Waters und lobte Bemühungen, diese einzuschränken oder nicht unwidersprochen zu lassen.

Bei der Vorstellung des Jahresberichts machte Rias aber auch deutlich, dass mehr Anstrengungen nötig sind, um ein vollständigeres Lagebild zu Antisemitismus in Deutschland zu bekommen. So finde derzeit kein Abgleich der Falldokumentation mit erfassten Straftaten statt, weil es dafür eine „fehlende Rechtsgrundlage bei Strafverfolgungsbehörden“ gebe, so Loy. Sie sehe den „Gesetzgeber in der Pflicht, diese zu schaffen“. Zudem sind die Meldestellen, die es in elf Bundesländern gibt, Steinitz zufolge unterfinanziert. Fünf Landesstellen verfügten über weniger als zwei ganze Arbeitsstellen, drei erwarteten Kürzungen der schon jetzt zu geringen Finanzmittel. „Einige Landesregierungen müssen sich die Frage stellen lassen, ob sie die Antisemitismusbekämpfung als Teilzeitaufgabe sehen“, so Steinitz. Zudem gibt es in fünf Ländern – Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bremen, Hamburg und Brandenburg – gar keine Landesstellen. Die Dokumentation von Vorfällen muss für diese Länder der Bundesverband übernehmen.

Rias sieht Landesstellen als unterfinanziert an

Auch der Rias-Bundesverband kann sich jedoch nicht auf eine stabile langfristige Finanzierung verlassen. Denn für seine Finanzierung steht kein dauerhaftes Budget bereit, sondern ist er jährlich auf die Bewilligung von Fördermitteln angewiesen. Der Regierungs-Beauftragte Klein sagte, die Gründung von Rias und der Aufbau von Meldestellen sei eines seiner wichtigsten Projekte zur Bekämpfung von Antisemitismus, er hoffe, dass eine „institutionelle Förderung des Bundesverbands umgesetzt werden kann“. Aktuell prägen, so Steinitz, aber „prekäre Haushaltslagen in Bund und Ländern“ die Arbeit im Bereich Demokratieförderung und Bekämpfung von Hasskriminalität allgemein, es gebe „dringenden Handlungsbedarf“.