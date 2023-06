„Offensive eskaliert den Krieg“: Wagenknecht kritisiert Ukraine - Nato-Expertin kontert

Von: Stephanie Munk

Welchen Sinn hat die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg? Sahra Wagenknecht stritt sich darüber bei „Maischberger“ mit einer Expertin der Nato.

Berlin – Um die Gegenoffensive der Ukraine ging es am Mittwochabend in der ARD-Sendung „Maischberger“. Eingeladen war dazu Sahra Wagenknecht. Die Linken-Politikerin präsentierte dabei ihre ganz eigene Sicht der Dinge. Militärexpertin Florence Gaub, Forschungsdirektorin am „Nato Defense College“ hielt in der Zweier-Diskussion dagegen.

Wagenknecht bezeichnet Gegenoffensive der Ukraine als „Eskalation“ – Expertin kontert

Wagenknecht warb bereits der Vergangenheit vehement für den Stopp von westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine und für Verhandlungen mit Russland Bei „Maischberger“ am Mittwoch bezeichnete sie die laufende Gegenoffensive der Ukraine hartnäckig als „Offensive“, und behauptete, die Ukraine würde damit den Krieg eskalieren. „Sie befördert eher, dass die Russen dann natürlich mehr Raketen starten, mehr Bomben werfen“, sagte sie. Wenn man den Ukraine-Krieg deeskalieren wolle, müsse man stattdessen Gespräche über einen Waffenstillstand führen.

Militärexpertin Gaub hatte dazu einen großen Einwand: Es gehe bei der ukrainischen Gegenoffensive gar nicht darum, den Ukraine-Krieg zu deeskalieren, konterte sie, sondern den Konflikt zu beenden. Um zu diesem Ziel zu gelangen, könne eine Eskalation erstmal „durchaus eine Rolle spielen.“ Denn erfahrungsgemäß müsse bei einem Krieg erstmal ein gewisser Grad der Zermürbung auf beiden Seiten eintreten, damit Verhandlungen überhaupt realistisch seien.

Wagenknecht: Waffen aus Westen verlängern Leid in Ukraine

Wagenknecht sprach bei „Maischberger“ auch immer wieder die hohe Zahl der Opfer an, die der Ukraine-Krieg fordert. Waffenlieferungen aus dem Westen seien „verantwortungslos“ und würden das Leid verstärken. „Will man das noch wochenlang, noch monatelang weitertrieben?“

Gaub hielt dagegen: „Diese Situation wurde nicht sich von der Ukraine herbei gewünscht, sie wurde kreiert von Russland.“ Dass sich die Ukraine dagegen verteidige, sei „ehrenwert“. „Sie beschreiben das als irgendetwas, wofür man sich schämen muss“, konterte sie: „Die Ukraine hat entschieden, sich zu verteidigen und jetzt gehen wir her und sagen: Jetzt hör mal auf, sich zu verteidigen, ist doch schöner, am Leben zu sein?“

Dass die Ukraine sich verteidigen wolle, sei ein Glück für andere Länder, so die Militärexpertin: „Denn hier ist internationales Recht gebrochen worden. Wenn die Ukraine einfach gefallen wäre, wer weiß, was dann passiert wäre.“

Wagenknecht fordert Gespräche mit Putin – Expertin: „Nicht zwei Kinder im Sandkasten“

Wagenknecht jedoch insistierte: „Je länger dieser Krieg geht, desto größer wird der Hass.“ Sie kritisierte den Westen außerdem dafür, dass er angeblich Selenskyj darin bestärke, seine Maximalziele beizubehalten. Dazu gehöre die Rückeroberung der Krim und die schnelle Nato-Mitgliedschaft der Ukraine.

Gaub warf Wagenknecht daraufhin eine „Ameisenperspektive“ vor. Dass die Linken-Politikerin daran glaube, Friedensgespräche mit Wladimir Putin würden derzeit funktionieren, sei blauäugig: „Es ist wirklich naiv zu glauben, mit ganz viel guten Willen geht man da rein und dann überzeugt man die beiden schon. Das sind nicht zwei Kinder im Sandkasten.“

Wagenknecht sieht Gegenoffensive zum Scheitern verurteilt

Auch über den möglichen Erfolg der Gegenoffensive waren sich Wagenknecht und Gaub uneinig: Wagenknecht vertrat bei „Maischberger“ die Ansicht, die Gegenoffensive sei zum Scheitern verurteilt. Dass es gelingen werde, große Teile des Donbass zurückzuerobern, sei fast ausgeschlossen. An der Front habe sich im Grunde seit einem halben Jahr nichts grundlegend verändern, so die 53-Jährige.

Militärexpertin Florence Gaub hielt dagegen, bei der Gegenoffensive gehe es gar nicht so sehr darum, wie viele Quadratkilometer zurückerobert würden - sondern, was diese in den Köpfen der Russen mache. „Eigentlich hat diese Offensive nicht zu sehr zum Ziel, militärisch alles zu befreien, sondern Russland davon zu überzeugen: Das hier ist militärisch nicht zu machen.“ Deshalb sei der Erfolg oder Misserfolg der ukrainischen Gegenoffensive auch so schwer zu messen.

Sahra Wagenknecht eckt mit Ukraine-Positionen auch bei Linken an

Sahra Wagenknecht eckt mit ihren Positionen auch in ihrer eigenen Partei an. In der Sendung von Markus Lanz hatte sie bereits einen wirren Lösungsvorschlag für den Ukraine-Krieg präsentiert. Sie und die Linken finden nicht mehr zueinander, auch über einen Parteiausschluss oder eine Partei-Neugründung wurde schon diskutiert. (smu)