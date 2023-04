„Ende seiner Macht nähert sich“: Experte sieht Putins Schwäche als Auslöser für einen „Bürgerkrieg“

Von: Kathrin Reikowski

Wladimir Putin steht durch den Ukraine-Krieg geschwächt da, so ein Experte. Der Anschlag auf den Militärblogger könnte einen „Bürgerkrieg“ wahrscheinlicher machen.

Moskau/ Sankt Petersburg - Für Russlands Regierung rund um Kreml-Chef Wladimir Putin schien die Sache sehr schnell klar zu sein: Am Montag (3. April) machte der Kreml die Ukraine und Anhänger des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny für den gewaltsamen Tod des russischen Militärbloggers Wladlen Tatarski verantwortlich. Russische Ermittler meldeten die Festnahme einer Verdächtigen, die sie als Unterstützerin von Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung bezeichneten.

Doch das sehen weder international noch innerhalb Russlands alle genauso wie die offizielle Kreml-Linie: Kiew und Nawalnys Sprecherin wiesen die Vorwürfe zurück. Auch der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, glaubt nicht an eine Beteiligung Kiews an dem Anschlag. Die Sprecherin von Nawalnys Stiftung, Kira Jarmysch, warf dem Kreml vor, Nawalny bewusst hineingezogen zu haben, um bei seinem bevorstehenden Prozess wegen „Extremismus“ eine weitere Anklage wegen „Terrorismus“ hinzufügen zu können. Die New York Times sieht den Bombenanschlag als Vorzeichen für ein noch härteres Vorgehen gegen die russische Opposition. Und international wird teilweise über eine Beteiligung des russischen Geheimdienstes am tödlichen Anschlag auf den Militärblogger spekuliert.

Bombenanschlag auf Militärblogger: Das ist der Stand

„Der Terrorangriff wurde von ukrainischen Geheimdiensten mithilfe von Agenten geplant, die mit der sogenannten Anti-Korruptions-Stiftung zusammenarbeiten“, erklärte das russische Anti-Terror-Komitee am Montag. Eine Verdächtige, die 26-jährige Darija T., sei festgenommen worden. In einem von der Polizei veröffentlichten Video sagte eine junge Frau aus, sie habe die Büste mitgebracht, bei deren Explosion Tatarski getötet worden sei. Woher sie diese hatte, sagte sie nicht.

Tatarski, der mit bürgerlichem Namen Maxim Fomin heißt, war ein Befürworter der russischen Offensive in der Ukraine, schrieb aber auch kritisch über das russische Militär. Dass er nun nicht mehr lebt, könnte Putin in die Hände spielen, meint das Institute for the Study of War. Fomins Ermordung könne demnach ein Beweis dafür sein, dass Putins Toleranz gegenüber den einflussreichen Militärbloggern nachlasse oder aber auch auf Fomins Nähe zu Prigoschin zurückzuführen sein.

Anschlag auf Militärblogger in Russland

Die „Spinnen fressen sich gegenseitig in einem Glas“, schrieb der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak auf Twitter. „Die Frage, wann der Inlandsterrorismus zu einem Instrument des innenpolitischen Kampfes werden würde, war eine Frage der Zeit.“ Und weiter: „Irreversible Prozesse und Probleme 2.0. warten auf die Russische Föderation. Und wir werden zusehen.“ BR24.de berichtete schon Ende März, dass unter ursprünglich kremltreuen russischen Politikern inzwischen heftige Auseinandersetzungen um die Zukunft Putins gebe. „Putin ist nicht mehr zu retten, er ist für alles verantwortlich“, soll der aserbaidschanische Oligarch Farchad Achmedow in einem Telefongespräch gesagt haben.

Auf dem Portal von Bild.de lassen sich am Dienstag mehrere Russland-Kenner mit düsteren Zukunftsaussichten für die russische Föderation zitieren. Osteuropa-Experte Jan Behrends sieht in dem jüngsten Anschlag einen „Übergang zum Bürgerkrieg“. Und der britische Journalist Euan MacDonald glaubt auch nicht, der Anschlag könne Putin nützen. Er sei eher „ein Hinweis darauf, wie stark Putins Autorität durch seinen katastrophalen Krieg geschwächt wurde“. Putin halte als Anführer die „Gangster-Bosse“ im Schach. Aber dies werde immer schwieriger für ihn, weil Putin durch den für ihn schlecht verlaufenden Ukraine-Krieg politisch immer schwächer werde. Die „konkurrierenden Fraktionen unter ihm“ würden sich für den Tag positionieren, an dem Putin nicht mehr da sei. „Sie wissen, dass er sich dem Ende seiner Macht nähert, und wenn, sagen wir, Russland die Kontrolle über die Krim verlieren würde, wäre er erledigt.“ (dpa/kat)