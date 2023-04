Sicherheits-Experte bei Maybrit Illner: „Ukraine hat zwei Wunderwaffen“

Von: Yağmur Ekim Çay

Bei „maybrit illner“ war am Donnerstagabend das Thema „Großoffensive oder Endlos-Krieg – schafft die Ukraine die Wende?“ © Screenshot maybritillner im ZDF

Am Donnerstagabend diskutierte Maybrit Illner mit den Gästen über den Krieg. Im Studio saßen Frank Sauer sowie der Verteidigungsminister Pistorius.

Am Donnerstagabend, den (21. April) diskutierte Maybrit Illner mit ihren Gästen über den Angriffskrieg Putins und die erwartete Gegenoffensive der Ukraine. Unter den Experten im Studio befand sich Frank Sauer, ein Sicherheitspolitikexperte der Bundeswehr-Universität in München.

Er betonte, dass die ukrainischen Streitkräfte zwei wichtige Faktoren für einen erfolgreichen Gegenschlag hätten. „Ich will, trotz all des Erwartungsmanagements, noch mal dazu sagen: Die Ukraine hat ja zwei Wunderwaffen. Und das sind keine technischen Geräte, sondern das ist A, die eigene Kampfmoral und B, die russische Inkompetenz“, so Sauer. diese beiden Variablen haben eigentlich von Anfang an das Kriegsgeschehen bestimmt. „Wenn sich an diesen beiden nichts drastisch ändert, bleibe ich dabei, dass mit Blick auf Moral, Personalstärke und Material die Ukraine hier eine gute Chance hat, das zu erreichen, was wir uns alle erhoffen.“

Sicherheitspolitikexperte: „Sollten uns darauf einstellen, Bilder von zerstörten Leopard-Panzern zu sehen“

Ziel müsse ein Verhandlungs- und kein Diktatfrieden sein, der aber nur durch eine gute Position der Ukraine erreichbar sei. Allerdings sei die Ukraine auch weiterhin auf westliche Unterstützung angewiesen, um ihre Position zu stärken. Laut Sauer müsse man als Öffentlichkeit auf Bilder von zerstörten westlichen gepanzerten Fahrzeugen einstellen sollten. Die geplante Gegenoffensive werde voraussichtlich im Süden des Landes stattfinden, um bis Melitopol vorzustoßen und die Landbrücke zu öffnen.

Zu Gast waren auch der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der ZEIT-Journalistin Alice Bota, und der CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen. In Bezug auf die Unterstützungsstrategie der Bundesregierung für die Ukraine wurde Bundesverteidigungsminister Pistorius erneut bezüglich seines Kommunikationsstils angesprochen. „Ich glaube, dass Olaf Scholz und ich gar nicht weit auseinander sind. Ich formuliere es nur zugespitzter“, so Pistorius. „Herr Scholz hat eine andere Kommunikation als ich, das ist auch völlig okay. Im Ziel sind wir uns trotzdem alle beide gleich und sehr nah. Wir wollen alles liefern, was geht, und die Ukraine unterstützen in ihrem Kampf gegen Russland.“

CDU-Politiker Kiesewetter lobte Pistorius‘ klare Ausdrucksweise, betonte jedoch, dass er sich mehr Klarheit innerhalb der SPD wünsche. „Die Sozialdemokraten sind voll und ganz hinter Olaf Scholz und hinter dem, was ich tue. Ich finde es völlig in Ordnung, dass das nicht alle mit Jubelgeschrei tun“, antwortete Pistorius darauf.

Die ganze Sendung vom 20. April ist in der ZDF-Mediathek zu sehen.