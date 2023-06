EU-Gesetz zu Naturschutz entgeht Aus

Von: Sandra Kirchner

Teilen

Die EU-Kommission will mehr Gebiete unter Schutz stellen. Hier das Unesco-Biosphärenreservat wischen den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. © Imago

Nur ganz knapp scheiterte die konservative Blockade des EU-Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur. Nun müssen die Abgeordneten mühsam einen Kompromiss finden, um die europäischen Ökosysteme besser zu schützen.

Im Umweltausschuss des EU-Parlaments kam es am Donnerstag zu einer Zitterpartie. Denkbar knapp wurde das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur vor dem Aus bewahrt. Parlamentarier:innen der konservativen EVP-Fraktion hatten eine komplette Ablehnung des Gesetzes zur Abstimmung gestellt. Dagegen votierte mit 44 von 88 Ausschussmitgliedern die Hälfte der Abgeordneten und verhinderte damit, dass das Gesetz im Parlament gestoppt worden wäre. Jubel und Beifall brandeten daraufhin in dem überfüllten Raum auf: Selten war das Interesse an dem Ausschuss so hoch. Dutzende Interessierte quetschten sich hinter die Ränge der Abgeordneten, um die Abstimmung zu verfolgen.

Das EU-Naturschutz-Gesetz soll die Renaturierung von geschädigten oder zerstörten Ökosystemen voranbringen. Die Zeit dafür drängt: Der Verlust der Artenvielfalt in Europa schreitet voran. Selbst weite Teile eigentlich geschützter Lebensräume sind in keinem guten Zustand. Die EU-Kommission will nun mehr Gebiete unter Schutz stellen. Moore sollen großflächig wiedervernässt werden, begradigte Flüsse wieder mehr Raum für ihren natürlichen Fluss bekommen. Städte sollen grüner werden, verdichtete und degradierte Böden sollen wiederhergestellt und monokulturelle Wälder mit verschiedenen Arten durchmischt werden.

Die konservative EVP-Fraktion, der die CDU/CSU angehört, hatte zuletzt Stimmung gegen das Gesetz gemacht. Landwirte müssten dadurch Agrarflächen aufgeben, das bedrohe die Ernährungssicherheit. Wissenschaftliche Studien kommen aber zu einem anderen Schluss: Investitionen in geschädigte Ökosysteme zahlen sich mehrfach für umliegende Orte aus. Lokale Wirtschaftsverbindungen und Arbeitsplätze entstehen, Tourismus entwickelt sich.

Viele Details des Gesetzes sind noch offen: Auch der Kompromissvorschlag von Sozialdemokrat:innen, Liberalen, Grünen und Linken fand keine Mehrheit im Ausschuss. So mussten die Abgeordneten über Hunderte von Änderungsanträgen abstimmen. Die dafür veranschlagten drei Stunden reichten am Ende nicht aus. Ende des Monats soll die Abstimmung fortgesetzt werden. Danach muss das Gesetz noch im Plenum des Europaparlaments eine Mehrheit finden. Auch die EU-Mitgliedsstaaten müssen zustimmen. Das Gesetz ist ein wichtiger Teil des „European Green Deal“, mit dem die EU klimaneutral werden will. Ohne intakte Ökosysteme, die CO2 binden könnten, werde der Kampf gegen die Klimakrise nicht gelingen, warnte auch der Weltklimarat in seinem jüngsten Bericht.