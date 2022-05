Landtagswahl NRW: Das sind die Ergebnisse im Wahlkreis Essen III

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Essen III finden Sie hier.

Essen – Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Essen III? Sie entscheiden mit, welche Parteien in den Landtag einziehen und wer die besten Chancen auf die Regierungsbildung hat. Hier finden Sie die Ergebnisse der NRW-Wahl im Wahlkreis Essen III (67).

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sind alle Deutschen wahlberechtigt, die mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in NRW wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden. Sie können im Vorfeld per Briefwahl abstimmen oder am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal ihre Kreuze setzen.

Die Ergebnisse der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen können Sie im Live-Ticker mitlesen. Auch die aktuellen Prognosen und Hochrechnungen der NRW-Wahl werden live getickert.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wer tritt im Wahlkreis Essen III (67) an?

Bei der NRW-Wahl haben die Menschen im Wahlkreis Essen III zwei Stimmen. Bei der Erststimme haben sie die Auswahl aus Personen, die in ihrem Wahlkreis kandidieren. Wer die meisten Stimmen erhält, zieht über das Direktmandat in den Landtag ein. Im Wahlkreis Essen III (67) treten bei der NRW-Wahl 2022 folgende Kandidat:innen an:

Eva Martina Großimlinghaus (CDU)

Julia Kahle-Hausmann (SPD)

Detlef Heinrich (FDP)

Inge Marie Sponheuer (Grüne)

Jules El-Khatib (Linke)

Stephanie Brecklinghaus (AfD)

Stephan Konrad (Die PARTEI)

Diana Kummer (DKP)

Jens Siebers (MLPD)

Tim Kocher (Die Basis)

Christian Schneider (Volt)

Mit der Zweitstimme entscheiden die Wahlberechtigten bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen darüber, welche Parteien oder politischen Vereinigungen ins Landesparlament einziehen. Die Wähler:innen wählen dabei die Landesliste einer Partei. Das Ergebnis bestimmt, wie viele Sitze die Parteien im Landtag bekommen.

Bei der NRW-Wahl 2022 können die Menschen im Wahlkreis Essen III (67) mitentscheiden, wer die nächste Landesregierung stellen kann.

Wahlkreis Essen III (67): Die Ergebnisse der NRW-Wahl 2022

Bei der NRW-Wahl schließen die Wahllokale um 18 Uhr und die Auszählung der Stimmen beginnt. Zu dieser Zeit werden auch die ersten Prognosen und Hochrechnungen der Landtagswahl veröffentlicht. Im Laufe des Abends werden die Hochrechnungen immer genauer. Mit den Ergebnissen der Wahl ist jedoch erst ab dem späten Abend zu rechnen.

Im Laufe des Abends ermitteln die Wahlhelfer:innen, wer die meisten Erststimmen bekommt und damit das Direktmandat gewinnt und welche Partei die meisten Wähler:innen ansprechen konnte. Die Ergebnisse der Landtagswahl NRW im Wahlkreis Essen III (67) finden Sie an dieser Stelle.

Landtagswahl NRW: Was zum Wahlkreis Essen III (67) gehört

Die Stadt Essen ist bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in vier Wahlkreise aufgeteilt: Essen I, Essen II, Essen III und Essen IV. Zum Wahlkreis Essen III (67) gehören folgende Stadtteile:

Stadtkern

Ostviertel

Nordviertel

Westviertel

Südviertel

Altendorf

Frohnhausen

Holsterhausen

Rüttenscheid

Fulerum

Haarzopf

Marqaretenhöhe

Wahlkreis Essen III (67): Die Ergebnisse der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 konnte Britta Altenkamp (SPD) mit 35,4 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Essen III gewinnen. Weitere Kandidierenden waren Brigitte Harti (CDU, 29,9 Prozent), Martin Weber (FDP, 8,7 Prozent), Harald Parussel (AfD, 8,1 Prozent), Ahmad Omeirat (Grüne, 6,8 Prozent), Jules El-Khatib (Linke, 6,7 Prozent), Axel Fänger (Die PARTEI, 2,4 Prozent), Serge Menga (parteilos, 0,9 Prozent), Gero Kühn (parteilos, 0,4 Prozent), Diana Kummer (DKP, 0,3 Prozent) und Horst Dotten (MLPD, 0,3 Prozent).

Die meisten Zweitstimmen erhielt ebenfalls die SPD. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,4 Prozent. Die Ergebnisse der NRW-Wahl 2017 im Wahlkreis Essen III (67) im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 31,6 CDU 25,9 Grüne 8,0 FDP 12,1 Linke 7,6 AfD 8,4

Die landesweiten Ergebnisse können Sie in unserem Live-Ticker zur NRW-Wahl 2022 verfolgen. (ms)