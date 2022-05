Ukraine-Krieg: Unternehmen fordern von Deutschland die Beendigung der Nord Stream Ausnahmen

Von: Tobias Utz

Teilen

Der Ukraine-Krieg spitzt sich auch diplomatisch immer weiter zu: Russlands Außenminister Lawrow warnt vor einer vermeintlichen Eskalation.

Update vom Freitag, 27. Mai, 21.00 Uhr: Die Gasanbieter der Ukraine rufen Deutschland zur Aufhebung der Ausnahmen für Nord Stream 1 auf. Konkret haben die Betreiber GTS Ukraine und Naftogaz Ukraine dazu aufgerufen, wie das Nachrichtenportal eurointegration.ua schreibt.

Der Chef des Betreiberts GTS Ukraine, Serhiy Makogon, wies darauf hin, dass die Ausnahmen für Nord Stream 1 damals unter der Prämisse beschlossen wurden, die Sicherheit der Gasversorgung nach Europa zu stärken. „Wir schlagen vor, dass die deutsche Regierung diese Ausnahmen überprüft und die Gaslieferungen nach Europa durch Nord Stream 1 effektiv aussetzt oder erheblich einschränkt“, so Makogon. Er verweist auch darauf, dass Russland einseitig die Lieferungen nach Finnland, Bulgarien und Polen eingestellt hatte.

Ukraine-Krieg: Deutschland wird aufgefordert Nord Stream Ausnahmen zu beenden. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

„Schritt in Richtung einer Eskalation“: Lawrow fordert rote Linie für Westen

Erstmeldung vom Freitag, 27. Mai: Moskau/Kiew – Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat den Westen davor gewarnt, die Lage im Ukraine-Krieg durch Waffenlieferungen weiter anzuheizen. Der 72-Jährige reagierte damit am Donnerstag (26. Mai) nicht zuletzt auf Forderungen aus Kiew nach Mehrfachraketenwerfer-Systemen der Nato, um im Donbass Gegenschläge gegen die russischen Truppen ausführen zu können. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba forderte unter anderem die Bereitstellung solcher System durch das westliche Militärbündnis.

Sergej Lawrow forderte dahingehend die westlichen Mächte dazu auf, auf die Lieferung schwerer Waffensystem in das Kriegsgebiet zu verzichten. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass aus Russland. Die Bereitstellung von Waffen für die Ukraine, welche für Attacken auf russisches Hoheitsgebiet verwendet werden könnten, sei „ein ernsthafter Schritt in Richtung einer inakzeptablen Eskalation.“

Ukraine-News: Lawrow wirft Selenskyj fehlende Verhandlungsbereitschaft vor

Im Auslandssender RT Arabic, der als kremltreu gilt, appellierte Lawrow zudem an die „Vernunft“ der westlichen Politikerinnen und Politik. Er hoffe, dass es im Westen noch genügend vernünftige Menschen gebe, die das verstehen würden. „Es sind noch ein paar von ihnen übrig“, fügte der 72-Jährige hinzu. Auf welche Politikerinnen und Politiker der russische Außenminister mit seinen Aussagen Bezug nahm, ist allerdings unklar.

Sergej Lawrow, russischer Außenminister. © Jean-Christophe Bott / Keystone / dpa

Auch im Hinblick auf mögliche Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau zeigte sich Lawrow unzufrieden. Der russische Verteidigungsminister warf dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mangelnde Verhandlungsbreitschaft vor. Selenskyj hatte angekündigt, erst dann für ein direktes Gespräch mit Wladimir Putin bereit zu sein, wenn die russischen Truppen sich auf die Grenzen vom 24. Februar zurückziehen würden. „Dass das nicht ernsthaft ist, muss man niemandem erklären und beweisen“, sagte Lawrow der Agentur Interfax zufolge. „Dem Westen passt es, diese intellektuell nicht sehr unterfütterte Unnachgiebigkeit auch noch zu unterstützen“, so Lawrows Vorwurf.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Zuvor hatte die ukrainische der russischen Regierung vorgeworfen, nicht an ernsthaften Verhandlungen interessiert zu sein. Viel mehr würde Moskau nun durch die Ausgabe russischer Pässe an die Bewohner der besetzten Gebiete in der Ostukraine versuchen, diese von Kiew loszulösen.

In den ersten Wochen nach der russischen Invasion hatten Moskau und Kiew noch verhandelt. Die Gespräche kamen jedoch zum Erliegen, als die Gräueltaten russischer Soldaten nach dem Rückzug aus Kiewer Vororten wie Butscha ans Licht kamen. Anders als die Ukraine hatte Russland ohnehin nur Politiker der zweiten Reihe ohne wirklichen Einfluss entsandt. (tu mit dpa/AFP)