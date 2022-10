Israel: Eskalation kurz vor Wahl – Mehrere Tote in Nablus

Von: Christian Einfeldt

Der Konflikt zwischen Israel und Palästina fordert weitere Opfer. Die Gewalt in Westjordanland nimmt zu – kurz vor der Parlamentswahl in Israel.

Nablus – Der Angriff kam in den frühen Morgenstunden: Mitglieder des israelischen Geheimdienstes „Shin Bet“ haben am vergangenem Dienstag (25. Oktober) ein Attentat auf die in den Palästinensischen Autonomiegebieten gelegene Stadt Nablus verübt. Die Spannungen im Westjordanland nehmen zu. Auf der einen Seite der israelische Staat, auf der anderen eine neu gegründete palästinensische Miliz namens „Höhle der Löwen“.

Bereits seit mehreren Wochen fordern Angriffe in beiden Lagern Todesopfer und viele Verletzte. Nur wenige Tage vor der israelischen Wahl am 1. November 2022 nun der nächste Vorfall: fünf Menschen getötet, weitere verletzt.

5 Tote und 21 Verletzte: Israel attackiert palästinensische Miliz „Höhle der Löwen“

Rund 21 Menschen hat der Anschlag Israels verwundet. Unter Berufung auf das Nachrichtenportal The Guardian stellt sich dabei insbesondere der Angriff auf ein vermeintliches Bombenlabor als wesentlicher Multiplikator heraus. Explosionen hätten für weitere Verletzte im Konflikt zwischen Israel und Palästina gesorgt. Medienberichten zufolge hätten sich Mitglieder der Miliz „Höhle der Löwen“ dort versteckt.

Anwohnerinnen und Anwohner beschreiben das jüngste Kriegsszenario mit dichten Wolken, die sich über die Stadt gelegt hätten. Nur wenige Stunden nach dem Attentat begannen bereits die Aufräumarbeiten. Glassplitter und weitere Trümmer des Anschlags seien entfernt worden. An einen gewöhnlichen Tagesablauf ist in aktuellen Zeiten dennoch nicht zu denken. Wie The Guardian berichtet, folgte die Antwort aus Teilen der palästinensischen Bevölkerung prompt. Im Westjordanland bleiben die Läden rund um die Städte Nablus und Ramallah geschlossen. Auf einen Trauerzug für die Verstorbenen des jüngsten Anschlags folgte der Generalstreik.

Kurz vor Israel-Wahl : Konflikt zwischen Palästina und Israel spitzt sich weiter zu. (Symbolbild) © ZUMA Wire/Imago

Spannungen zwischen Israel und Palästina: Konflikt spitzt sich weiter zu

Vom israelischen Staat durchgeführte Razzien, die sich explizit gegen die Miliz „Höhle der Löwen“ richten, bestimmen schon seit Monaten den Konflikt beider Parteien. Im Zuge der letzten Razzien kamen nun also fünf Menschen ums Leben. Nach Informationen von The Guardian gehörten drei Menschen der besagten Organisation an. Bei den zwei anderen Todesopfern soll es sich hingegen um gänzlich unbeteiligte Personen gehandelt haben – unbewaffnet und ohne jeglichen Bezug zur unabhängig vom palästinensischen Staat agierenden Miliz.

Stimmen palästinensischen Autonomiebehörde bezeichnen die Angriffe von Israel unlängst als Kriegsverbrechen. Zufolge von Euronews unterstützt der israelische Premierminister Yair Lapid hingegen die Attentate und hob Medienberichten zufolge vor allem deren Präzision hervor. Das Westjordanland befindet sich im Ausnahmezustand – und das bereits seit mehreren Monaten. Nablus, eine Stadt mit rund 156.906 Einwohnerinnen und Einwohnern, wird dabei immer wieder zum Austragungsort des Konflikts erklärt. Ein Konflikt, der auch bei der Parlamentswahl am kommendem Dienstag (1. November) in Israel Thema sein wird. (Christian Einfeldt)