„Es ist die Ambivalenz, die Literatur so gefährlich macht“

Von: Bascha Mika

Tausende kommen in Berlin zu der NS-Inszenierung. © picture alliance/akg-images

Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe und der Lyriker Jan Wagner über die Inszenierungen der Nazis, die Spaltung der Gesellschaft und warum Lyrik für Mächtige bedrohlich ist Ein Gespräch mit Bascha Mika

Frau Hoppe, Herr Wagner, die Bücherverbrennung vor 90 Jahren in Deutschland – welche Assoziationen weckt dieser barbarische Akt bei Ihnen?

Jan Wagner: Mir fallen spontan Titel und Autoren ein, die gar nicht wegzudenken sind aus der literarischen Tradition oder meinem eigenen Kanon. Große Namen, die die deutsche Literatur ausmachen und die damals verfemt wurden. Zudem bleiben auch die Schicksale dieser Schriftsteller in Erinnerung.

Felicitas Hoppe: Ich wohne in Berlin in der Nähe des Bebelplatzes – das war früher der Opernplatz, wo die Bücherverbrennung stattfand. Wenn ich an diesem Ort vorbeilaufe, stelle ich mir nicht nur im Mai das schreckenerregende Spektakel vor. Da haben Massen von Menschen zugeguckt ...

... und die meisten waren begeistert ...

Hoppe: Genau. Den Nationalsozialisten ging es ja nicht nur darum, Bücher zu verbieten, sie wollten ihre Vernichtungswut ausagieren. Bei mir läuft dieses Erinnern immer auch optisch-akustisch ab, ich sehe und höre dieses Schauerstück vor mir.

Durch die „Aktion wider den undeutschen Geist“ sollten Schriftsteller:innen und ihr Werk aus dem kulturellen Gedächtnis gelöscht werden. Bei den meisten ist das nicht gelungen ...

Hoppe: Gott sei Dank ...

Wagner: ... und man fragt sich: Wer hat auf dem Opernplatz die Parolen mitskandiert und wer war nur passiver Zuschauer? Ging es hauptsächlich um Schaulust, wie bei den öffentlichen Hinrichtungen im Mittelalter? Denn erst durch die Präsenz der Menschenmenge wurde die Bücherverbrennung ja zur öffentlichkeitswirksamen Inszenierung.

Erich Kästner hat sich in Berlin die Scheiterhaufen angeschaut, obwohl er wusste, dass auch seine Schriften da landen. Kästner war in der Zeit sehr populär. Sein Kollege Erich Maria Remarque hatte seinen Roman „Im Westen nichts Neues“ damals bereits eine Million Mal verkauft. Wieso waren sich die Nazis so sicher, dass es keine Rebellion der Verlage und des Publikums geben würde, wenn diese extrem erfolgreichen Autoren auf der schwarzen Liste landen?

Hoppe: Sie konnten sich nicht sicher sein, aber sie haben sich durchgesetzt. Pure Selbstermächtigung. Das Exempel, das sie an jedem einzelnen Autor statuiert haben, stand ja für ein Programm. Freuds Bücher zum Beispiel landeten auf dem Scheiterhaufen mit dem Feuerspruch: „Für den Adel der menschlichen Seele“. Und Remarques mit dem Spruch: „Gegen Verrat am Soldaten des Weltkriegs“. Perfide Rhetorik. Hinzu kommt dieser radikale, gewalttätige Auftritt mit Feuer und Fackeln. Sehr publikumswirksam.

Wagner: So früh im Jahr 1933 war das Ganze vielleicht auch eine Art Probe. Was geht? Was macht die Bevölkerung mit? Und dann haben die Nationalsozialisten gesehen, dass es funktioniert. Selbst prominente Autoren wie Kästner und Remarque ließen sich erstaunlich schnell mundtot machen.

Hoppe: Da ist für mich ein Moment der Wiedererkennung. Denn das Ganze ist ja keineswegs vergangen, sondern reicht weit in die Gegenwart hinein. Damit meine ich nicht nur die Lage in Ländern wie der Türkei oder Russland. Es geht um die Wirksamkeit eines Prinzips, eines Reinheitsgebots, um die Inszenierung eines Kulturkampfs, bei dem es nur noch zwei Seiten gibt ...

Wagner: ... die Guten und die zu Verfemenden ...

Hoppe: … und dazwischen gibt es nichts. Den Nationalsozialisten ist es tatsächlich gelungen, jeden differenzierten Diskurs komplett unmöglich zu machen. Ein Muster, das sich wiederholt – auch in unserer Gesellschaft ist das Prinzip der Spaltung wirksam. Meine Schriftstellerkollegin Herta Müller hat in diesem Zusammenhang in etwa gesagt: „Ich erkenne das Muster, ich fühle es, ich rieche es von weitem und dennoch lässt sich dagegen sehr wenig tun“. Und als Autorin muss ich wohl anfügen: auch nicht mit Literatur.

Die Interviewpartner:innen Felicitas Hoppe lebt in Berlin. Seit 1996 veröffentlicht sie Erzählungen, Romane, Kinderbücher und Essays. 2012 wurde sie für ihr Werk mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Sie ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und des PEN-Zentrums Deutschland. privat Jan Wagner lebt als Lyriker, Übersetzer und Essayist in Berlin. Er hat erfolgreiche Gedichtbände veröffentlicht – darunter „Regentonnenvariationen“ und „Selbstporträt mit Bienenschwarm“, beide bei Hanser. Er erhielt den Preis der Leipziger Buchmesse (2015) und den Büchner-Preis (2017). (mika/dpa)

Wagner: Lesen und Schreiben hilft natürlich immer ...

Hoppe: ... fragt sich nur, wem ...

Wagner: ... und mit welcher Wirkung. Mir fällt dazu das kurze Gedicht „Leider“ von Ryszard Krynicki ein: „Schlechte Gedichte / bekehren den Despoten nicht. / Das gilt, leider, auch für die guten Gedichte.“ So viel zur Wirkmächtigkeit der Literatur, an die ich aber dennoch glaube.

Hoppe: Obwohl Putin Remarques Antikriegsroman nicht lesen würde.

Wagner: Vor allem Gedichte helfen meiner Meinung nach immer. Weil sie trösten können, aber auch, weil sie etwas in Worte fassen, das schon dadurch erträglicher wird. Gedichte können im besten Sinne auch ein Trost für nachfolgende Generationen sein. Wie „Grodek“ zum Beispiel, das letzte Gedicht von Georg Trakl. Es ist ein erschütterndes Kriegsgedicht, das immer noch aktuell ist: “... alle Straßen münden in schwarze Verwesung ...“ Für die Nachgeborenen fasst es nicht nur in Worte, was der Dichter damals empfunden hat, sondern auch heute noch empfunden wird.

Hoppe: Das ist Weltwahrnehmung durch poetische Sprache.

Macht das Literatur für Autokraten und Diktatoren so gefährlich?

Hoppe: Das ist vertrackt. Gefährlich ist nicht nur der direkte Angriff, sondern vor allem das Uneindeutige der Literatur, das, was man nicht fassen kann. Wenn ich zum Beispiel ein scheinbar unpolitisches Gedicht wie „Der Giersch“ von Jan Wagner lese, dann frage ich mich: Was wird da verhandelt? In welcher Welt bewegt sich der Dichter? Humor, Ironie und Souveränität sind immer bedrohlich. Dass ein Mensch sich hinsetzt und etwas in eigene Worte fasst, zeugt von Unabhängigkeit. Das ist nicht kontrollierbar. Da wird von denen, die alles überwachen wollen, Unheil gewittert.

Wagner: Wobei es selbst in der Lyrik sehr eindeutige Texte gibt – und das müssen keineswegs schlechte sein. Der Dichter Pablo Neruda zum Beispiel ist explizit politisch und dennoch großartig. In „Almería“ greift er ein ganz konkretes historisches Ereignisse auf, das Massaker der Deutschen in dem andalusischen Ort Almería während des spanischen Bürgerkriegs. Dieses Gedicht reicht weit über Zeit und Ort hinaus, weil es so gut ist.

Hoppe: Die Macht formuliert gegenüber der Kunst ein ständiges Misstrauensvotum: Es könnte etwas darin sein, was sie angreift. Diese Lesart von Literatur ist latent paranoid. Jan Wagner und ich halten uns nun nicht für so wirkmächtig, dass wir glauben, Imperien ins Wanken zu bringen ...

Wagner: ... (lacht), nein, glauben wir nicht ...

Hoppe: ... dennoch beobachte ich bei Leserinnen und Lesern immer wieder, dass sie sich durch etwas bedroht fühlen, was gar nichts mit ihnen zu tun hat. Als würde jemand sagen: Irgendwo gibt es eine Höhle und da lebt ein komisches Tier. Das könnte auch was von dir wollen. Es ist die Ambivalenz von Literatur, die sie so gefährlich macht.

Wagner: Und auch, dass sich die Texte im Laufe der Zeit verändern, obwohl die Worte an Ort und Stelle bleiben. Das ist irritierend und gleichzeitig bedrohlich für solche, die einen Nagel in die Wand hämmern und wollen, dass er genau dort bleibt, wo man ihn eingeschlagen hat – und nicht etwa anfängt, weiterzuwandern.

Hoppe: Schönes Bild ...

Wagner: Wer aber Literatur liebt, liebt genau das: Dass man mit 15 Jahren ein Gedicht von Georg Trakl liest und gar nichts versteht; mit 25 dieses Gedicht liest, bewundert und etwas zu verstehen glaubt; und es dann mit 45, 65 oder 85 wieder lesen kann. Das Gedicht verändert sich mit einem selbst und bleibt offen. Diese Offenheit von großer Literatur muss jeden beunruhigen, der die Welt in Normen und Regeln pressen will.

