„Es ging ums Ganze“: Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953

Es ging um mehr als Arbeit: Aufständische haben die Rote Fahne vom Brandenburger Tor geholt, um sie zu zerreißen. © akg-images/picture-alliance

Niemand rechnete damit, vor allem nicht die SED-Spitze: Ein Volksaufstand versetzte die DDR im Juni 1953 in Revolutionsstimmung. Zeitzeuge Peter Bruhn erinnert sich an die blutigen Gefechte.

Peter Bruhn ist 26 und arbeitet als Referendar in der Universitätsbibliothek im Ostsektor des geteilten, aber noch in beide Richtungen frei zugänglichen Berlins. Er ist eher unpolitisch, aber als er in den Rias-Nachrichten erfährt, dass „Malocher“ in der Stalinallee die Arbeit niedergelegt und zum Generalstreik aufgerufen hätten, ist für ihn klar, dass er dabei sein muss. Der bei den Ost-Berliner Machthabern als US-Propagandaradio verhasste Sender spielt in diesen Tagen eine entscheidende Rolle bei der Mobilisierung der aufgebrachten Massen, während die DDR-Medien schweigen. Die SED macht Tage später den Rias für den „gescheiterten faschistischen Putschversuch“ verantwortlich und setzt das Gerücht in die Welt, dass die „Agententruppen“, die in mehreren ostdeutschen Städten für „Unruhen“ gesorgt hätten, ihre „operative Anleitung“ durch den US-Sender erhalten hätten.

Es ist um die Mittagszeit am 17. Juni 1953, einem frühsommerlichen Mittwoch, als Bruhn an der Leipziger Straße eintrifft. Längst geht es in den Parolen, die aus Tausenden Kehlen erschallen, nicht mehr um die Erhöhung der Arbeitsnormen, die die Wut zum Überkochen gebracht hatte. SED-Mann Heinz Brandt wird als Zeitzeuge später von der „großen Verbrüderung der Straße“ sprechen. Spontan und explosiv sei „ein Band der Gemeinsamkeiten entstanden“. Entgegen den Behauptungen der von den Aktionen vollkommen überraschten Spitzenfunktionäre hat es keine heimliche Regie von „Konterrevolutionären“ gegeben, was die „Volkserhebung“ für die Regierenden noch unheimlicher machte.

„Berliner reiht euch ein, wir wollen keine Sklaven sein“, reimt Peter Bruhn mit seiner Fußgruppe, die immer größer wird. Längst geht es um viel mehr als um soziale Unzufriedenheit. Jetzt geht es buchstäblich ums Ganze, um eine Absetzung der Regierung, um freie Wahlen, um Demokratie, letztlich also um den Fortbestand des sowjetischen Machtbereichs. Eine Ungeheuerlichkeit. Bruhn erinnert sich:

„Unter lautem Pfui-Geheul trifft ein halbes Dutzend T-34-Panzer in kriegsmäßiger Ausrüstung vor dem Haus der Ministerien ein. Sie fahren rücksichtslos durch die Menschenmauern hindurch, und es kann nur ein glücklicher Zufall sein, dass niemand überfahren wird. Teilweise rasen die Panzer in Zweierreihen die Leipziger Straße rauf und runter, um die ganze Straßenbreite zu erfassen. Wir verziehen uns von der Straße weg auf die Trümmergrundstücke. Von dort wird mit Steinen auf die Panzer geworfen, und ich kann mir nicht verkneifen, etliche Fensterscheiben im Justizministerium zu zerteppern, die gerade erst neu eingesetzt wurden.

Ich halte die östlichen Meldungen über angebliche westliche Agenten, die unseren Aufstand inszeniert hätten, für eine Lüge. Aber ich muss der Wahrheit halber erwähnen, dass in der Mittagszeit eine Anzahl junger Burschen unter der revoltierenden Bevölkerung auftaucht, die tatsächlich aus dem Westsektor zu stammen scheinen. Darauf weisen jedenfalls Texashemden, Nickis, Farmerhosen und ihr gestutzter Haarschnitt hin. Ich ärgere mich, dass sie sich krakeelend über Spirituosen hermachen, die sie gerade aus einem HO-Laden geplündert haben. Sie haben kleine gedruckte Zettel mit, die wie Streichholzschachteln aussehen und auf denen zum Beispiel steht ‚Nieder mit Moskau! Nieder mit dem Bolschewismus!’

Um elf Uhr sind drei junge Arbeiter auf das Brandenburger Tor geklettert und holen unter dem Jubel der Menge die rote Fahne der Besatzungsmacht herunter und ziehen die schwarz-rot-goldene auf.“

Bis zum Abend sind der Alexanderplatz und der Potsdamer Platz buchstäblich leer geschossen. Lange hatte die DDR-Propaganda den 17. Juni als ein auf Berlin und Umgebung beschränktes regionales Phänomen runterzuspielen versucht. Dabei hatten gerade in den Industriezentren Arbeiter:innen das Zeichen zum Aufbruch gegeben: 60 000 in Halle, jeweils 50 000 in Leipzig und Görlitz, 40 000 in Bitterfeld. Rund eine Million Menschen beteiligten sich zwischen dem 16. und 21. Juni in mehr als 700 Städten und Gemeinden an Streiks, Demonstrationen oder Kundgebungen. In mehr als tausend Betrieben ruhte die Arbeit. Mehr als 150 öffentliche Gebäude wurden gestürmt und zum Teil verwüstet, darunter Kreisdienststellen der Stasi, Bezirksleitungen der SED und Reviere der Volkspolizei.

Nach offizieller DDR-Lesart stießen die „Konterrevolutionäre“ in zahllosen Betrieben auf den entschlossenen Widerstand „klassenbewusster Arbeiter“, die das „Volkseigentum geschützt und die Produktion gesichert“ hätten. Parteidichter Kurt Bartels, genannt Kuba, rühmte im „Neuen Deutschland“ den angeblich mühelosen Schlag der Besatzer gegen die „faschistischen Provokateure“: „Als wenn man mit der flachen Hand ein wenig Staub von den Jacken putzt, fegt die Sowjetarmee das Land rein.“

Über die tatsächliche Opferzahl herrschte lange Unklarheit. Sie wurde im Westen stets höher veranschlagt, auf bis zu 125 Menschen. Im Rückblick geht man heute von mindestens 55 Getöteten aus. 35 Aufständische wurden erschossen, weitere acht überlebten ihre Haft nicht. Durch sowjetische Militärtribunale und DDR-Gerichte wurden insgesamt sieben Todesurteile vollstreckt. Auf der Gegenseite kamen fünf Polizisten und Funktionäre ums Leben. Aktenkundig ist, dass in der gesamten Ostzone 6325 „feindlich-negative Kräfte“ inhaftiert wurden, zum Teil jahrelang.

Dass die Niederschlagung des Aufstands so brutal ausfiel, hat auch damit zu tun, dass der Ausgangspunkt die Stalinallee war. Jene Straße, die mehr als jede andere zum Symbol für den Aufbauwillen des Sozialismus werden sollte. Arbeiterwohnungen mit großzügigen Abmessungen und viel Komfort hatte Walter Ulbrichts Auftrags-Architekt Hermann Henselmann schaffen wollen. Paläste für das Volk.

Als am 17. Juni 1953 die Arbeiter selbst gegen den „Arbeiter- und Bauernstaat“ demonstrierten, mancherorts Parteihäuser stürmten und Gefängnistore sprengten, war die Führung der DDR nicht mehr Herr der Lage. Einerseits kam sie mit ihren Mitteln gegen die Volkswut nicht an, andererseits nahm ihr die Sowjetunion sogleich das Heft aus der Hand. Auf Weisung Moskaus erklärte die Armee den Ausnahmezustand und stellte die „sozialistische Ordnung“ mit einer Entschiedenheit wieder her, die den ostdeutschen Staat fast 35 Jahre vor einem weiteren Aufstand bewahrt habe, so beschrieb es der Publizist Peter Bender 1992 in seinem Essay-Bändchen „Unsere Erbschaft“.

In der Tat waren die Ereignisse im Frühsommer 1953 für die Ost-Berliner SED-Mitglieder eine Bedrohung, die sie bis zum Ende ihres Staates begleitet hat. „Ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht?“, fragte laut Aufzeichnung seines eigenen Ministeriums Stasi-Chef Erich Mielke in eine Runde Untergebener. Noch Ende August 1989 ist die Furcht vor einem gewaltsamen Ende des Honecker-Staates gewaltig. Die Partei- und Staatsführung habe zum Datum „17. Juni“ stets ein „paranoides Verhältnis gehabt“, befand der Historiker und DDR-Forscher Stefan Wolle schon vor 30 Jahren. Alle Jahre wieder wurde Mitte Juni „erhöhte Alarmbereitschaft“ signalisiert. Manche „Maßnahmen“ wirken skurril bis absurd. Seit etwa bekanntgeworden war, dass der Streik der Bauarbeiter von der Stalinallee bei einem Schiffsausflug am Wochenende zuvor geplant worden war, beobachtete die Stasi fortan Dampferfahrten auf den Berliner Seen.

Im Westen reagierte man auf die Ereignisse in der „Zone“ erstaunlich zurückhaltend, schon weil die USA eine Eskalation mit der Atommacht UdSSR unter allen Umständen vermeiden wollten. Aber schon am 4. August 1953 wurde der 17. Juni vom Bonner Parlament zum gesetzlichen Feiertag erklärt und zehn Jahre später von Bundespräsident Heinrich Lübke zum „nationalen Gedenktag“ erhoben.

Die obligatorische Schulfeier am (eigentlich ja schulfreien) Feiertag gehörte zu den 1960er Jahren wie das gemeinschaftliche Päckchenpacken für die Zone und das Aufstellen von Lichtern in den Wohnzimmerfenstern an Heiligabend. Je mehr Jahre vergingen, desto mehr geriet das Gedenken zur bloßen Pflichtübung.

Das galt auch für die offiziellen Gedenkfeiern. Bis 1967 versammelten sich die Abgeordneten zu einem Staatsakt im Bundestag, später beschränkte man sich auf Sondersitzungen des Parlaments und manchmal auch nur des Kabinetts. Die Bonner Republik tat sich mit dem sperrigen Gedenktag schon bald nach seiner Einführung schwer, und das Datum mauserte sich alsbald zum nationalen Ausflugstag.

Besonders streng mit all jenen, die sich dem Gedenken durch die Picknicktour entzogen, war Heinrich Lübke. „Dieser Tag“, forderte der CDU-Mann, „darf nicht den Feiertagen zugerechnet werden, die zur Entspannung, Erholung oder gar dem Vergnügen dienen.“

Viele Jahre später war es Walter Scheel, der es wagte, den Sinn von emotionsbeladenen Feierstunden anzusprechen. Ob wir uns im Alltag nicht an die fehlende Einheit gewöhnt hätten, fragte Scheel am 17. Juni 1986 im Bundestag. Und dann, zugespitzt: „Schmerzt uns die Teilung noch? Und wenn sie uns nicht mehr schmerzt oder wenn sie uns weniger schmerzt: Ist es sinnvoll, alte Schmerzen wieder aufzurühren?“

Wie oft über die Streichung dieses „Tages der Verlegenheit“ debattiert worden ist, weist keine Statistik aus. Vehement fochten vor allem die Gewerkschaften für seine Beibehaltung. So gab es 35 Jahre lang den 17. Juni – bis ihn die deutsche Einheit wieder zu einem ganz normalen Tag machte.

Steine gegen Panzer: Mindestens 35 Menschen werden bei dem Aufstand erschossen. © picture alliance / AP Photo

Die Westberliner Polizei schützt einen Agitator im Gemenge an der Sektorgrenze. © picture-alliance / dpa

Titel der Frankfurter Rundschau am © picture-alliance/akg-images

Sowjetpanzer durchfahren die Menschenmenge. © picture alliance / akg-images