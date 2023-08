„Es gibt nach wie vor eine starke rechte Szene in Chemnitz“

Von: Pitt v. Bebenburg

Ulf Bohmann lehrt als Soziologe an der Technischen Universität Chemnitz. Der 42-jährige Wissenschaftler stammt aus Bayern. Gemeinsam mit Jenni Brichzin und Henning Laux hat er das Buch „Risikodemokratie. Chemnitz zwischen rechtsradikalem Brennpunkt und europäischer Kulturhauptstadt“ im Verlag Transcript veröffentlicht. © Jacob Müller, TU Chemnitz Pressestelle

Der Soziologe Ulf Bohmann über bedrohliche Szenarien und die Vorbereitungen auf die Kulturhauptstadt 2025

Herr Bohmann, vor fünf Jahren marschierte in Chemnitz tagelang ein rassistischer Mob auf. Wie konnte die Stadt zu einem „politischen Risikogebiet“ werden, wie Sie es nennen?

Der Auslöser, ein Tötungsdelikt am Rande eines Stadtfestes, hätte auch woanders sein können. Chemnitz hatte schon eine starke rechte Szene. Unsere Vermutung geht dahin, dass die Rechten auf einen Moment gewartet haben, in dem sie ihre Kräfte bündeln können. Wir haben 2018 nicht nur spontane Ausschreitungen gesehen. Das war vorbereitet. Es war ein breiter Schulterschluss zwischen rechten Gruppierungen, von der AfD bis in die gewalttätige Nazi-Szene. Wir haben gesehen, dass bundesweite Netzwerke aktiviert worden sind, um diesen symbolischen Moment zu schaffen. Viele tausend Rechte, die Dominanz ausüben konnten, Angst und Schrecken verbreiten und auch die Polizei überrumpeln konnten – so etwas gab es nicht sehr häufig in der deutschen Nachkriegsgesellschaft.

Und wie hat die Stadt dieses Erlebnis verarbeitet?

Der Verarbeitungsprozess dauert noch an. Bei Veranstaltungen nehme ich wahr, dass das geradezu noch traumatische Züge annimmt. Der Bedarf, darüber zu sprechen, ist einerseits groß, andererseits wollen das Viele nicht mehr hören. Darüber hinaus konstatiere ich dreierlei: Es gibt nach wie vor eine starke rechte Szene, die allerlei Aktivitäten entwickelt, wo Chemnitz zu einem symbolischen Ort gemacht wird. Zweitens sehe ich, wie sich eine Gegenbewegung organisiert, wo sich Demokratieinitiativen stärker miteinander vernetzen. Und zum Dritten gibt es den Kulturhauptstadt-Prozess. Meine These ist, dass Chemnitz ausgewählt worden ist, weil es ein Modell sein soll, wie eine europäische Stadt mit der Herausforderung von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus umgehen kann.

Sie schreiben in Ihrem Buch: Die Stadt funktioniert gut – zumindest für weiße Deutsche. Was bedeutet das für alle anderen?

Uns wird berichtet, dass es viel Alltagsrassismus gibt. Für Menschen, die sichtbar als Migrantinnen und Migranten gelesen werden können, kann es ungemütlich werden. Es gibt eine Bedrohungskulisse. 2018 haben sich viele Menschen lange nicht auf die Straße getraut. Wir merken auch bei internationalen Gästen, dass es ungeheuerlicherweise wiederholt negative Erlebnisse gibt, bis hin zu Pöbeleien oder Übergriffen.

Hat sich der Schulterschluss zwischen den Rechten fortgesetzt?

In gewisser Hinsicht weitet er sich sogar noch aus: Hier findet eine Normalisierung statt in weitere Gesellschaftsschichten. Chemnitz ist eine Art Resonanzraum. Da ist es geradezu üblich, dass es große Montagsdemonstrationen gibt, die von Rechtsextremen genutzt werden, zu denen aber auch viele andere Menschen gehen, die gemeinsamen Unmut äußern wollen. Denen geht es vielleicht um den Ukraine-Krieg oder um Corona-Maßnahmen oder um Energiepreise. Dort erscheinen die sich mitunter auch zahm gebenden Rechtsextremen wie ein ganz normaler Teil. Man sieht das auch in der Chemnitzer Fußballfanszene. Dort sind keineswegs alle rechts. Aber rechtsextreme Fans können einfach dabei sein, als wäre das ganz selbstverständlich, und stehen nicht in der Ecke. Mit dieser Anschlussfähigkeit können dann auch Mehrheiten gewonnen werden. Wenn es die klaren Abgrenzungen nicht mehr gibt und man an dem einen oder anderen Punkt übereinstimmt, dann wird es für Menschen, die sich selbst gar nicht als rechts verstehen, viel leichter möglich, sich plötzlich in einem entsprechenden Milieu zu bewegen.

Chemnitz wird 2025 Kulturhauptstadt. Wie sollte sich die Stadt selbst reflektieren und nach außen darstellen?

Es geht um die Frage: Wie ist das demokratische Selbstverständnis einer europäischen Großstadt? Ob das funktioniert, muss man abwarten. Man kann aber davon ausgehen, dass sich auch die rechte Szene diese enorme Aufmerksamkeit zunutze machen wird, durch kleine Störungen oder größere Aktionen. Im Stadtrat wurde offen gedroht, ein zweites 2018 zu schaffen. Dafür muss man gewappnet sein, um ganz klar zu sagen: Wir als Kulturhauptstadt Chemnitz wollen zeigen, wer die eindeutige demokratische Mehrheit ist.

Jenni Brichzin, Henning Laux, Ulf Bohmann: Risikodemokratie - Chemnitz zwischen rechtsradikalem Brennpunkt und europäischer Kulturhauptstadt. Transcript-Verlag 2022. 244 Seiten, 19,50 Euro. © Transcript-Verlag