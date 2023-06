Erstes Geständnis im Prozess gegen „Vereinte Patrioten“

Von: Joachim F. Tornau

Der Angeklagte Sven B. (Mitte), ein früherer NVA-Soldat, berichtete bereitwillig über seine Verwicklungen. Foto: Thomas Frey/dpa POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © dpa

Im „Reichsbürger“-Prozess um die mutmaßlich geplante Lauterbach-Entführung zeigt sich der Angeklagte Sven B. redselig – und stolz auf die Umsturz-Pläne.

Über den Umsturz plaudert Sven B. so nonchalant, als ginge es um den nächsten Wochenendausflug. Man habe halt etwas Öffentlichkeitswirksames tun wollen, erzählt der Buchhalter und ehemalige NVA-Soldat aus Brandenburg, deshalb habe man beschlossen: Lasst uns doch ein Mitglied der Bundesregierung entführen. Zum Beispiel? „Merkel, Spahn“, zählt der 55-Jährige auf, „Lauterbach – was weiß ich, was da noch dabei war.“

Die Entscheidung, sagt er, habe dann eine Umfrage geliefert, die irgendjemand beim Messengerdienst Telegram gestartet habe: welcher Politiker gerade am unbeliebtesten sei. „Am Ende war unser Karlchen der Führende.“ Also sollte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das Opfer sein, live entführt vor Fernsehkameras. Doch bevor es dazu kommen konnte, wurden Sven B. und vier seiner mutmaßlichen Mitverschwörer:innen festgenommen.

Seit einem Monat muss sich das Quintett aus dem Milieu der Corona-Leugner:innen und der „Reichsbürger“-Szene wegen des Vorwurfs des Terrorismus und des Hochverrats vor dem Oberlandesgericht in Koblenz verantworten. Die Bundesanwaltschaft legt den Angeklagten zur Last, nicht nur die Entführung des SPD-Politikers geplant zu haben, sondern das Ende der Bundesrepublik Deutschland. Mit Sprengstoffanschlägen hätten sie für einen dauerhaften Stromausfall im ganzen Land sorgen wollen, um Bundesregierung und Medien lahmzulegen. Ihr Ziel: die Rückkehr zur vermeintlich immer noch gültigen Verfassung des deutschen Kaiserreichs von 1871.

Nachdem Sven B. jüngst bereits ausführliche Einblicke in sein aus einem bunten Strauß rechter Ressentiments und Verschwörungserzählungen zusammengebasteltes Weltbild geben durfte, spricht der militante Gegner der Corona-Politik nun als erster Angeklagter auch über die Vorwürfe. Zwei Tage lang beantwortet er die Fragen des Staatsschutzsenats. Und gesteht. Aber nicht kleinlaut, sondern stolz. „Ich hatte eine leitende Funktion“, sagt Sven B. „Ich habe zwischen der militärischen und der zivilen Seite koordiniert.“

Freimütig berichtet er, dass er für die Lauterbach-Entführung mit Kosten von 50 000 Euro kalkuliert habe, für „fünf Langwaffen und 15 Kurzwaffen“ plus Schutzkleidung und Funkgeräte, alles säuberlich erfasst in einer Excel-Tabelle. Dass sie diskutiert hätten, ob die Personenschützer:innen des Ministers erschossen oder nur eingeschüchtert werden sollten. Und ob sie Lauterbach nach Den Haag zum Internationalen Strafgerichtshof bringen oder nach dem „Happening“, so nennt er das, wieder freilassen wollten. „Es ging nicht darum, in den Wald zu fahren und ihn an einem Baum aufzuhängen“, beteuert Sven B.

Den „Haftbefehl“ habe die Mitangeklagte Elisabeth R. verfasst, eine pensionierte Lehrerin und habilitierte Theologin. Die Bundesanwaltschaft hält sie für die Chefideologin der Gruppe. Doch die 75-Jährige will von einer Tatbeteiligung nichts hören. „Terroristische Entführungen waren nicht in meinem Sinn“, grätscht sie laut dazwischen. „Ich habe nichts davon gewusst.“

Auch Sven B. unterscheidet genau, wann er die Verantwortung lieber weiterreicht. Ob es um die Beschaffung von Waffen geht, um Sprengstoff, um die Auswahl möglicher Anschlagsziele, um die Rekrutierung weiterer, noch nicht angeklagter Tatbeteiligter, deren Namen er bereitwillig nennt: Immer wieder schiebt er den Mitangeklagten Thomas O. in den Vordergrund. Gelegentlich schüttelt der 56-Jährige, auch er ein ehemaliger NVA-Soldat, dann den Kopf.

Als Stimme der Vernunft versucht Sven B. sich darzustellen. Als der, der niemanden töten wollte. Dem ein zweiwöchiger Stromausfall gereicht habe, während andere von einem halben Jahr geträumt hätten. Ob sich die Gruppe Gedanken über die Folgen eines solchen Blackouts gemacht habe, über Tote? „Nein“, gibt Sven B. zu.

Es seien ja, das betont er, alles erst Ideen gewesen, noch weit von einer Umsetzung entfernt. Außerdem, bemerkt er süffisant, habe Angela Merkel mal gesagt: Jeder solle sich auf einen längeren Stromausfall vorbereiten.

Um die „Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reichs“ sei es ihm gegangen, um die Rettung der Demokratie vor der „Corona-Diktatur“, erklärt Sven B. Wenn er eines Tages wieder in Freiheit sei, klagt er, werde er ohne Job, ohne Geld, ohne Familie dastehen. „War’s das wert?“, fragt ihn die Senatsvorsitzende Anne Kerber. „Wenn es geklappt hätte, vielleicht“, antwortet Sven B. „Unter den gleichen Bedingungen würde ich wieder so handeln.“