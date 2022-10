Wann gibt es die ersten Ergebnisse zur Landtagswahl in Niedersachsen?

Von: Xenia Pfeifer

Die Landtagswahl in Niedersachsen lädt die Wahlberechtigten in die Wahllokale. Doch wann ist am Wahlabend mit den ersten Ergebnissen zu rechnen?

Hannover – Die Landtagswahlen in Niedersachsen finden alle fünf Jahre statt und dieses Jahr ist es wieder so weit. Am 9. Oktober 2022 entscheidet sich, wer der nächste Ministerpräsident oder die nächste Ministerpräsidentin wird und welche Parteien in den Landtag einziehen. Laut den aktuellen Umfragen liegt der derzeitige Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) knapp vor seinem Konkurrenten Bernd Althusmann (CDU) (Stand 4.9.2022). Bei einer Wiederwahl wäre es Weils dritte Amtszeit.

SPD: 31 Prozent

CDU: 27 Prozent

Grüne: 19 Prozent

AfD: 7 Prozent

FDP: 6 Prozent

Linke: 4 Prozent

Andere: 6 Prozent

Die weiteren Parteien schicken unter anderem Christian Meyer und Julia Willie Hamburg von den Grünen, Stefan Birkner von der FDP und Stefan Marzischewski-Drewes von der AFD ins Rennen. Am Wahlsonntag können Wahlberechtigte in Niedersachsen abstimmen, entweder persönlich im Wahllokal von 8 bis 18 Uhr oder vorher per Briefwahl.

Landtagswahl in Niedersachsen: Wann ist mit den ersten Ergebnissen zu rechnen?

Da die Wahlergebnisse noch nicht direkt nach dem Schließen der Wahllokale feststehen, gibt es noch keine konkreten Ergebnisse. Allerdings gibt es ab 18 Uhr die erste Prognose, basierend auf Umfragen vor den Wahllokalen. Den ersten Hinweis auf den Wahlausgang gibt die offizielle Hochrechnung, die auf den bereits ausgezählten Stimmenzetteln basiert. Damit ist ca. um 18.30 Uhr zu rechnen.

Die Landtagswahl in Niedersachsen findet am 9. Oktober 2022 wieder statt. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Die Auszählung der allerersten Stimmen beginnt direkt nach dem Schließen der Lokale um 18 Uhr, sodass in den Wahlkreisen und Gemeinden erste Ergebnisse feststehen. Die Wahlhelfer:innen veröffentlichen im Laufe des Abends immer mehr Zwischenresultate, welche eine klare Tendenz erkennen lassen. Mit dem finalen Resultat ist dann erst in der Nacht zum 10. Oktober zu rechnen.

Die endgültigen Ergebnisse der Landtagswahl

Wenn in den einzelnen Wahlkreisen die Stimmen vollständig ausgezählt wurden, müssen die Ergebnisse an den Landesausschuss übermittelt werden. Durch diesen werden die Stimmen dann erneut geprüft und nach Abschluss steht dann das Gesamtergebnis fest. Das Ergebnis bestimmt den neuen Ministerpräsidenten oder die neue Ministerpräsidentin, sowie die Anzahl der Sitze der jeweiligen Parteien.

Bei der Wahl 2017 wurde das Endergebnis um 23.15 Uhr verkündet. Das gesamte Wahlgeschehen kann währenddessen live im Fernsehen und in Livestream verfolgt werden. (Xenia Pfeifer)