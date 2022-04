Éric Zemmour: Der ganz, ganz Rechte

Von: Joshua Schößler

Éric Zemmour spaltet das rechtsextreme Lager in Frankreich. Vor der Wahl im April stellt sich die Frage: Wer ist das neue Gesicht der Rechtsextremen?

Paris – Éric Zemmour spaltet die französische Nation. Neben der Politikerin Marine Le Pen hat Frankreich seit einiger Zeit ein neues Gesicht des Rechtsextremismus. Er wettert gegen den Islam, die Linke, Feministinnen, die Eliten: Sie hätten sich die Vernichtung Frankreichs auf die Fahnen geschrieben. Einzig ein katholisches Frankreich, ein sich seiner Geschichte, seiner Grenzen und seiner Identität bewusstes Frankreich garantiere das Überleben. Nun tritt er bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 an.

Name Éric Zemmour Geburtstag 31. August 1958 Geburtsort Montreuil bei Paris Partei Reconquête Beruf Journalist, Politiker

Éric Zemmour wächst in einer jüdischen Familie in einem Pariser Vorort auf

Éric Zemmour wurde am 31. August 1958 in Montreuil, einer Vorstadt von Paris, geboren. Er wuchs in einer jüdischen Familie auf, die aus Algerien geflohen war. Zunächst besuchte er eine private jüdische Schule, anschließend nahm er ein Studium an der Hochschule „Sciences Po“ auf. Was ihm jedoch nicht gelang: Bei der Aufnahmeprüfung für die Elitehochschule „Institut national du service public“ scheiterte er zweimal an der Aufnahmeprüfung, wie die Bundeszentrale für politische Bildung berichtet.

Sein Aufstieg in der französischen Medienlandschaft begann er als Journalist bei der Zeitschrift Le Quotidien de Paris. Anschließend wechselte er zur konservativen Tageszeitung Le Figaro, wo er sich einen Ruf als Kolumnist erwarb. Es folgte der Wechsel zum Fernsehen, mit Stationen bei verschiedenen privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern. Zemmour war in Talkshows vor allem deshalb ein gern gesehener Gast, weil er zuverlässig für hohe Einschaltquoten sorgte. Aufgrund seiner zeitweisen Omnipräsenz in den Medien und seiner wohlkalkulierten Provokationen wird er regelmäßig mit Donald Trump verglichen.

Éric Zemmour macht sich als Journalist einen Namen in Frankreich

Im Oktober 2019 bekam Éric Zemmour seine eigene Sendung bei dem Sender CNews, der nach dem Vorbild des amerikanischen Senders Fox News gestaltet wurde. Für den Sender sollte die Anstellung von Éric Zemmour ein großer Erfolg werden. Die Zuschauerzahlen verdreifachten sich dank eines einfachen Rezepts: Themen, die starke emotionale Reaktionen provozieren, werden möglichst kontrovers diskutiert. Wie kontrovers Éric Zemmours Thesen sind, davon zeugen die 16 Gerichtsverfahren, die bislang gegen ihn eröffnet wurden. Verurteilt wurde der Präsidentschaftskandidat bisher aber nur in drei Fällen, zuletzt im Januar 2022 wegen Volksverhetzung. Im jüngsten Fall hatte Éric Zemmour jugendliche Migranten pauschal als „Diebe, Mörder und Vergewaltiger“ verunglimpft.

Kandidat bei der Präsidentschaftswahl 2022: der rechtsextreme Éric Zemmour. © Francois Nascimbeni/AFP

Im April 2021 gründete Éric Zemmour die Partei Reconquête (dt. Rückeroberung). Sie erhielt vor allem aus dem Rassemblement National, Identitären und rechtsgerichteten Mitgliedern von Les Républicains Zulauf. Am 8. Februar 2022 erklärte die Partei, dass sie die Zahl von 100.000 Mitgliedern überschritten habe. Damit ist Reconquête an der Mitgliederzahl gemessen die zweitgrößte französische Partei nach Les Républicains.

Auch zum Thema Europäische Union hat sich Éric Zemmour in der Vergangenheit immer wieder kontrovers geäußert. Obwohl auch Zemmour keinen Austritt aus der EU fordert, kritisiert er die sogenannten Brüsseler Eliten scharf und unterstellt der Union ein Demokratiedefizit. Europa, so Zemmour, sei keine Nation; im Gegenteil bildeten erst die Nationen das gemeinsame Europa. Die Visionen einer vertieften Union, die Präsident Macron mit der aktuellen deutschen Bundesregierung teilt, tut Zemmour als Europa „ohne Körper, ohne Kopf und ohne Seele“ ab.

Éric Zemmour spaltet das rechtsextreme Lager in Frankreich

Obwohl Éric Zemmours Thesen mit der Zeit immer radikaler wurden, verlor er nie den Anschluss an das bürgerliche Millieu in Frankreich. Er sah im Feminismus zwar einen „Vernichtungskrieg gegen den weißen, heterosexuellen Mann“ und schlug 2015 vor, im Kampf gegen den Terrorismus den Brüsseler Stadtteil Molenbeek statt das syrische Rakka zu bombardieren. Dennoch wollten Mitglieder der Partei Les Républicains ihm die Kandidatur für ihre Partei antragen. So wurde er 2019 bei einem Parteitag vom Vorsitzenden der Républicains, Laurent Wauquiez, mit den Worten „Du bist hier unter deinesgleichen“ begrüßt.

Es ist allerdings noch nicht klar, ob die Kandidatur von Éric Zemmour Emmanuel Macron am Ende nützen oder schaden wird. Jedenfalls spaltet Éric Zemmour das rechtsextreme Lager. So machte er Marine Le Pen bereits wichtige Stimmen abspenstig. Ihre Schwächung könnte allerdings dafür sorgen, dass die Kandidatin der Républicains, Valérie Pécresse, es in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl schafft. Dort angekommen, hätte sie gute Chancen auf den Sieg, sollten sowohl Marine Le Pen als auch Éric Zemmour zu ihrer Wahl aufrufen.

Éric Zemmour steht der Europäischen Union skeptisch gegenüber

Ursprünglich hatte Éric Zemmour wiederholt Sympathien für den russischen Staatschef Wladimir Putin geäußert. Das hatte sich politisch allerdings seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine als problematisch erwiesen. Éric Zemmour verurteilt den Krieg zwar, sieht aber die Hauptverantwortung bei der Nato. Frankreich solle ihm zufolge einen unabhängigen, dritten Weg einschlagen.

In der aktuellen Wahl in Frankreich sieht es für Éric Zemmour nicht gut aus. Laut Umfragen liegt er mit 11 Prozent hinter Emmanuel Macron (28 Prozent), Marine Le Pen (21 Prozent) und Jean-Luc Mélenchon (15,5 Prozent). Dass er die Präsidentschaftswahl in Frankreich für sich entscheiden wird, gilt also als unwahrscheinlich. Dennoch: Éric Zemmour wird die politische Landschaft Frankreichs auf absehbare Zeit prägen. (Joshua Schößler)