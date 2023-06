Erfundener Korrespondent Jonathan Pie: „Shit, piss, fuck“

Von: Peter Rutkowski

Jonathan Pie, gespielt von Tom Walker. © Imago

Der Comedian Tom Walker spießt mit einer fiktiven Figur das Polit-TV in Großbritannien treffischer auf. Wir sollten uns ein Beispiel an ihm nehmen.

Alle, die ein ernstes sittliches Problem mit Schimpfwörtern haben, mögen jetzt bitte nicht weiterlesen. Alle anderen – herzlich willkommen in der Realität. Was machen TV-Gesichter, wenn sie ihre Anmoderation erledigt haben und warten, wieder eingeblendet zu werden. Kaffee trinken? Sich pudern lassen? Dumm rumstehen? Was wäre, wenn sie Gefühlen freien Lauf ließen?

Mal zu sagen wagten, wie es wirklich ist. Und beispielsweise ein hilflos kathartisches „Scheiße!“ hervorpressen, wenn die politische Lage – nun ja, mit dem Wort „Scheiße“ in Gänze zu charakterisieren wäre. Passiert nicht? Dann suchen Sie mal bei Youtube nach Jonathan Pie (Bild). Der britische Parlamentskorrespondent ist dort oft im Off und mit nur einem „Shit“ hält er sich in seinen Circa-fünf-Minuten- Videos nicht auf. Da wird dann Boris Johnson zum „disgusting fuck“ (oder sehr viel schlimmeres) und von dessen Nachfolgerin Liz Truss bleibt nur „dogshit“ übrig. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Jonathan Pie existiert (leider) nicht. Er ist eine 2015 erfundene Figur des britischen Comedian Tom Walker. Die Grundidee ist, quotenträchtigen populistischen „media bullshit“ zu disqualifizieren, indem Pie eine vernichtende Kritik herausspeit, die klingt, als wäre sie spontan – aber bis in die letzte Nuance präpariert ist. Pie teilt gnadenlos aus, und es trifft immer die richtigen, seien es Trump, Brexiteers, Klimaleugner, der Boulevard, die Political-Correctness-Horde oder oder oder ... Denn der Mann ist Moralist (wobei nie so recht klar ist, wo Pie aufhört und Walker anfängt – deshalb ist es erstklassige Satire).

Jonathan Pie rastet für uns alle aus und nimmt uns damit eigentlich in die Pflicht, uns nicht länger mit medialem Opium zuzudröhnen. Wir sollten uns ein Beispiel an ihm nehmen. Wird aber in Deutschland nicht geschehen. Und damit: zurück ins Sendehaus. Peter Rutkowski

