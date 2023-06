Erfolg bei Gegenoffensive: Ukraine zerstört zwei thermobarische Raketenwerfer

Von: Jacob von Sass

Dem ukrainischen Militär versetzt Russland im Ukraine-Krieg wohl einen schweren Schlag. Das wäre ein wichtiger Erfolg bei der Gegenoffensive.

Saporischschja – Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge läuft seit einigen Tagen die lang angekündigte Gegenoffensive der Ukraine gegen Russland. Bei dieser konnten die Truppen aus Kiew schon einige Erfolge vermelden. Jetzt sollen sie laut dem amerikanischen Nachrichtenportal Newsweek zwei mächtige Raketenwerfer von Putins Armee zerstört haben. Die TOS-1A-Raketenwerfer sind dazu in der Lage, thermobarische Munition abzufeuern.

Thermobarische Raketen erzeugen bei ihrer Explosion riesige Feuerbälle mit enormen Druckwellen und können so äußerst zerstörerisch sein. Sie sind auch als Vakuumbomben bekannt und werden vom russischen Militär im Ukraine-Krieg immer wieder eingesetzt. Das Verteidigungsministerium aus Großbritannien sagte über den TOS-1A-Raketenwerfer: „Er kann die Infrastruktur zerstören und erhebliche Schäden an den inneren Organen und Verbrennungen verursachen, die bei den Betroffenen zum Tod führen können.“

„TOS-1“-Raketenwerfer, fotografiert im Jahr 2019 in Jekaterinburg. (Archivfoto) © Donat Sorokin / Imago Images

Ukraine zerstört zwei thermobarische Raketenwerfer vom russischen Militär

Über die thermobarische Munition der russischen Raketenwerfer sagte der Militärexperte Jordan Cohen gegenüber Newsweek: „Sie gehören zu den verheerendsten und abscheulichsten Raketen, die es gibt.“ Anfang April teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit, dass die Fallschirmjäger von Wladimir Putins Truppen die TOS-1A-Raketenwerfer für einen Einsatz in der Ukraine erhalten hätten. „Sie bekommen gewaltige Waffen, die unsere Feinde in Panik versetzen werden“, so ein russischer Militärkommandeur.

Doch schon seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine setzt Russland auf die bestialischen Waffen. Militärtechnologieexperte David Hambling ist sich aber sicher, dass das russische Militär nur über eine kleine Anzahl einsatzfähiger Systeme verfüge. So könnte die Zerstörung der beiden TOS-1A-Raketenwerfer in der Region Saporischschja ein empfindlicher Schlag gegen Moskaus Truppen gewesen sein. (Jakob von Sass)