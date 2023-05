Nach Wiederwahl: Erdoğan soll am 3. Juni vereidigt werden

Amtsantritt in der Türkei

Seit etwa zwanzig Jahren regiert Erdoğan bereits in der Türkei. Noch diese Woche soll er seine vierte Amtszeit beginnen.

Ankara – Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan soll am Samstag, dem 3. Juni, den Eid für seine vierte Amtszeit ablegen. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf eine Quelle in Ankara. Unmittelbar danach will der türkische Präsident wohl die neuen Mitglieder seines Kabinetts verkünden.

Türkei-Wahlen 2023: Bisher knappster Sieg für Erdoğan nach schwerem Erdbeben von Februar

Erdoğan hatte sich am Sonntag in einer Stichwahl knapp gegen den oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu durchgesetzt. Während Erdoğan 52,1 Prozent erzielte, konnte Kılıçdaroğlu nur 47,9 Prozent der Stimmen für sich verbuchen. Trotzdem war es der bisher knappste Wahlsieg des AKP-Politikers. Fachleute sehen dies als Zeichen für eine tiefe Spaltung des Landes. Angesichts der Wirtschaftskrise und des Umgangs mit dem schweren Erdbeben am Anfang des Jahres waren vor der Türkei-Wahl am 14. Mai immer wieder Forderungen nach einem Machtwechsel laut geworden.

+ Der türkische Ministerpräsident Erdoğan soll am 3. Juni seine vierte Amtszeit antreten. © IMAGO/apaimages

Erdogans AKP erreicht nach den Türkei-Wahlen die Mehrheit im türkischen Parlament

Trotz eines Zugewinns an Sitzen für die Opposition kann sich Erdoğan auch in seiner neuen Amtszeit auf eine absolute Mehrheit im türkischen Parlament stützen. Seine AKP und deren Partner erreichten 323 der insgesamt 600 Sitze, wie der Chef der türkischen Wahlbehörde am 31. Mai mitteilte.

Die Parlamentswahl der Türkei wurde zusammen mit der ersten Runde der Präsidentschaftswahl bereits vor zwei Wochen abgehalten. Amtliche Endergebnisse ließen aufgrund vieler Einsprüche jedoch lange auf sich warten. Die neuen Abgeordneten des Parlaments sollen am Freitag (2. Juni) vereidigt werden. (mit dpa und AFP)

