Putin und Selenskyj kämpfen um Erdogans Rückendeckung

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Selenskyj (l.) schlägt Erdogan einen Getreide-Deal ohne Putin vor (Symbol-Montage). © Francisco Seco/Eraldo Peres/AP/dpa/Montage: IPPEN MEDIA

Die Ukraine und Russland konkurrieren um die Gunst der Türkei: Auf welche Seite schlägt sich Erdogan beim Getreide-Deal im Ukraine-Krieg?

Kiew – Der Getreide-Deal ist der Anlass: Wolodymyr Selenskyj lässt es jetzt auf einen „Showdown“ zwischen Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin ankommen. Der ukrainische Präsident setzt auf Gespräche mit den Vereinten Nationen und der Türkei, um das Getreideabkommen im Ukraine-Krieg auch ohne den Kremlchef fortzusetzen.

Dazu habe er Briefe an den türkischen Präsidenten und UN-Generalsekretär Antonio Guterres geschrieben, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache vom Montag (17. Juli): „Das Getreideabkommen ist für jeden auf der Welt notwendig – und jeder, der es unterstützt, wird zum Lebensretter in einem riesigen Gebiet von Marokko bis China, von Indonesien bis zum Libanon.“

Das sorgte offenbar für Hektik in Putins Zirkel. Am Tag darauf haben die Außenminister Russlands und der Türkei miteinander telefoniert. Laut einer von seinem Außenministerium veröffentlichten Meldung schlug Sergej Lawrow „eine Alternative“ vor, um die bedürftigsten Länder mit Getreide zu versorgen und nicht von den „subversiven Aktionen Kiews und seiner westlichen Gönner“ abhängig zu sein.

Wolodymyr Selenskyj – Vom Komödianten zum Symbol des Widerstands Fotostrecke ansehen

Getreideabkommen: Lawrow schlägt Erdogan „Alternative“ vor

Erdogan verfolgt eine Art Schaukelpolitik im Ukraine-Krieg: Der türkische Präsident hat einen engen Draht zu Putin, aber auch nach Kiew. Die Türkei hat im Juni gemäß der Montreux-Konvention die Meerengen des Bosporus und der Dardanellen für russische Kriegsschiffe gesperrt. Außerdem hat das Land der Ukraine Waffen gespendet oder türkische Drohnenfabriken auf ukrainischem Territorium gebaut.

Die Ukraine habe die Nato-Mitgliedschaft verdient, sagte Erdogan kürzlich. Das Nato-Mitglied Türkei strebt zumindest offiziell auch in die EU. Die Türkei war neben den Vereinten Nationen Strippenzieher des Getreideabkommens – und Erdogan inszenierte sich als Vermittler, was ihm Pluspunkte im Westen eingebracht hat.

Aber: Erdogan hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nie verurteilt und trägt die westlichen Sanktionen nicht mit. Sein Verhältnis zu Putin beschrieb Erdogan vergangenes Jahr so: „Vertrauen, Solidarität, Respekt.“ Ankara profitiert auch von den traditionell engen Wirtschaftsbeziehungen zu Russland: Von Januar bis Juni 2023 beliefen sich die türkischen Exporte nach Russland auf rund 4,9 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,6 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2022, wie Newsweek schrieb.

Erdogans Macht beim Getreide-Deal: „Russland braucht die Türkei“

Erdogan selbst hat Gespräche mit Putin angekündigt. Eine Verlängerung des Abkommens könne noch vor dem für August geplanten Besuch des russischen Präsidenten in der Türkei möglich sein, meinte er. Verhandlungen diesbezüglich seien bereits im Gange.

Fatih Ceylan, ehemaliger Botschafter der Türkei bei der Nato, sagte Newsweek, er sei ‚zu 100 Prozent sicher‘, dass Erdogan diese Bemühungen fortsetzen wird. Er prognostizierte „eine Periode kontinuierlicher Verhandlungen“, warnte jedoch, dass eine sofortige Wiederbelebung des Abkommens „unwahrscheinlich“ sei.

Dass Erdogan seinen Widerstand gegen die Nato-Mitgliedschaft Schwedens kürzlich aufgegeben hat, dürfte dem Kreml ebenfalls nicht gefallen haben. Aber Erdogan hat aktuell eine gewisse Macht: „Ich denke, Russland braucht die Türkei mehr als die Türkei Russland braucht“, sagte Ceylan. „Die Russen können sich unter den gegenwärtigen Umständen nicht den Luxus leisten, die Interessen der Türkei beiseite zu schieben.“ (frs)