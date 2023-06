Erdogan-Puppe verbrannt: Türkei bestellt Schweizer Botschafter ein

Von: Erkan Pehlivan

Das Außenministerium hat den Schweizer Botschafter ins Außenministerium einbestellt. Demonstranten hatten eine Erdogan-Puppe verbrannt.

Ankara – Die Türkei hat den Schweizer Botschafter in Ankara einbestellt. Begründet wurde dies nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag (15. Juni) damit, dass bei einer Demonstration in Zürich am Mittwoch eine Puppe verbrannt worden war, die angeblich Präsident Recep Tayyip Erdogan darstellen sollte.

Auf Videos war eine brennende Puppe in einem Einkaufswagen zu sehen. Dem Botschafter sei deutlich gemacht worden, dass „Provokationen gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan und die türkische Flagge inakzeptabel“ seien, hieß es. Zudem habe die Türkei Ermittlungen verlangt.

Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht hier bei einer Wahlkampfrede. © Mustafa Kaya/dpa

Ähnlicher Zwischenfall im Januar in Schweden

Zwischen Schweden und der Türkei gab es im vergangenen Januar aus ähnlichen Gründen eine diplomatische Krise. Der schwedische Botschafter in Ankara, Staffan Herrström, wurde ins Außenministerium bestellt. Zudem wurde der Besuch des schwedischen Parlamentspräsidenten Andreas Norlen am 17. Januar durch seinen türkischen Amtskollegen Mustafa Şentop abgesagt. Grund dafür sind Proteste in der Nähe des Rathauses, die sich gegen den türkischen Präsidenten und seine AKP-Regierung richten. Dabei wurde eine Erdogan-Puppe kopfüber aufgehängt. (erpe/dpa)