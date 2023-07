Erderwärmung und Klimaanlagen: Das Hitze- Dilemma

Von: Joachim Wille

Werden vergessene Kühltechniken bei uns eine Renaissance erleben? Hier der Windturm in der iranischen Stadt Yazd. © IMAGO/Pond5

Die steigenden Temperaturen machen Klimaanlagen immer beliebter. Das Problem an ihnen: Sie sind Gift fürs Klima. Ein Teufelskreis entwickelt sich

Der Klimawandel heizt den Menschen weltweit ein. Der 4. Juli 2023 war nach vorläufigen Daten der bisher heißeste Tag weltweit in der Geschichte der Wetteraufzeichnung. Und fast jährlich werden irgendwo auf der Erde Temperaturrekorde eingestellt. In Deutschland liegt der höchste je gemessene Wert bei 41,2 Grad, erreicht 2019 in Tönisvorst und Duisburg-Baerl (Nordrhein-Westfalen). Doch in einer ganzen Reihe Länder, Indien und nordafrikanische Staaten zum Beispiel, aber sogar in Kanada, werden inzwischen in der Spitze an die 50 Grad erreicht oder sogar überschritten.

Kein Wunder, dass der Markt für Klimaanlagen wegen stärkerer Hitzewellen boomt – und dies dem Klima zusätzlich einheizt. Doch es gibt Möglichkeiten, schonender zu klimatisieren. Weltweit sind heute bereits rund zwei Milliarden Klimaanlagen im Betrieb, rechnerisch ein Gerät pro vier Menschen. Der Markt wächst, auch in Ländern in gemäßigten Breiten wie Deutschland.

Der Strombedarf hat sich weltweit verdreifacht

Fachleute erwarten, dass der Umsatz mit Klimageräten global bis 2030 jährlich um knapp sechs Prozent steigen wird, zumal immer mehr Menschen, etwa in Schwellenländern, sich solche Geräte leisten können. Für Mitte des Jahrhunderts wird erwartet, dass dann weltweit knapp sieben Milliarden Geräte genutzt werden, um die Temperaturen wenigstens in Gebäuden erträglich zu halten. Die Fachleute von „VDI Research“ vom Verein Deutscher Ingenieure bezeichnen dies in einer aktuellen Publikation zum Thema als „Teufelskreis aus Erderwärmung und Klimaanlagen“. Die Anlagen wiesen häufig einen enormen Energieverbrauch auf. „Dadurch sind sie auch ein nicht unbedeutender Verursacher von Treibhausgasen und tragen damit dazu bei, dass die Temperaturen weiter steigen.“

Theoretisch ist es zwar möglich, den benötigten Strom aus erneuerbaren Energien herzustellen – zumal die Temperaturen meist am höchsten sind, wenn auch Solaranlagen ihren besten Ertrag liefen, nämlich um die Mittagszeit. Gerade in den von Hitze am schlimmsten betroffenen Regionen der Welt sei das aber häufig nicht der Fall, so die VDI-Experten. Dort sei „schmutziger Strom“, etwa aus Kohle, immer noch günstig. Doch selbst in Ländern, die bereits einen nennenswerten Anteil regenerativer Energien verzeichneten, könnten diese „eher für andere Zwecke als für Klimaanlagen eingesetzt werden“.

Die Fakten zeigen, dass sich hier ein echtes Problem aufschaukelt. Seit 1990 hat sich der Strombedarf für Klimatisierung laut VDI Research weltweit mehr als verdreifacht, inzwischen werden etwa zehn Prozent des produzierten Stroms für Klimaanlagen benötigt. Dieser Anteil dürfte in den nächsten Jahrzehnten noch deutlich ansteigen. Für Länder mit hohen Hitzebelastungen wie Indien oder Indonesien wird im ungünstigsten Fall erwartet, dass 2050 an heißen Tagen zeitweise über 40 Prozent der gesamten Stromproduktion des Landes für Klimatisierung aufgewendet werden müssen. Aber auch in Deutschland steigt die Nutzung von Klimaanlagen, was Folgen für den Treibhausgas-Ausstoß hat. Der Bereich ist inzwischen bereits für rund ein Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Zum Vergleich: Der Luftverkehr hat einen Anteil von etwa 0,3 Prozent.

Es gibt eine Reihe Möglichkeiten, die Klimatisierung umweltfreundlicher zu machen – einerseits, in dem die Geräte effizienter konstruiert werden, andererseits, indem man andere Möglichkeiten zur Temperierung von Gebäuden nutzt. Ein Vorreiter ist dabei die EU. So sollen hier im Rahmen des Energielabels für Elektrogeräte voraussichtlich ab 2024 deutlich strengere Vorgaben für den Stromverbrauch von Klimaanlagen gelten. Auch andere Länder, so die USA, verschärfen die Kriterien für ihre jeweiligen Energielabels fortlaufend. Für die Zukunft bleibe zu hoffen, so die VDI-Fachleute, dass auch Länder wie Indien, China oder afrikanische Staaten diesem Modell folgten.

Eine andere Möglichkeit sind innovative Technologien. So hat zum Beispiel der chinesische Klimaanlagenhersteller Gree seine „Zero Carbon Source“-Kühltechnik entwickelt, die die CO2-Emissionen um 80 Prozent reduzieren soll. Er bekam dafür 2021 den „Global Cooling Prize“ verliehen, der von der indischen Regierung, der globalen Initiative „Mission Innovation“ und dem US-amerikanischen „Rocky Mountain Institute“ vergeben wird. „Die Herausforderung besteht nun darin, diese Systeme für die Massenproduktion tauglich zu machen“, heißt es bei VDI Research.

Windtürme wie um 1000 vor Christus

Doch auch bei den Alternativen zur elektrisch betriebenen Klimaanlage gibt es noch viel Potenzial. Neben einer besseren Isolierung von Wänden und Dächern zum Teil auch mit innovativen Materialien, die das Eindringen von Hitze ins Gebäude quasi „passiv“ vermindert, gibt es auch aktive Systeme, die ohne Strom funktionieren.

Die VDI-Fachleute verweisen hier auf die „Windtürme“ (Badgire), die bereits um 1000 vor Christus in Städten des Nahen Ostens weitverbreitet waren und auch heute noch zum Beispiel auf Hausdächern in der iranischen Stadt Yazd zu finden sind. Diese Türme erzeugen einen permanenten Durchzug, wobei Luft in die kühleren Keller oder zu unterirdischen Wasserläufen und dann, angenehmer temperiert, in die Wohnräume strömt. Dieses Prinzip ist inzwischen auch von der heutigen Bauwirtschaft entdeckt worden. Ein Beispiel: das Stuttgarter Theaterhaus. Es ist mit einer vergleichbaren Natur-Kühltechnik ausgestattet. Ein hoher, schornsteinähnlicher Kamin sorgt für einen Luftsog, der kühlere Luft aus Erdkanälen unter dem Gebäude nach oben zieht.