Erdbeben in der Türkei: Erdogan reagiert auf Kritik bei Besuch in Krisengebiet

Von: Daniel Dillmann

Präsident Erdogan reist nach dem Erdbeben in der Türkei durch das Krisengebiet. Kritik an seiner Regierung bezeichnet er als „Verleumdung“. Der Newsticker.

+++ 17.30 Uhr: Erdogan ist bei seinem Besuch der Erdbebengebiete in der Türkei in Hatay angekommen. Die Provinz gilt als Hochburg der Oppositionspartei CHP. Dort angekommen, adressierte der türkische Präsident seine Kritiker. „Einige unehrenhafte Leute stellen falsche Behauptungen und Verleumdungen auf, wie zum Beispiel, dass sie in Hatay keine Soldaten, Gendarmerie oder Polizei sehen konnten.“ Er werde nicht zulassen, dass „sie unsere Sicherheitskräfte schlecht reden“ würden, so Erdogan gegenüber türkischen Medien.

Update vom Mittwoch, 8. Februar, 17.10 Uhr: Während Erdogan durch das Erdbebengebiet in der Türkei reist, schränkt seine Regierung offenbar die Nutzung der Social-Media-Plattform Twitter ein. Eine staatliche Behörde habe entsprechende Schritte eingeleitet, um „Beiträge im Internet und kriminelle Aktivitäten durch diese Beiträge“ zu unterbinden. Das bestätigte das Kommunikationsbüro des Präsidenten.

Erstmeldung vom Mittwoch, 8. Februar, 15.00 Uhr: Kahramanmaras – Noch immer steigt nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien die Zahl der Toten. Bestätigt sind mehr als 10.000 Opfer. Zwei Tage nach der Katastrophe traf nun auch Recep Tayyip Erdogan im Krisengebiet ein. Der türkische Präsident versprach den betroffenen Menschen in der Provinz-Hauptstadt Kahramanmaras finanzielle Unterstützung. Allein in der Türkei starben laut Erdogan mehr als 8500 Menschen.

In Kahramanmaras zeigte Erdogan sich volksnah. Auf Bildern der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı ist der türkische Präsident zu sehen, wie er den Opfern des Erdbebens in der Türkei zuhört. Die mehr als 600.000 Einwohner zählende Stadt im südlichen Anatolien gilt als Hochburg von Erdogans Partei, der AKP.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht in Kahramanmaras über die Schäden des schweren Erdbebens in der Türkei. © ADEM ALTAN/AFP

Erdbeben in der Türkei: Opposition kritisiert Erdogan

Andernorts ist die Kritik an Erdogan nach dem Erdbeben in der Türkei schärfer. Der türkische Oppositionsführer warf Erdogan persönlich Versagen vor. „Wenn jemand hauptverantwortlich für diesen Verlauf ist, dann ist es Erdogan“, sagte Kemal Kilicdaroglu, Chef der größten Oppositionspartei CHP. Der AKP-Chef habe es versäumt, das Land in seiner 20-jährigen Regierungszeit auf ein Beben dieser Größenordnung vorzubereiten.

Auch Erdogan selbst räumte beim ersten Auftritt im Erdbebengebiet Probleme ein. Viele betroffene Regionen hatten einen Tag nach dem Beben über fehlende oder nur schleppende Hilfe bei der Bergung Verschütteter geklagt. Laut dem Präsidenten der Türkei hat man diese Probleme aber bewältigt und die Situation am zweiten Tag in den Griff bekommen.

Erdogan plant nach Erdbeben in der Türkei weitere Besuche

Nach seinem Besuch in Kahramanmaras hat Präsident Erdogan weitere Besuche im Erdbebengebiet geplant. Laut Angaben der ARD-„Tagesschau“ reist er sogar in die Provinz Hatay. Auch der türkische Sender Habertürk berichtet von einem geplanten Besuch Erdogans in der Hochburg der Oppositionspartei CHP. Erdogan müsste dort - rund drei Monate vor der Türkei-Wahl - mit einem weniger freundlichen Empfang rechnen.

Bislang steht aber anscheinend noch nicht fest, wann Erdogan Hatay besucht, und ob überhaupt. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Türkische Medien berichten aber vom Plan des Präsidenten, im Laufe der Woche alle weiteren vom Erdbeben in der Türkei betroffenen Städte zu besuchen. (dil/dpa)