Nepal erlaubt Ehe für alle

Von: Fabian Scheuermann

In Nepals Hauptstadt gibt es auch eine Pride-Parade – hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2022. © AFP

Als zweites Land in Asien erlaubt Nepal die Ehe für alle - eine Gerichtsentscheidung macht’s möglich. Die finale Entscheidung des Obersten Gerichts steht aber noch aus.

Schaut man sich eine Weltkarte an, die entsprechend der Rechte eingefärbt ist, die Menschen aus der LGBTQ-Gemeinschaft eingeräumt werden, so ergab sich bisher eine recht klare Aufteilung: Dunkelblau, also viele Rechte und vergleichsweise wenig Diskriminierung in Nordamerika und Europa, Australien und zunehmend auch in Lateinamerika – orange und rot, also starke Diskriminierung bis hin zur möglichen Todesstrafe vor allem in den islamisch dominierten Ländern Asiens, Nord- und Ostafrikas. In Asien gibt es auf dieser Weltkarte seit einigen Tagen allerdings mittendrin einen blauen Fleck: in Nepal. Das Oberste Gericht des Landes zwischen China und Indien hat am Mittwoch in Kathmandu eine Verfügung erlassen, wonach gleichgeschlechtliche Paare jetzt ihre Ehe registrieren lassen können. Ein finales Urteil steht noch aus.

„Das ist für die, die zusammenleben, ein großer Sieg. Sie können nun ihre Ehe registrieren lassen und ihre Rechte sofort wahrnehmen“, sagte Sunil Babu Pant, ein offen schwuler ehemaliger Parlamentarier und führender Aktivist für LGBTQ-Rechte in Nepal der Nachrichtenagentur „Associated Press“. Der Entscheidung des Obersten Gerichts war eine Petition von Aktivist:innen vorausgegangen. Bereits 2007 hatte das Gericht Nepals Regierung angewiesen, die rechtliche Diskriminierung von Homosexuellen und Transpersonen zu beenden. Seitdem gab es auch mehrfach offene Pride-Paraden in Nepals Hauptstadt Kathmandu.

Diskriminierung verbreitet

Einige Menschen feierten in Kathmandu die Entscheidung des Obersten Gerichts. „Ich bin überwältigt vor Freude“, sagte Transfrau Maya Gurung der „Associated Press“. Sie habe ihren Mann bereits vor einigen Jahren im kleinen Rahmen in einem Hindu-Tempel geheiratet und möchte nun versuchen, diese Eheschließung auch rechtlich anerkennen zu lassen.

Wie Aktivist:innen einem Reporter der Nachrichtenagentur „Reuters“ erzählten, gebe es aber auch in den jetzt auf dem Papier auch beim Thema Homosexualität liberalen 31-Millionen-Land Nepal weiterhin regelmäßig Übergriffe auf Homosexuelle, Diskriminierung sei in dem südasiatischen Land weit verbreitet – etwa im Bildungswesen, in Behörden oder in Krankenhäusern.

Auch in Nepals Nachbarland Indien ist der Weg hin zu mehr Akzeptanz für Homosexualität Berichten zufolge noch weit. Erst vor fünf Jahren hat das Land Homosexualität dekriminalisiert. Umfragen zufolge ändert sich die Stimmung im Land aber allmählich. Und auch dort ist nun die „Ehe für alle“ im Gespräch.

