Entlastungspaket: Jetzt winkt dicker Zuschuss auf Hartz IV

Sieht Spielraum für ein Entlastungspaket: Finanzminister Christian Lindner (FDP). © Bernd von Jutrczenka/dpa

Erleichterung beim Teuer-Schock: Die Ampel-Koalition entlastet Empfänger von Hartz IV von hohen Energiekosten. Doch mit wie viel können Arbeitslose rechnen?

Berlin – Hoher Preis bei Strom, Benzin und Diesel: Die Bundesregierung will für eine Entlastung bei den Energiekosten sorgen. Profitieren sollen dabei auch die Empfänger von Hartz IV. So sollen die Bezieher von Sozialleistungen erneut einen Zuschuss auf den Regelsatz erhalten. Das kündigten die Spitzen der Ampel-Partner in Berlin bei der Vorstellung eines Entlastungspakets 2022 an. „Die Ampel-Koalition beweist damit, dass sie auch in schwierigen Zeiten handelt“, sagte SPD-Parteichef Lars Klingbeil. Der Bonus ist als Einmalzahlung zum Regelsatz vorgesehen.



