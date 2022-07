Olaf Scholz kündigt weitere Entlastungen für Bürger an

Von: Lucas Maier

Aufgrund der anhaltenden Energie-Krise rettet der Bund den Konzern Uniper. Neben Mehrkosten kommen auf die Verbrauchenden auch Entlastungen zu.

Berlin - Russland hat weiterhin die Hand am Gas-Hahn. Auch wenn ihr Griff zuletzt gelockert wurde, bleibt der Gas-Strom über die Pipeline Nord-Stream 1 eher ein ein Rinnsaal als ein wirklicher Fluss.

Die Energie-Krise forderte nun ein erstes größeres Tribut von den politischen Entscheidungsträger:innen in Berlin. Der Gas-Versorgung Uniper wird vom Bund gerettet. Mit 30 Prozent steigt der Bund bei Uniper ein. Das sieht ein milliardenschweres Rettungspaket für das Energieunternehmen vor.

Energie-Preise in Deutschland: 40 Prozent kommen noch durch Nord Stream 1

Durch verringerte Gas-Lieferungen aus Russland sehen sich Energiekonzerne mit höheren Einkaufspreisen konfrontiert. Im Zuge der Uniper-Rettung werden die Mehrkosten für Gas aus anderen Ländern bald an die Kund:innen weiter gegeben werden, wie dpa berichtet.

Das beinhaltet die Rettung von Uniper:

Einstieg des Bundes: Der Staat wird mit 30 Prozent bei Uniper einsteigen.

Der Staat wird mit 30 Prozent bei Uniper einsteigen. Weitergabe der Preise: Wie alle Energieversorger kann auch Uniper bald die höheren Preise an die Endkund:innen weitergeben.

Wie alle Energieversorger kann auch Uniper bald die höheren Preise an die Endkund:innen weitergeben. Darlehn Ausweitung: Ein bereits bestehendes Darlehn, das Uniper bei der Förderbank KfW hat, wird von 2 Milliarden Euro auf 9 Milliarden Euro erhöht werden.

Ein bereits bestehendes Darlehn, das Uniper bei der Förderbank KfW hat, wird von 2 Milliarden Euro auf 9 Milliarden Euro erhöht werden. Quelle. dpa

Auch nach der Wiederaufnahme der Lieferung über die Pipeline Nord Stream 1 beträgt die Fördermenge hier lediglich 40 Prozent. Uniper muss deshalb Gas aus anderen Quellen zukaufen. Hierdurch seien bisher Mehrkosten von 4,5 Milliarden Euro entstanden, teilte Uniper-Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach der mit. Jeder weitere Monat koste aktuell 1,7 Milliarden Euro. Aufgrund der Drosslung will Uniper den russischen Lieferanten Gazprom verklagen.



Gas aus Russland: Je weniger geliefert wird, desto teurer wird es

Wie viel die Endverbrauchenden dann wirklich draufzahlen müssen, wird auch davon abhängen, wie viel Russland liefert. Je weniger russisches Gas in Deutschland ankommt, desto mehr werden Verbrauchende zahlen müssen.

Gas in Deutschland - Das kommt auf die Haushalte zu:

Betroffen: Etwa die Hälfte der deutschen Haushalte wird derzeit mit Gas geheizt.

Etwa die Hälfte der deutschen Haushalte wird derzeit mit Gas geheizt. Teuerung: Die Umlage der gestiegenen Importkosten könne zu einer Erhöhung der Gas-Preise um 2 Cent pro Kilowattstunde (kWh) führen. Aktuell liegt der Durchschnittspreis bei 13,77 Cent/kWh. Zum Vergleich: im Jahr 2021 waren es noch 6,11 Cent/kWh.

Die Umlage der gestiegenen Importkosten könne zu einer Erhöhung der Gas-Preise um pro Kilowattstunde (kWh) führen. Aktuell liegt der Durchschnittspreis bei 13,77 Cent/kWh. Zum Vergleich: im Jahr 2021 waren es noch 6,11 Cent/kWh. Mehrkosten: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von 200 bis 300 Euro, die eine Familie mit vier Personen durch die Umlage pro Jahr mehr zu zahlen haben könnte.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von 200 bis 300 Euro, die eine Familie mit vier Personen durch die Umlage pro Jahr mehr zu zahlen haben könnte. Quelle: dpa/vergleich.de

Eine neue Verordnung, an der die Bundesregierung aktuell arbeitet, sieht vor, dass Importeure wie Uniper bis zu 90 Prozent der höheren Kosten auf die Kund:innen umlegen können. Das könnte bereits im September oder Oktober der Fall sein.

Energie-Krise in Deutschland: Mit diesen Entlastungen ist zu rechnen

Im Zuge der Verkündung der Uniper-Rettung, hatte Olaf Scholz (SPD) auch weitere Entlastungen für Bürger:innen angekündigt. So soll zu Beginn des kommenden Jahres (2023), eine große Wohngeldreform für Entlastungen sorgen. Hier soll vor allem der Kreis der berechtigten Haushalte erweitert werden.

Entlastungen auf einen Blick:

Wohngeld: Ab Beginn nächsten Jahres sollen mehr Haushalte dafür berechtigt sein. Es sollen mehr Arbeitnehmende und Rntner:innen davon profitieren.

Ab Beginn nächsten Jahres sollen mehr Haushalte dafür berechtigt sein. Es sollen mehr Arbeitnehmende und Rntner:innen davon profitieren. Heizkostenpauschale : Diese Unterstützung soll dauerhaft integriert werden. In Zukunft sollen auch Studierende davon profitieren.

: Diese Unterstützung soll dauerhaft integriert werden. In Zukunft sollen auch Studierende davon profitieren. Kündigungsschutz: Erklärtes Ziel ist es hier, Kündigungen von überforderten Mietenden und Energiekund:innen zu verhindern.

Erklärtes Ziel ist es hier, Kündigungen von überforderten Mietenden und Energiekund:innen zu verhindern. Unternhemen: Auch hier soll es zusätzliche Hilfen geben, wenn aufgrund der Energie-Preise eine Notlage entstanden ist.

Auch hier soll es zusätzliche Hilfen geben, wenn aufgrund der Energie-Preise eine Notlage entstanden ist. Quelle: dpa

Zum ersten Januar soll zudem die bereits geplante Bürgergeldreform in Kraft treten. Das Bürgergeld ist als Ablöse für das bestehende Harzt IV geplant. Scholz kündigte zudem eine Überprüfung der Kündigungsschutzregeln an. „Wir stellen sicher, dass niemand in der jetzigen Situation überfordert wird“, sagte Scholz am Freitag (22. Juli). Ob er diesem Versprechen gerecht werden wird, bleibt abzuwarten. (Lucas Maier mit dpa)