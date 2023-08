Ende der Merkel-Delle

Die Ampel kommt gut dabei voran, die Versäumnisse beim Solarzubau wettzumachen. Der Wiederaufbau der deutschen Industrie wäre aber fast genauso wichtig. Die Meinung von Joachim Wille.

Die Solarenergie boomt. Die „Solateure“, wie die Installateure der PV-Anlagen genannt werden, haben alle Hände voll zu tun, und die Orderbücher sind proppenvoll. 2023 dürfte sogar das bisherige Rekordjahr 2012 in den Schatten stellen. Damals wurden Anlagen mit gut acht Gigawatt (GW) Spitzenleistung montiert, in diesem Jahr waren es in einem halben Jahr schon 6,5 GW. Fachleute erwarten, dass 2023 die Zehn-GW-Marke fallen wird.

Das ist eine gute Nachricht, und der Ampel-Regierung gebührt Lob dafür. Zwar ist der Boom auch eine Folge der vom Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise. Viele vorher Unentschlossene entschieden sich, die „Freiheitsenergie“ (Lindner) aufs Dach schrauben zu lassen. Doch die Ampel hat ihren Anteil daran, unter anderem durch finanzielle Anreize und erhöhte Ausschreibungsmengen. Das neue „Solarpaket“, das nun kommt, wird durch Bürokratieabbau für noch mehr Tempo sorgen, etwa bei den Balkonsolaranlagen und der Solarstrom-Versorgung für Mehrfamilienhäuser.

Die Ampel kommt gut voran beim Vorhaben, die „Merkel-Delle“ beim Solarzubau wettzumachen. Zehn Jahre hat es gebraucht, sich von der Fehlentscheidung der angeblichen Klimakanzlerin Merkel und ihrer Minister Altmaier und Gabriel zu erholen, die die gerade in Fahrt gekommene Energiewende abwürgten.

Noch nicht geschafft haben Scholz und Co. das beim Wiederaufbau der deutschen Solarindustrie, die damals fast komplett verschwand. Das aber wäre fast genauso wichtig. Denn: Der PV-Boom II sollte nicht von Modulen aus China abhängen. Und auch nicht von solchen aus den USA, wo gerade ein Solarmekka entsteht.