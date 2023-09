Macron deutlich: Keine Russland-Flaggen bei Olympia 2024 „während sie Kriegsverbrechen verüben“

Bei den Olympischen Spielen 2024 sollen laut Macron keine Russland-Flaggen wehen. Die Entscheidung des Olympischen Komitees über den Ausschluss russischer Athleten ist noch offen.

Paris – Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris werden keine russischen Flaggen wehen. Das machte der französische Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch (6. September) im Interview mit der Zeitung L‘Équipe deutlich. Russland sei in einer „Zeit, in der es Kriegsverbrechen verübt und Kinder deportiert“ als Land nicht willkommen. Was dies genau für russische Sportler und Sportlerinnen bedeutet, blieb zunächst offen.

Gastgeberland Frankreich will Ukraine in Entscheidungen zu Olympia 2024 einbeziehen

Natürlich könne es keine russischen Flaggen bei den Olympischen Spielen geben, meint Macron im Interview mit L‘Équipe. In dieser Frage gebe es „Konsens“, so seine Überzeugung. Allerdings betonte der französische Präsident, dass nicht der Gastgeberstaat – also Frankreich – dies entscheiden solle, sondern das Internationale Olympische Komitees (IOC). Welcher Status für die russischen Athleten und Athletinnen gelten solle, liege ebenfalls beim IOC. Gleichzeitig betonte Macron, „dieses Thema sollte nicht politisiert werden.“

Der Status russischer Athleten sei die eigentliche Frage, über die die olympische Welt entscheiden müsse. Man müsse überlegen, welchen Platz man „diesen russischen Athleten einräumen soll, die sich manchmal ein Leben lang vorbereitet haben und auch Opfer dieses Regimes sein können“, so Macron zu L‘Équipe. Seiner Meinung nach sollte die Ukraine in die Entscheidungen mit einbezogen werden. Im Vorfeld hatte Kiew bereits mit einem Boykott gedroht, wenn Sportler und Sportlerinnen aus Belarus oder Russland für ihre Länder an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen.

Dürfen russische Athleten an Olympia 2024 teilnehmen? IOC-Entscheidung noch nicht gefallen

Welche Positionen das IOC derzeit vertritt, stellte der Präsident Thomas Bach in einer Rede im Juni vergangenen Jahres vor. Das Komitee empfahl unter anderem, keine internationalen Sportveranstaltungen in Russland und Belarus abzuhalten und das Zeigen nationaler Symbole zu verbieten. „Zum ersten Mal in unserer olympischen Geschichte“ habe man zudem die „olympischen Orden zurückzogen, die dem Präsidenten und den stellvertretenden Ministerpräsidenten der Russischen Föderation verliehen wurden“, so Bach damals.

Wie die Entscheidung des Komitees zu den Olympischen Spielen 2024 ausfallen wird, steht indes noch nicht fest. Vorstellbar wäre laut früherem Vize-Präsidenten des IOC, Craig Reedie, dass man an einer Empfehlung des IOC-Vorstands von 2022 festhalten werde, wonach ein Start von Sportlern aus Russland und Belarus nur notfalls unter neutraler Flagge möglich sei. Vonseiten des IOC hieß es gegenüber der Sportschau, Reedies Aussage sei eine „eigene Meinungsäußerung“. Der französische Präsident gab sich zur ausstehenden Entscheidung des IOC indes optimistisch: „Ich möchte, dass das eine bewusste Entscheidung der Sportwelt ist und ich habe volles Vertrauen in (IOC-Chef) Thomas Bach.“

Olympische Spiele: 100.000 ukrainische Sportler haben „keine Gelegenheit zu trainieren“

Russische Profi-Sportler und -Sportlerinnen tragen bei den Olympischen Spielen ernsthafte Konsequenzen wegen des Angriffskriegs ihres Landes. Schlimmer trifft es die Ukrainer. „Mehr als 100.000 ukrainische Athleten haben keine Gelegenheit zu trainieren, Hunderte von Sportstätten wurden zerstört“, gab Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj Anfang Juli zu bedenken. „Viele Sportler haben ihre Karriere beendet und gingen an die Front“, berichtete die ukrainische Hochsprung-Weltmeisterin Jaroslawa Mahutschich im Interview. Angesichts dessen hält Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo im Gespräch mit dem SWR den Ausschluss russischer Sportler bei den kommenden Spielen für legitim.

Das Schicksal der einzelnen russischen Athleten sei zwar tragisch. „Aber hier überwiegt das große Ganze. Natürlich ist der Sport auch eine Bühne, die innenpolitisch instrumentalisiert werden kann, und ich finde es richtig, diese Bühne für Russland deutlich zu minimieren“, so die Sportlerin, wie dieTagesschau berichtete. In der Vergangenheit nutzte Wladimir Putin seine Athleten immer wieder als Propaganda-Instrument. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs etwa im März bei einer Show im Luschniki-Stadion in Moskau, bei der die russischen Sportler mit dem „Z-Symbol“ für die Invasion in der Ukraine auftraten.