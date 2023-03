Macron im Belagerungszustand: Demos in Paris verschieben Frankreich-Besuch von König Charles

Von: Stefan Brändle

Teilen

Ein Opfer des Protests: Die abgefackelte Rathauspforte in Bordeaux. © AFP

Der Widerstand gegen die französische Rentenreform wird immer gewalttätiger. Und König Charles III. kommt nun auch erstmal nicht zu Besuch.

Frankfurt – Sechs Wochen vor seiner Krönung wollte Charles III. Frankreich und Deutschland besuchen – ein wichtiges politisches Signal nach dem Brexit. Die französische Nation fühlte sich besonders geehrt, dass ihr der britische König nach dem Tod seiner Mutter als Erste die Aufwartung machen wollte. Samt Gemahlin Camilla wollte er in Paris das Grab des Unbekannten Soldaten besuchen, im Senat auftreten und nach einem Galadinner in Versailles im TGV-Zug nach Bordeaux reisen zu den dortigen Biowinzereien.

Daraus wird nun nichts. Wie das französische Präsidialamt mitteilte, ist der royale Besuch „vertagt“. Das hätten Charles und Macron bei einem Telefonat Freitagmorgen beschlossen. In der Nacht zuvor war es in mehreren Städten, besonders in Paris und Bordeaux, zu den bisher schlimmsten Krawallen wegen der Rentenreform gekommen. Vor der alten Pariser Oper lieferten sich Vermummte mit der Polizei schwere Gefechte; Läden, Bankagenturen und ein McDonalds wurden verwüstet. In Bordeaux wurde das Eingangsportal des Rathauses abgefackelt.

Demonstrationen in Paris: Macron verschiebt Besuch vom britischen König Charles III.

Die Polizei zählte im ganzen Land mehr als 900 Brandstiftungen. 457 Personen wurden verhaftet. Die Linke kritisierte, darunter seien auch unbescholtene Zaungäste und Touristen. Innenminister Gérald Darmanin setzte dagegen, es seien gut 440 Polizisten verletzt worden. Das Video eines Gendarmen, der durch einen Steinwurf niedergestreckt wurde, durchzog das Internet.

Die Gewerkschaften verurteilen die zunehmende Gewalt, machen dafür aber sehr direkt Macron verantwortlich. Die Eskalation scheint eine direkte Folge seines TV-Auftritts von diesem Mittwoch zu sein. Der Staatschef bekräftigte dabei sein Festhalten an der Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre. Auch die konservative Soziologin Naïma M’Faddel meint, Macron habe mit seinem „arroganten“ Ton alles nur noch schlimmer gemacht: „Angesichts dieser um sich greifenden Unsicherheit und Gewalt habe ich zwar Lust, den Präsidenten zu verteidigen – aber er schafft es nicht, die Dinge zu beherrschen.“

Offensichtlich schätzt Macron auch die – letztlich ausschlaggebende – Volksstimmung falsch ein. Vor der Presse erklärte er, er habe den britischen Thronfolger selber angerufen und ihn um die Verschiebung der Reise gebeten. „Es wäre nicht seriös, den König inmitten all dieser Demonstrationen willkommen zu heißen“, sagte er. Sein Präsidialamt begründete die Absage der königlichen Reise konkret mit der Ankündigung eines neuen Protesttages am kommenden Dienstag, wenn Charles noch in Frankreich geweilt hätte.

Macrons Amtszeit eine „Zeit des Chaos“? Gewerkschaften fordern Ende der Rentenreform

Macrons Hoffnung, dass sich die öffentliche Meinung dadurch von den Protestierenden abwendet, bestätigte sich allerdings kaum. Der Kommentator Bruno Jeudy nannte die Absage der königlichen Reise „eine Ohrfeige für Frankreich, eine Ohrfeige für Macron“. Zudem sei es ein klares Zeichen, dass Macrons Amtszeit „eine Zeit des Chaos“ sei.

Der sonst eher macronfreundliche Sender BFM postuliert: „Macron verliert die Kontrolle.“ Der diplomatische Experte Ulysse Gosset gab immerhin zu bedenken, dass Macron mit der Absage zweifellos richtig gehandelt habe: „Man stelle sich vor, Charles wird von einer Tomate getroffen, wenn er mit Macron die Champs-Elysées hinunterfährt. Welche Erniedrigung kurz vor seiner Krönung!“

Macron versuchte am Freitag, einen Faden zu den gemäßigteren Gewerkschaften zu knüpfen und lud sie in den Elysée zu Gesprächen ein – die sollen sich allerdings nicht um das Rentenalter drehen, sondern um Nebenaspekte der Reform. Die Gewerkschaften verlangen dagegen die kompletten Aufgabe der Reform.

Freitagmorgen ließ die Regierung ein Öllager bei Le Havre polizeilich räumen. Zuvor hatten die Flughäfen Roissy und Orly mitgeteilt, ihnen gehe das Kerosin aus. Wegen des Lotsenstreiks fiel ohnehin etwa ein Drittel der Flüge aus. Die Airlines wurden aufgefordert, mit möglichst vollen Tanks nach Paris zu fliegen.