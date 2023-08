Eminem legt sich mit Republikaner-Kandidat Ramaswamy an

Teilen

Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy rappt zu „Lose Yourself“ von Eminem © Lily Smith/USA TODAY Network/Imago

Eminem fordert Vivek Ramaswamy auf, seine Musik nicht mehr im Wahlkampf einzusetzen. Der Streit zwischen Rapper und Republikaner hat eine Vorgeschichte.

Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy hat Anfang des Monats bei einer Wahlkampfveranstaltung in Iowa spontan Eminems „Lose Yourself“ auf der Bühne gespielt.

Doch der mit einem Grammy ausgezeichnete Hip-Hop-Künstler möchte, dass dies der einzige Auftritt des politischen Newcomers bleibt - zumindest wenn es um Eminems Musik geht. Knapp zwei Wochen, nachdem Ramaswamy seine Rap-Künste auf der Iowa State Fair gezeigt hatte, forderte Eminem die Kampagne des Republikaners auf, dies nicht mehr zu tun.

Eminem stellt Forderungen an Ramaswamy und mischt sich in den Wahlkampf ein

Der Musiklizenzgeber BMI teilte mit, dass der berühmte Rapper die Verwendung seiner Kompositionen - der „Eminem Works“ - durch Ramaswamy beanstandete und Ramaswamys Kampagne aufforderte, seine Musik nicht mehr zu verwenden.

Laut einem Schreiben vom 23. August an Ramaswamy, über das die Daily Mail berichtet, wird BMI „jede Aufführung der Eminem-Werke durch die Vivek 2024-Kampagne ab diesem Datum als wesentliche Verletzung der Vereinbarung betrachten, für die sich BMI alle Rechte und Rechtsmittel in Bezug darauf vorbehält“.

Registrieren Sie sich Lesen Sie jetzt die washingtonpost.com vier Wochen gratis.

Slim Shady will nicht für Wahlzwecke der Republikaner benutzt werden

Tricia McLaughlin, eine leitende Beraterin von Ramaswamys Kampagne, sagte in einer E-Mail-Antwort auf Fragen zu Eminems Einspruch, dass Ramaswamy „einfach auf die Bühne gegangen ist und losgelegt hat“.

„Zum Leidwesen des amerikanischen Volkes werden wir das Rappen dem echten Slim Shady überlassen müssen“, sagte sie.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper, der auch als Slim Shady bekannt ist und als Marshall B. Mathers III geboren wurde, einen republikanischen Politiker brüskiert hat.

Am Tag der dritten und letzten Präsidentschaftsdebatte der Wahl 2016 veröffentlichte Eminem überraschend einen Song mit dem Titel „Campaign Speech“, in dem er die Amerikaner vor dem damaligen Kandidaten Donald Trump warnte. Fast ein Jahr später, bei den BET Hip Hop Awards, sagte der Rapper, Trumps Politik sei schädlich für Amerika und kritisierte seine Fans, die 2016 für Trump gestimmt hatten.

Eminem ist seit langem politisch aktiv

Kurz vor der Wahl 2004 veröffentlichte Eminem einen politischen Protestsong namens „Mosh“, der Präsident George W. Bush kritisierte.

Während Eminem oft seine Musik für sich sprechen lässt, erlaubte er Joe Bidens Kampagne für 2020, „Lose Yourself“ - denselben Song, den Ramaswamy in Iowa performte - in einem Werbespot zu verwenden, der am Tag vor der Wahl ausgestrahlt wurde. Der Rapper teilte den Spot auf Twitter mit der Bildunterschrift: „One opportunity ... #Wählen.“

Der Rapper aus Detroit hat seine Plattform auch genutzt, um Initiativen zur Waffenkontrolle zu unterstützen und für Abtreibungsrechte einzutreten. 2022 twitterte er, dass er mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, Roe v. Wade aufzuheben, nicht einverstanden sei. Der Rapper, der als Sohn einer Teenager-Mutter in einer weißen Arbeiterfamilie in einer Kleinstadt in Missouri geboren wurde, hat in seiner Musik oft auf den Rassismus, die Polizeigewalt und die Armut hingewiesen, mit der schwarze Amerikaner konfrontiert sind, und seine Texte handeln auch von den Herausforderungen, mit denen einkommensschwache Amerikaner im ganzen Land konfrontiert sind.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Ramaswamy: Eminem-Fan und aussichtsreicher Kandidat der Republikaner

Ramaswamy, der bei der republikanischen Nominierung als aussichtsreicher Kandidat gilt und ein politischer Neuling ist, hat sich selbst als Republikaner dargestellt, der mit Trumps Bewegung auf einer Linie liegt, und hat mehrfach an die Anhänger des ehemaligen Präsidenten appelliert, indem er einige von Trumps rassistischen Äußerungen verwendet hat. Während der Vorwahldebatte der Republikaner in der vergangenen Woche sagte Ramaswamy: „Umgekehrter Rassismus ist Rassismus“ - eine Aussage, die bei republikanischen Wählern Anklang finden könnte.

Kurz vor seinem Auftritt in Iowa wurde Ramaswamy, der als Student an der Harvard University unter dem Künstlernamen „Da Vek“ rappte, von Kim Reynolds (R), dem Gouverneur von Iowa, gefragt, was sein Lieblingssong für den Walkout ist. Er antwortete mit „Lose Yourself“. Der Song, der aus dem Film „8 Mile“ von 2002 stammt und den Oscar für den besten Originalsong gewann, enthält autobiografische Elemente aus dem Leben des Rappers und der Überwindung von Hindernissen auf seinem Weg zum Ruhm. Ramaswamy trug einen Teil des Liedes auf der Iowa State Fair vor einer jubelnden Menge vor, und der Moment ging im Internet viral.

Obwohl Wahlkampfthemen schon seit den Tagen George Washingtons bekannt sind, wurden Zusammenstöße zwischen Kandidaten und Musikern erst 1984 zu einem festen Bestandteil der Wahlkampfsaison, als Präsident Ronald Reagan während einer Wahlkampfveranstaltung in New Jersey den gebürtigen Sohn Bruce Springsteen und seine „Botschaft der Hoffnung“ erwähnte. Springsteen, dessen „Born in the USA.“ damals ein Hit war, beschwerte sich, dass Reagan sich sein Image zu eigen mache.

Streit zwischen Politikern und Musikern hat in den USA eine lange Tradition

Solche Streitigkeiten sind in den fast 40 Jahren seither zu einem festen Bestandteil der amerikanischen politischen Landschaft geworden.

Vier Songs brachten Bush während seiner beiden erfolgreichen Präsidentschaftskampagnen in den Jahren 2000 und 2004 in die Bredouille: Tom Petty and the Heartbreakers‘ „I Won‘t Back Down“, John Mellencamps „R.O.C.K. in the U.S.A.“, Stings „Brand New Day“ und Orleans‘ „Still the One“.

2008 musste der republikanische Präsidentschaftskandidat John McCain Kritik von der Band Heart einstecken, weil seine Kampagne „Barracuda“ spielte, als seine Kandidatin Sarah Palin auf der Republican National Convention die Bühne betrat.

Die Soul- und R&B-Legende Sam Moore schickte dem damaligen Senator Barack Obama einen Brief, in dem er ihn aufforderte, im Wahlkampf 2008 nicht mehr den Song „Hold On, I‘m Comin‘“ zu verwenden, den er als Mitglied der Gruppe Sam and Dave gespielt hatte. Moore sagte damals dem Sender WFMY in North Carolina, dass er es als „ziemlich unhöflich“ empfand, dass sich niemand an ihn gewandt hatte, um seine Erlaubnis für die Verwendung des Songs einzuholen, da dieser suggerierte, er unterstütze den Kandidaten. Obamas Kampagne, die das Lied monatelang verwendet hatte, um die Massen bei Kundgebungen anzuheizen, stimmte zu, es nicht mehr zu verwenden.

Donald Trump ließ Fans zu Musik von Pharell Williams warten

Im Jahr 2012 forderten Pettys Vertreter die Abgeordnete Michele Bachmann (R-Minn.) auf, einen Ausschnitt seines Songs „American Girl“ nicht mehr zu verwenden, den sie bei der Ankündigung ihrer Präsidentschaftskandidatur verwendete. Im selben Jahr verklagte die Band Survivor einen anderen GOP-Kandidaten, Newt Gingrich, wegen der Verwendung seines Titelsongs „Eye of the Tiger“.

Im Jahr 2018 tanzten Trump-Anhänger zu Pharrell Williams‘ Song „Happy“, während sie darauf warteten, dass der damalige Präsident die Bühne eines Kongresses in Indiana betrat. Der Song wurde Stunden nach dem tödlichen Anschlag auf Juden in der Synagoge „Tree of Life“ in Pittsburgh gespielt, bei dem 11 Menschen getötet wurden.

Über seinen Anwalt drohte Williams mit rechtlichen Schritten und gab eine Unterlassungserklärung an Trump ab, in der er behauptete, dass das Spielen von „Happy“ eine Verletzung des Urheberrechts und des Markenrechts darstelle.

Zu den Autoren Mariana Alfaro ist Reporterin für das Team für politische Nachrichten der Washington Post. Die gebürtige El Salvadorianerin arbeitet seit 2019 für die Post. Zuvor absolvierte Mariana ein Praktikum bei der New York Times, dem Wall Street Journal, Insider und der Texas Tribune. Jonathan Edwards ist Reporter im Morning Mix-Team der Washington Post. Bevor er zur Post kam, berichtete er über öffentliche Sicherheit für den Virginian-Pilot und den Lincoln Journal Star.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 29. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.