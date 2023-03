„Eltern eines Wahnsinnigen“: Post für Putins Eltern hat schwere Folgen für 60-Jährige

Von: Moritz Serif

Kritik an Russlands Präsidenten Wladimir Putin kann in dem Land drastische Konsequenzen haben. Das musste nun eine 60-jährige Russin spüren.

Moskau – Irina Tsybanjewa, 60 Jahre alt, nähert sich dem Grab von Wladimir Putins Eltern. In der Nähe des Grabsteins legt sie einen Zettel nieder. „Eltern eines Wahnsinnigen, nehmt ihn zu euch. Er hat so viel Schmerz und Leid verursacht, dass die ganze Welt um seinen Tod bittet. Tod für Putin. Ihr habt einen Freak und einen Mörder großgezogen“, steht auf dem Blatt Papier.

Einen Tag später, es ist der 7. Oktober 2022, der 70. Geburtstag des russischen Präsidenten. Morgens hört Tsybanjewa plötzlich ein Klopfen an ihrer Wohnungstür. „Die Person, die an die Tür klopfte, gab sich als Polizeibeamter zu erkennen. Meine Mutter öffnete die Tür lange nicht und rief mich an. Wie sich herausstellte, kam die Polizei zu meiner Mutter wegen des Zettels, den sie auf das Grab von Putins Eltern abgelegt hatte“, sagt Maksim Tsybanjew, Sohn seiner Mutter, dem Spiegel. Ein Friedhofswächter hatte den Zettel gefunden - und den Vorfall der Polizei gemeldet.

Kremlchef Wladimir Putin in Moskau. © Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP

Kritik an Putin: 60-jähriger Frau drohen fünf Jahre Gefängnis

Die Polizei verhaftet sie. Dann folgen mehrere Wochen Hausarrest, die Behörden leiten ein Strafverfahren gegen sie ein. „Verunglimpfung des Grabortes“ lautet der Vorwurf. Dafür drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis und die Staatsanwaltschaft meint es ernst, obwohl die 60-jährige Frau bislang gar nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Ihre Botschaft habe „eine negative Bewertung des russischen Präsidenten Wladimir Putin“ enthalten, meinen die Behörden.

Tsybanjewa darf nicht ins Internet, Sankt Petersburg nicht mehr verlassen und den Friedhof Serafimowskoje nicht besuchen. Außerdem ist es ihr verboten, mit Zeugen des Vorfalles zu sprechen. Sohn Maksim rechnet damit, dass er seine Mama bald im Gefängnis besuchen muss.

Auch für Putin könnte es Konsequenzen geben

„Da meine Mutter oft zu Konzerten, Museen und Theatern ging, hat sie viele Bekannte in Sankt Petersburg. Viele Frauen kommen ins Gericht, um sie zu unterstützen“, sagt er. Doch auch für Putin selbst könnte der weitere Verlauf des Krieges persönliche Konsequenzen haben, denkt ein russischer Militärexperte.