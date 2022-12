Musk sperrt Twitter-Accounts von US-Journalisten

Mehrere US-Journalisten wurden auf Twitter gesperrt. Zuvor berichteten sie von einem Twitter-Bot, der den Privatjet von Elon Musk verfolgt.

San Francisco - Seit der Übernahme von Twitter durch Geschäftsmann Elon Muskdurchläuft die Plattform einen Wandel, der bei den Nutzern nicht unbemerkt bleibt. Nun wurden US-Medienberichten zufolge die Konten von mindestens sechs prominenten Journalisten gesperrt. Dabei handelt es sich wohl unter anderem um Mitarbeiter der New York Times, der Washington Post und des Senders CNN. Die Sperrungen erfolgten am Donnerstagabend (15. Dezember) ohne Vorwarnung, schrieb etwa die Washington Post.

Erst am Vortag hatte Twitter einen Account gesperrt, der den Privatjet von Konzernchef Elon Musk verfolgte. Einige der nun suspendierten Journalisten haben den Berichten zufolge darüber geschrieben sowie über Musks Äußerung, er und seine Familie seien durch die Weitergabe von Standortdaten gefährdet worden. Vor ihrer Sperrung hatten einige der Journalisten Zehntausende Follower auf der Plattform, schrieb die New York Times.

Elon Musk gehört Twitter seit über einem Monat. © Raa/imago

„Impulsive Sperrung“ von Twitter-Konten durch Elon Musk

Auf Bitten um eine direkte Stellungnahme habe Twitter zunächst nicht reagiert, berichteten mehrere US-Medien. In mehreren Tweets in der Nacht zum Freitag schrieb Musk allerdings, für Journalisten gälten dieselben Regeln, wie für alle anderen auch. Er bezog sich dabei auf „Doxxing“, nämlich die Weitergabe von persönlichen Dokumenten einer Person, einschließlich Informationen wie ihrer Adresse. „Sie haben meinen exakten Echtzeit-Standort gepostet, im Grunde die Koordinaten für ein Attentat“, schrieb Musk, ohne Details oder Beweise zu nennen. Musk sprach von einem Verstoß gegen die Twitter-Nutzungsbedingungen. Unklar war zunächst, ob die Konten dauerhaft gesperrt wurden.

„Die heutige Sperrung der Twitter-Konten einer Reihe prominenter Journalisten, darunter Ryan Mac von der New York Times, ist fragwürdig und bedauerlich“, sagte der Sprecher der Zeitung, Charlie Stadtlander, am Donnerstagabend. Twitter habe keine Erklärung für den Schritt gegeben. Man hoffe, dass die Sperrungen zurückgenommen würden. „Die impulsive und ungerechtfertigte Sperrung einer Reihe von Reportern, darunter Donie O‘Sullivan von CNN, ist besorgniserregend, aber nicht überraschend“, schrieb CNN.

Twitter-Account verfolgt Privatjet von Elon Musk und wird gesperrt

Das Twitter-Konto, das Musks Privatjet verfolgte, war vom Studenten Jack Sweeney angelegt worden, der dazu mit Hilfe eines automatisierten Computerbots öffentlich zugängliche Flugdaten auswertete. Musk hatte in einem Tweet am Mittwochabend erklärt, dass der deaktivierte Bot-Account gegen die Nutzerrichtlinien der Internetplattform verstoßen habe. Dabei hatte der Twitter-Chef im November noch verkündet, er sehe sich der Redefreiheit so sehr verpflichtet, dass er das Konto erlaube, obwohl es ein Risiko für seine Sicherheit darstelle. (dpa)