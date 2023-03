Ekelerregender Vorfall in russischem Staats TV – Gastgeber ist ein Spanner

Von: Moritz Serif

Der russische Moderator und Chef-Propagandist Wladimir Solowjow amüsiert sich im Staats-TV über die Pleite der US-amerikanischen Silicon Valley Bank.

Schon wieder gibt es einen Skandal im russischen Staats-TV. Erneut ist der Moderator und Chef-Propagandist Wladimir Solowjow beteiligt.

Moskau - Erneut gerät das russische Staats-TV in die Schlagzeilen. Wie so oft passiert es während der Show des bekannten Propagandisten Wladimir Solowjow. Solowjow hatte nicht gemerkt, dass die Inhalte seines Bildschirms mit den Zuschauern der Sendung geteilt wurden. Jeder konnte sehen, was er auf seinem Rechner tat.

Der Propagandist machte einen Ausschnitt von dem Dekolleté einer Frau, die in der Show zu Gast war und zoomte heran.. Anschließend machte er einen weiteren Ausschnitt und zoomte noch weiter an das Dekolleté der Frau heran. Danach machte er einen Screenshot. Die Zuschauer konnten alles sehen.

Russisches Staats-TV: Immer wieder Vorfälle

Das Nachrichtenportal t-online hatte als Erstes über den Vorfall berichtet. Es war bei weitem nicht der einzige Vorfall im russischen Staats-TV, der in der jüngeren Vergangenheit für Diskussionen gesorgt hatte. Kürzlich versprach Solowjow russischen Soldaten ewiges Leben.

„Es gibt keinen Tod, sondern nur den Weg zur Unsterblichkeit“, sagte Solowjow in seiner für das Staatsfernsehen mitgefilmten Ansprache. „Es gibt nur Bedauern, nicht mehr Feinde ausgeschaltet zu haben“. Der eigene Tod habe nichts zu bedeuten, schließlich „machen wir durch unsere Kinder weiter“. „50 Länder sind gegen uns, und sie alle sind durch eine Sache vereint: Satanismus“, sagte Solowjow.

Russisches Staats-TV: Plötzlich Lob für die Ukraine

Für Staunen sorgte es auch, dass im Staats-TV plötzlich der Feind, die Ukraine gelobt wurde. „Unsere angesehenen Experten sagen, dass die feindliche Verteidigung mächtig ist. Es stimmt“, sagte ein Gast. „Es (das ukrainische Militär, Anm. d. Red.) setzt in erster Linie auf gut vorbereitete Befestigungen, einschließlich Feldern und Waldgebieten. Am effektivsten ist es in besiedelten Gebieten“, führte der vermeintliche Militär-Experte anschließend weiter aus.

„Diese Befestigungen, die technische Vorbereitung des Feindes ist gut, das sollten wir zugeben. Wir haben es wirklich mit einem klugen, trainierten und ausgerüsteten Feind zu tun“, so der Experte. Ein anderes Mal war Solowjow mitten auf Sendung ausgerastet. „Verzeihen Sie mir, Dimitri. Leute, schaltet dieses Video ab, wenn ihr nicht lesen könnt, was man euch da schreibt“, rief er ins Studio, als Fotos von Ukraines Präsidenten Wolodomyr Selenskyj angezeigt wurden. (mse)