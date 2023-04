Geht es um „Einschüchterung“?: Nationalisten sollen Türkei-Wahl in Hamburg absichern

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Die umstrittene Security-Gruppe „Team Yörükoglu Europa“ ist wieder in Erscheinung getreten. Sie sollen die Türkei-Wahl im türkischen Generalkonsulat in Hamburg absichern.

Hamburg – Seit gestern können Wähler auch im türkischen Generalkonsulat in Hamburg ihre Stimmen für ein neues Parlament und Präsidenten abgeben. Die Sicherheit hat dabei offenbar Nuri Harmankaya übernommen. Harmankaya und sein „Team Yörükoglu Europa“ waren zuletzt 2018 in Erscheinung getreten, als im September 2018 Präsident Recep Tayyip Erdogan in Köln die Zentralmoschee des Islamverbandes Ditib eröffnete.

„Soldat von Erdogan“ soll für Sicherheit bei Türkei-Wahl zuständig sein

Die deutsch-türkische Journalistin Süheyla Kaplan mahnt im Gespräch mit fr.de von IPPEN.MEDIA hier zur Vorsicht. „Die Gruppe ist in der Vergangenheit mehrfach negativ in Erscheinung getreten. Auf Facebook hatte er sich als ‚Soldat Erdogans‘ bezeichnet und soll wieder mit seinen Männern für die Sicherheit während der Stimmabgabe im türkischen Generalkonsulat zuständig sein.“ Vor dem Konsulatsgebäude seien schließlich Polizeibeamte und auch das türkische Generalkonsulat habe eigene Sicherheitskräfte, gibt Kaplan zu bedenken. „Hier stellt sich die Frage, ob die Männer um den Nationalisten Harmankaya Wähler einschüchtern sollen.“ Bei den Umfragen zur Türkei-Wahl steht Erdogan knapp hinter Herausforderer Kemal Kilicdaroglu (CHP) und damit zählt jede Stimme.

Oppositionelle sollen bei Türkei-Wahl eingeschüchtert werden

Auch die Fraktionsvorsitzende der Linken in Hamburg, Canus Özdemir, warnt vor Harmanoglu und seinem Team Yörükoglu Europa. „Harmanoglu ist schon in der Vergangenheit aufgefallen, etwa bei der Eröffnung der Ditib-Zentralmoschee in Köln und auch beim G20-Gipfel in Hamburg, wo er auch Sicherheitsaufgaben übernommen hat“, so Özdemir gegenüber unserer Redaktion. „Dass so jemand jetzt bei der Stimmabgabe im Hamburger Generalkonsulat die Sicherheit gewährleisten soll, ist ein Skandal. Das ist ganz klar ein Einschüchterungsversuch von Oppositionellen“, sagt die Linken-Politikerin.

Nuri Harmankaya posiert vor dem türkischen Generalkonsualt in Hamburg. © privat

Beim Besuch von Erdogan in Köln hatte die Truppe mit die Straße mit Polizeiabsperrband abgesperrt und damit die Frage aufgeworfen, warum deutsche Polizisten nicht eingeschritten waren. Beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg hatte Harmankaya vor der türkischen Regierungsmaschine posiert.

Nationalist und seine Truppe waren schon Thema im Bundestag

Recep Tayyip Erdoğan: Das ist der Präsident der Türkei Fotostrecke ansehen

Der Fall der Truppe um Harmankaya hatte sogar für eine parlamentarische Anfrage gesorgt, da Recherchen von NDR eine Nähe zu den rechtsextremen Grauen Wölfen aufwies. „Wenn eine rechtsextreme Truppe im Umfeld von Staatsbesuchen des türkischen Präsidenten als Security aktiv ist und sich sogar hoheitliche Aufgaben anmaßt, sollte das die Bundesregierung eigentlich interessieren. Dass die Bundesregierung ihre diesbezüglichen Kenntnisse nur der Zeitung entnommen haben will, wirft wahrlich kein gutes Licht auf die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden“, hatte die Bundestagsabgeordnete Utta Jelpke (Linke) im November 2019 empört auf die Antworten der Bundesregierung reagiert.