Ein Trip ohne Sehnsuchtskitsch

Von: Tatjana Coerschulte

Autor Andreas Kossert ist Experte für die Geschichte des ehemaligen Ostpreußen. © Imago Images

Das Polen-Buch von Andreas Kossert „Gebrauchsanleitung für Masuren“ macht Verständigung leichter.

Ist ein Reiseführer ein politisches Medium? Im Allgemeinen wohl nicht, aber die „Gebrauchsanweisung für Masuren“ ist kein herkömmlicher Reiseführer, sondern geschrieben von Andreas Kossert (im Bild), einem der besten Kenner der deutsch-polnischen Geschichte und der historischen Region Ostpreußen. Sein „Reiseführer“ ist eine ungewöhnliche Mischung: ein sehr gutes, sehr flüssig lesbares Porträt Masurens, das exzellente Fachkenntnis mit persönlichen Erinnerungen und Begegnungen, historischen Anekdoten und volkstümlichem Brauchtum verbindet. Kossert ist Autor von Standardwerken wie „Kalte Heimat“ und „Flucht. Eine Menschheitsgeschichte“. Mit der „Gebrauchsanweisung“ wendet sich der 52-Jährige gezielt an ein breiteres Publikum.

Bei seiner Reise nach Masuren im Nordosten Polens, das bis zu den Grenzziehungen und -verschiebungen nach dem Zweiten Weltkrieg in etwa der südliche Teil Ostpreußens war, vermeidet der 52-Jährige allen Sehnsuchtskitsch. Kossert zeigt, wie die Erinnerung an das untergegangene Ostpreußen nach 1945 geradezu einen Mythos ausformte, der aber so wirksam war, dass er selbst Linke wie Ralph Giordano nicht kalt ließ.

Deutsche und Polnische Geschichte

Junge wie ältere Leser:innen erfahren, wie es dazu kam, dass Deutsche sich dort ansiedelten und warum es unerlässlich ist, Warschaus und Polens Geschichte speziell unter der deutschen Besatzung 1939 bis 1944 zu kennen, um über Masuren sowie Deutsche und Polen dort sprechen zu können. Kossert zeigt, wie Flucht und Vertreibung nach 1945 als elementare Erfahrung auch unsere Gegenwart prägen – und auch die Polens.

All das fühlt sich in diesem Band nicht wie eine erdenschwere Geschichtsstunde an, sondern ist eine von Sympathie zu Land und Leuten getragene Herleitung dessen, was heute ist. Bis hin zur Erklärung, warum es an Masuren liegt, dass eine Kommissar-Ikone im „Tatort“ ausgerechnet Schimanski heißt. Diese „Gebrauchsanweisung“ ist mehr als ein Reisebegleiter. Sie ist in gewisser Weise ein (kleiner) Beitrag zur politisch-historischen Bildung und zur Verständigung.

Andreas Kossert: Gebrauchsanweisung für Masuren, Piper Verlag, München 2022, 224 S., 16 Euro.

