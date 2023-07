Ein Sonnenschirm für den Globus

Solar Geoengineering erforscht, wie die Sonneneinstrahlung schon im All abgeschwächt werden kann, etwa mithilfe von Aerosolen.

Klima

Von Maximilian Arnhold schließen

Solar Geoengineering versucht, die Erderhitzung aus dem All zu dämpfen - mit hohen Risiken.

Die Sonne verdunkeln, um die unkontrollierte Erderhitzung zu bremsen: Das klingt nach Superhelden-Comic oder apokalyptischer Endzeitserie – und kommt für die Bundesregierung auch nicht in Frage. Tatsächlich wollen US-Forscher:innen aber nun erstmals untersuchen, ob mit Aerosolen in der Atmosphäre die Sonnenstrahlung abgeschwächt werden kann. Die US-Regierung veröffentlichte jetzt einen Forschungsplan, der „Solar Geoengineering“ abwägt.

Der Bericht beschreibt verschiedene Möglichkeiten, wie in den Strahlenhaushalt der Erde eingegriffen werden kann, um eine weitere Erderhitzung vorübergehend abzubremsen. Solar Radiation Modification (SRM) lautet das Fachwort.

Eine Option ist, Schwefeldioxid-Partikel via Spezialflugzeuge in die Stratosphäre auszubringen. Diese könnten einen Teil der Sonnenstrahlen von der Erde weg reflektieren – mit einem kühlenden Effekt, der auch bei großen Vulkanausbrüchen beobachtet wird. Beispielsweise sorgte der Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen 1991 für eine spürbare Abkühlung. Ein ähnlicher Ansatz ist, Wolken über den Ozeanen aufzuhellen. Es gibt auch die Idee, gigantische Sonnenschirme im All aufzuspannen. Die stammt aber noch aus dem Bereich der Science Fiction.

Klar ist: All diese Eingriffe würden das globale Klimasystem spürbar verändern – mit kaum abschätzbaren Folgen.

Die Bundesregierung lehnt die Möglichkeit daher ab, im Kampf gegen die fortschreitende Erderhitzung solares Geoengineering zu verwenden. „Der Klimawandel lässt sich dauerhaft nur stoppen, wenn die Ursache der Klimakrise, die steigende Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre, bekämpft wird“, teilt ein Sprecher des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums auf Anfrage der Frankfurter Rundschau mit. Dazu trage SRM nicht bei. Die meisten SRM-Methoden seien zudem „teuer, in ihrer positiven Wirkung begrenzt und bergen kaum erforschte Risiken und unbeabsichtigten Folgen“, heißt es weiter.

Klimaforschende warnen eindringlich vor dem enormen Aufwand, den Kosten und Risiken für ein solches Geoengineering. „Welche Konsequenzen das für das Weltklima hat, können wir noch gar nicht absehen“, sagt die Klimaforscherin UIrike Niemeier vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Sie nennt unkalkulierbare Nebenwirkungen wie veränderte Regenfälle und Monsunzyklen, Ernteausfälle und eine Vergrößerung des Ozonlochs. Einmal eingesetzt, ließe sich SRM auch nicht mehr stoppen – ein Abbruch der Projekte könnte zu einer drastischen Erderhitzung führen. Der Klima-Eingriff müsste zudem über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte weiterlaufen. CO2 baut sich nur ganz langsam ab.

Auch die Kraftanstrengung wäre riesig. Die globale Durchschnittstemperatur ließe sich laut Max-Planck-Gesellschaft zwar auch ohne CO2-Reduktion auf dem Niveau von 2020 halten – aber nur, wenn jedes Jahr fünf- bis achtmal so viel Schwefeldioxid in die Atmosphäre gebracht würde wie beim Ausbruch des Pinatubo. Laut einer UN-Studie beliefen sich die Kosten pro Jahr und Grad Abkühlung auf jährlich etwa 20 Milliarden US-Dollar.

„Um den Klimawandel zu stoppen, gibt es für mich eigentlich nur den einen Weg: den CO2-Ausstoß so schnell wie möglich verringern“, sagt Forscherin Niemeier. Das Strahlungsmanagement wäre nur ein „Herumdoktern an den Symptomen“ – ohne gegen das eigentliche Problem, das Kohlendioxid, vorzugehen. Niemeier spricht sich dennoch dafür aus, das Klima-Engineering zu erforschen.

Damit ist sie nicht allein: Im Februar unterzeichneten mehr als 100 Wissenschaftler:innen ein Schreiben, in dem sie sich für die Erforschung der Frage aussprechen, ob SRM die unmittelbare Gefahr der globalen Erhitzung verringern könnte, während die Länder versuchen, ihre Emissionen zu reduzieren.

Andere Forscher:innen dagegen fordern ein Verbot des solaren Geoengineering mit dem Argument, dass es unmöglich zu regeln sei und unvorhersehbare Auswirkungen, auch auf das Wetter und die Landwirtschaft, haben könnte.

Das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium betont, es gehe in der aktuellen Debatte nicht um eine direkte Anwendung, sondern um die Frage, „ob SRM in einigen Jahren als eine Notfalllösung aufgefasst werden könnte“ und es deswegen mehr Forschung zu SRM-Methoden und deren Risiken bedarf. Die Erforschung dürfe nicht von ambitionierten Minderungszielen ablenken. Folglich begrüßt das Ministerium auch die Klarstellung der US-Administration, dass es keine Planungen für eine Umsetzung eines SRM-Programms gibt – die klimapolitischen Prioritäten im Weißen Haus lägen unverändert darin, Emissionen zu reduzieren und die Anpassung an den Klimawandel zu bestärken.

Die Bundesregierung wirbt dafür, dass das im UN-Biodiversitätsabkommen CBD festgehaltene Moratorium für Geoengineering einzuhalten. Darin hatte sich die Staatengemeinschaft 2010 darauf verständigt, so lange keine großflächigen Geoengineering-Maßnahmen durchzuführen, bis es eine geeignete wissenschaftliche Grundlage gibt. 2016 wurde das Abkommen bestätigt.

In der EU werden derweil Rufe laut, die Risiken von Geoengineering auf globaler Ebene zu prüfen. „Niemand sollte allein mit unserem gemeinsamen Planeten experimentieren“, warnte Vizekommissionspräsident Frans Timmermans Ende Juni. Timmermans fordert, das Thema „im richtigen Forum auf höchster internationaler Ebene“ – sprich bei den Vereinten Nationen – zu diskutieren.

In einem erläuternden Dokument erklärte die Kommission, dass SRM in seinem derzeitigen Entwicklungsstadium „ein inakzeptables Risiko für Mensch und Umwelt darstellt“. Man werde Bemühungen um einen möglichen internationalen Steuerungsrahmen fördern.