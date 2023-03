„Ein Sicherheitsbündnis auch mit Russland“

Von: Claus-Jürgen Göpfert

Michael Müller, Bundesvorsitzender der Naturfreunde Deutschlands, über die Zeit nach dem Ukraine-Krieg und Wege zum Frieden. Ein Interview von Claus-Jürgen Göpfert

Herr Müller, vor 80 Jahren und einigen Wochen ging im Zweiten Weltkrieg die Schlacht von Stalingrad zu Ende, gemeinhin als Wende des Krieges angesehen. Ist Stalingrad nicht ein Beispiel, dass in manchen historischen Situationen militärische Gewalt eingesetzt werden muss, um einen Aggressor zu besiegen?

Ich möchte die Situation im Zweiten Weltkrieg nicht mit dem Krieg in der Ukraine heute vergleichen. Ich war vor drei Jahren beteiligt an einer Friedens-Aktion mit 170 Kreuzen, die von Schülerinnen und Schülern geschaffen worden waren, um an die 17 Millionen Toten des Ersten Weltkriegs zu erinnern, und die an viele Orte des Kriegsgrauens, auch nach Stalingrad, gebracht wurden. Ich denke gegenwärtig aber nicht nur an die Hölle von Stalingrad. Ich denke auch an den 20. Jahrestag des Irak-Krieges, der von den USA durch eine Lüge vom Zaun gebrochen worden war. Ich bin im Irak gewesen und habe erlebt, dass der angeblich hygienische Krieg in Wahrheit bis zu einer Million ziviler Opfer gefordert hat. Stalingrad wie der Irak belegen nur eine Wahrheit: Krieg geht nicht, Krieg hat keine Grenze in sich, Krieg ist ein Verbrechen an der Menschlichkeit.

Aber noch einmal zu der Frage zurück, ob es nicht eine Situation geben kann, in der nur noch militärische Gewalt hilft?

Ja, die kann es geben, aber sie muss immer in einem Zusammenhang mit der Vorgeschichte gesehen werden. Und mit dem Versagen, einen Krieg zu verhindern. Zudem macht mich wütend, dass im Ukraine-Krieg versäumt wurde, die Eskalation frühzeitig zu stoppen. Am 29. März 2022 war in Verhandlungen in Istanbul eine Lösung erreicht, der beide Kriegsparteien weitgehend zustimmen konnten. Dann hat es Interventionen gegeben, auch von Nato-Staaten. Was damals geschehen ist, muss dringend aufgearbeitet werden.

Die NaturFreunde Deutschlands starten am 26. April in Straßburg vor dem Europaparlament einen Friedensmarsch, der bis zum 2. Juli knapp 1000 Kilometer weit bis zum ehemaligen Konzentrationslager Theresienstadt in Tschechien führt. Was versprechen Sie sich davon?

Wir wollen an den Stationen unseres Marsches demonstrieren und eine Resolution für den Frieden an Kommunalpolitiker übergeben. Der Krieg muss Thema der Zivilgesellschaft sein, nicht nur der Experten. Denn seit dem Ausbruch des Krieges ist es zu einer Verschiebung der öffentlichen Diskussion vom Zivilen hin zum Militärischen gekommen. Das Militärische aber darf nicht unser Denken bestimmen.

Wie wäre nach Ihren Vorstellungen Frieden möglich?

Die Kriegsparteien haben sich ineinander verkeilt, Wut und Ressentiments herrschen auf beiden Seiten vor. Die Schlüsselfrage ist, wie ein Waffenstillstand erreicht werden kann. Die europäischen Staaten sind dazu offenkundig nicht in der Lage. Ich interpretiere das Handeln von Kanzler Olaf Scholz so, dass er versucht, G20-Staaten wie Brasilien, Indien und Indonesien zu Vermittlungen zu ermutigen. Das halte ich für richtig.

Warum werden die UN nicht aktiv? Wäre es nicht ihre Aufgabe, eine Friedenskonferenz zu organisieren?

Ja, dieser Auffassung bin ich auch. Der türkische Präsident Erdogan hat mehr erreicht als die UN. Ich verstehe das nicht. UN-Generalsekretär António Guterres hatte einen Friedensplan vorgelegt, der aber nicht weiterverfolgt wurde.

Sie haben mit dem Historiker Peter Brandt, dem Sohn von Willy Brandt, und dem früheren DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann einen Text erarbeitet, der Friedensverhandlungen fordert.

Ja. Wir bekennen uns zur Friedens- und Entspannungspolitik, die von Bundeskanzler Willy Brandt Anfang der 70er Jahre eingeleitet worden war. Wir halten es für abenteuerlich, diese Politik auf parteipolitische Konflikte zu reduzieren. Es ist wichtig, sich zu erinnern: Der Ursprung lag damals in einer Rede, die US-Präsident John F. Kennedy 1963 vor der American University in New York gehalten hatte. Er entwarf eine Strategie für Frieden, denn wir können in Minuten zerstören, was wir in Jahrhunderten aufgebaut haben. Danach reiste Brandt in die USA und hielt zwei Vorträge zur Entspannungspolitik an der Harvard-Universität.

Zur Person Michael Müller (74) war von 1983 bis 2009 SPD-Bundestagsabgeordneter und von 2005 bis 2009 Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Seit 1995 ist er Bundesvorsitzender der Naturfreunde Deutschlands, eines aus der Arbeiterbewegung hervorgegangenen Umweltverbandes (70 000 Mitglieder). Müller gehört zu den Erstunterzeichnenden des von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer vorgelegten Manifests für den Frieden. Über Wege zum Frieden im Ukraine-Krieg spricht Müller mit Claus-Jürgen Göpfert am Sonntag, 26. März, von 11 Uhr an. Im Club Voltaire, Kleine Hochstraße 5, Frankfurt. jg imago images

Warum wird die Friedens- und Entspannungspolitik Brandts heute denunziert?

Ich bedauere vor allem, dass die SPD selbst dafür in Teilen die Tür geöffnet hat. Es ist eine Schande, sich so von Willy Brandt und Egon Bahr zu distanzieren.

Müssen wir nicht versuchen, Russland nach einem Kriegsende in den Kreis der zivilisierten Länder zurückzuführen?

Ja. Russland ist das flächenmäßig größte Land der Welt, besitzt die größten Ressourcen. Zusammenarbeit ist in Zukunft das Schlüsselwort, auch mit Russland. Wir müssen politisch ein neues Sicherheitsbündnis in Europa aufbauen, dem Russland angehört. Es wird die Frage sein, ob die USA das zulassen. Aber es gibt keine Alternative dazu.

Im Jahr 2001 hat der russische Präsident Putin in einer Rede im Bundestag Europa zur Zusammenarbeit mit Russland eingeladen. War das eine Lüge?

Putin war damals ein anderer als heute. Er hat sich dann auf den verhängnisvollen Weg des Nationalismus gemacht. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass auch Gorbatschow große Bedenken hatte gegen die Ost-Erweiterung der Nato. Und im Westen gab es Arroganz und Überheblichkeit gegenüber Russland.

Würden Sie dem Aggressor Russland territoriale Zugeständnisse machen, um einen Frieden zu erreichen?

Der Krieg ist in einer absolut furchtbaren Situation. Die Ukraine hat 920.000 Menschen unter Waffen und schon die über 60-Jährigen und die bis zu 16-Jährigen einberufen. Das Land besitzt kaum noch Reserven. Russland hat 620.000 Mann im Einsatz und verfügt über eine Reserve von 2,5 Millionen Männern. Die Ukraine kann maximal 1000 Kampfpanzer aufbieten, die Russen haben 2700 und 5000 in Reserve. Bei den Flugzeugen beträgt das Verhältnis 81 zu 2300. Das heißt: Einen Sieg der Ukraine kann man nur herbeiführen, wenn man die Nato-Staaten voll einbezieht. Eine solche Eskalation ist Wahnsinn, der große Krieg.

Noch einmal: Sind Sie für territoriale Zugeständnisse?

Ich würde zunächst einen neutralen Status der Ukraine unter internationaler Kontrolle herbeiführen. Und dann würde ich auf der Krim und im Donbass unter UN-Aufsicht die Menschen über ihre Zukunft abstimmen lassen.