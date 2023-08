Ein halbes Jahr nach dem Erdbeben in der Türkei: „Geflüchtete sind die absoluten Verlierer“

Von: Yağmur Ekim Çay

Teilen

Nahost-Expertin Anita Starosta über die unhaltbaren Zustände im türkisch-syrischen Grenzgebiet, die Politik der Mächtigen in Ankara und Damaskus – und warum Deutschland mehr helfen kann. Ein Interview von Yagmur Ekim Çay

Frau Starosta, Sie waren kurz nach den Erdbeben im Februar vor Ort und nun, sechs Monate später, wieder. Welche Unterschiede oder Entwicklungen seit damals haben Sie vor Ort beobachten können?

Ich war in sechs der betroffenen Gebiete, darunter Malatya, Adiyaman, Hatay, Kahramanmaras, Elbistan. Das Ausmaß der Zerstörung ist verheerend und Abrissarbeiten gehen nur sehr langsam voran; das haben uns Leute vor Ort oft berichtet. Anders als vor einem halben Jahr gibt es inzwischen sehr viele Notunterkünfte, Container-Dörfer und Zeltlager. In den ersten Wochen nach dem Erdbeben mussten Zehntausende Menschen unter freiem Himmel übernachten. Es gibt jetzt die Lager und Notversorgung, aber gleichzeitig ist die Situation weiterhin katastrophal. Als wir dort waren, waren es 45 Grad Celsius. Die Container sind auf Betonplätzen aufgebaut, wo es keinen Schatten gibt, sie stehen dicht an dicht und die hygienische Situation ist sehr schlecht. Viele Menschen haben die Städte und Dörfer auch verlassen; ob und wann sie zurückkommen, ist völlig unklar.

Welche neuen Probleme sind im Vergleich zum Februar entstanden? An welchen Grundbedürfnissen mangelt es noch?

Es gibt noch viele grundlegende Probleme. Oft fehlt eine stabile Wasserversorgung, weil viele Wasserleitungen kaputt sind. In den Dörfern sind die besonders wichtig um die Landwirtschaft zu betreiben. Und in den Städten, um die Notlager mit Wasser zu versorgen. Wir waren in Hilfsküchen von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Wir waren aber auch in Dörfern, in denen nur sehr wenig Hilfe ankommt und wo sich Hilfe über private Wege selbst organisiert. Und was noch stärker als im Februar zu spüren ist, ist die psychische Belastung.

Wie hat sich die geäußert?

Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, die stark traumatisiert sind, die immer wieder in Tränen ausgebrochen sind, wenn sie über das Erdbeben und ihre Verluste gesprochen haben. Fast niemand, mit dem wir gesprochen haben, hat psychologische Betreuung oder kann Angebote in Anspruch nehmen; auch in den Zeltlagern und auf den Containerplätzen gibt es das nicht. Besonders Frauen sind benachteiligt und erleben oft auch Gewalt, es kommt zu Übergriffen in den Containerlagern. Die Ausbreitung von Krankheiten wie Krätze und Atemwegserkrankungen ist ein großes Thema. Es fehlen Angebote für Jugendliche, Schulen sind weiterhin geschlossen. Es gibt so viele Probleme, die die soziale Infrastruktur und die psychologische wie medizinische Versorgung betreffen. Nichts davon ist gelöst und es besteht so großer Handlungsbedarf.

Am Anfang gab es viel Aufmerksamkeit in der Welt, mehrere internationale Organisationen waren vor Ort. Jetzt wird kritisiert, dass die Präsenz weniger geworden ist, vor allem seit den Wahlen. Was wird jetzt von der internationalen Gemeinschaft benötigt? Was meinen Sie, was noch getan werden sollte?

Internationale Organisationen unterstützen beim Aufbau von Containern wie bei der Verteilung von Lebensmitteln. Das Ausmaß der Katastrophe ist riesig. Das Gebiet ist fast so groß wie Deutschland, fünf Millionen Menschen sind auf direkte Hilfe angewiesen, über neun Millionen vom Erdbeben in der Türkei betroffen. Die internationale Geberkonferenz in Brüssel hat Ende März sieben Milliarden Euro gesammelt. Laut der türkischen Regierung liegt der Bedarf für Hilfe, Aufräumarbeiten und Wiederaufbau bei 100 Milliarden. Es kann gar nicht alles abgedeckt werden. Gleichzeitig stimmt es, dass die Aufmerksamkeit für die Region mehr oder weniger aus den Medien verschwunden ist. Hinzu kommt, dass viele zivilgesellschaftliche Organisationen in den ersten Wochen vom türkischen Staat angegangen wurden, weil sie in Regionen Hilfe leisteten, in denen Minderheiten leben – die auch generell strukturell benachteiligt werden.

Und wer kriegt dann überhaupt die Hilfe?

Die Hilfe kommt selten an bei ethnischen und religiösen Minderheiten, wie kurdische Aleviten, Armenier und arabische Christen. Vor allem wenn sie der türkischen Regierungspartei nicht nahestehen. Erdogan hat seinen Wahlkampf auch über die Hilfe im Erdbebengebiet gemacht. Es leben ca. 1,7 Millionen Geflüchtete in der Erdbebenregion, vor allem in Hatay, der Provinz an der syrischen Grenze, die besonders stark betroffen ist. Die Geflüchteten sind die absoluten Verlierer in dieser Katastrophe. Schon in den ersten Tagen wurden sie in den zerstörten Städten rassistisch beschimpft und verfolgt. Uns haben auch die syrischen Geflüchteten, mit denen wir gesprochen haben, berichtet, dass relativ schnell die Notunterkünfte separiert wurden und sie in eigenen Zeltlagern landeten, die extrem schlecht ausgestattet sind, und immer wieder rassistischen Überfällen ausgesetzt sind. Dies wurde auch durch den Wahlkampf in der Türkei befeuert. Sowohl Erdogan als auch Kiliçdaroglu haben, vor allem vor der Stichwahl extrem gegen Flüchtlinge gehetzt. Die Situation ist insgesamt sehr schlecht für sie, es gibt keine Perspektive.

Zur Person Anita Starosta ( 38) arbeitet bei der Hilfsorganisation Medico International. Die Historikerin ist Referentin für die Türkei, Nordsyrien und den Irak. Sie bereist die Region regelmäßig und berichtet von dort. FR @starostaAnita

Wie ist die Situation in Syrien?

Die Hilfe nach dem Erdbeben kam viel zu spät in Syrien an, auch weil Grenzübergänge geschlossen waren. Bis heute kommt in Westsyrien zu wenig Unterstützung an. Nun ist auch noch der einzige UN-Grenzübergang in die Region geschlossen – eine humanitäre Katastrophe, besonders für die knapp drei Millionen Binnenflüchtlinge, die dort leben! Stattdessen hat sich Baschar al Assad, über dessen Machtbereich die Hilfe nun laufen muss, immer weiter rehabilitiert. Es braucht langfristig eine politische Lösung für die Region, damit sich die humanitäre Lage entspannen kann und die Menschen vor Ort zumindest Hilfe empfangen können.

Welche Hilfe leistet Medico?

Medico International hilft Organisationen aus der Zivilgesellschaft, die wir zum Teil schon vor dem Erdbeben unterstützt haben. Die hatten bereits in den ersten Tagen nach dem Erdbeben angefangen, Lebensmittel und Zelte zu sammeln, Hilfszentren einzurichten, Transporter zu organisieren – also in den ersten Wochen und Monaten klassische Nothilfe geleistet. In der Türkei haben sie ein Netzwerk gegründet, in dem sich zahlreiche lokale Hilfsorganisationen aus den verschiedenen Provinzen koordinieren und schauen, wo welche Hilfe gebraucht wird und wie sie die lokalen Organisationen gut miteinander vernetzen und unterstützen können.

Das ist also so die organisatorische Hilfe. Und konkret vor Ort?

Wir unterstützen beispielsweise eine Frauenorganisation, die Container in Adiyaman aufbaut, um psychologische und rechtliche Beratung für Frauen sowie Workshops für Frauen anzubieten. Wir sind im Gespräch über die medizinische Nothilfe, vor allem für die Dörfer, die abseits der großen Städte liegen, in denen viele Kurden und Aleviten leben, die bisher kaum Hilfe bekommen haben. Es stellt sich auch die Frage nach Wiederaufbauhilfen. Teilweise wurde schon offiziell angekündigt, dass man die Dörfer evakuieren oder den Menschen andere Orte zum Leben geben wird. Das ist Teil der Assimilierungspolitik der Türkei. Und wir haben in Syrien auch Organisationen, die weiterhin Nothilfe leisten, also die Betroffene und Obdachlose mit Lebensmitteln versorgen, und die jetzt auch anfangen zu überlegen, wie sie die sozialpsychologische Beratung und Betreuung angehen, die also jetzt nach der ersten Nothilfephase langfristig überdenken, wie die Arbeit in den Gebieten in den nächsten Jahren aussehen kann.

Die deutsche Regierung unterstützt den Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten. Außerdem wurde die Visavergabe vereinfacht. Was muss Deutschland noch tun? Wie kann man von hier aus Hilfe leisten?

Die Visavergabe war am Anfang extrem bürokratisch und kompliziert; das hat sich ja dann etwas vereinfacht. Gleichzeitig hätte das Angebot, Verwandte nach Deutschland zu holen, viel schneller und früher unkomplizierter gemacht werden können. Diese Visa laufen auch bald aus. Über eine Verlängerung sollte nachgedacht werden, denn es gibt keinen geregelten Alltag, zu dem Menschen in der Türkei zurückkehren könnten. Kompliziert war und ist die Situation vor allem für die Syrerinnen und Syrer, die von Deutschland in dieser Katastrophe immer wieder vergessen werden und die wegen des europäischen Flüchtlingsdeals in der Türkei festsitzen. Europa und Deutschland haben die Verantwortung, eine Perspektive für die Syrerinnen und Syrer zu schaffen und ich glaube, es ist richtig, jetzt Aufbau und weitere Hilfsmaßnahmen zu unterstützen, gleichzeitig aber auch zu schauen, wo diese Hilfe ankommt, wie diese Hilfe verteilt wird.

Das ist eine ebenso politische wie logistische Herausforderung für die Helfenden, oder?

Wenn die Hilfe nur in Zusammenarbeit mit dem staatlichen türkischen Katastrophenschutz erfolgt, ist völlig klar, dass bestimmte Minderheiten und auch einige Gebiete außen vor bleiben werden. Zudem müssen die Ursachen für das Ausmaß dieser Katastrophe in den Blick genommen werden. Die Erdbebensteuer, die nicht richtig eingesetzt worden ist, der Katastrophenschutz, der in den ersten Tagen nicht gut funktioniert hat, die Verwicklung der Bauindustrie – und wer eigentlich erhält die Hilfe? All dies sollte international mehr Beachtung finden. Auch um erneute Katastrophen zu vermeiden.

Erdbebenopfer stehen zur Präsidentschaftswahl im Mai an. © AFP

Anita Starosta von Medico International. © @starostaanita