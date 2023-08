Ein halbes Jahr nach dem Erdbeben in der Türkei: Eine Frau lässt sich nicht unterkriegen

Von: Yağmur Ekim Çay

Teilen

Kavuk im Einsatz. © Privat

Im Erdbebengebiet im Süden der Türkei leben die Menschen auch nach sechs Monaten noch in Provisorien. Der Wiederaufbau geht nur schleppend voran. Aber Hülya Kavuk lässt sich nicht unterkriegen. Von Yagmur Ekim Çay

Einundzwanzig Quadratmeter – so groß ist Hülya Kavuks neues Zuhause in der südtürkischen Provinz Hatay. Ein Containerhaus. Kavuk ist eine der fast zwei Millionen Menschen, deren Häuser bei dem Erdbeben am 6. Februar zerstört wurden. Seit jenem schrecklichen Tag ist nun ein halbes Jahr vergangen und das Leben hat sich längst nicht wieder normalisiert.

Hatay ist eine der am stärksten von dem Erdbeben betroffenen Provinzen. Mehr als 20 000 Menschen starben dort, mehrere Tausend Gebäude wurden zerstört und weitere 30 000 wurden schwer beschädigt. Auch das Haus, in dem Kavuk mit ihrem zwölfjährigen Sohn lebte, wurde komplett zerstört, ebenso wie ihr kleines Restaurant. Innerhalb einer Nacht hat sie nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre ganze Existenz verloren. Sie ist alleinerziehend und hat kein Einkommen mehr. Das Gehalt ihrer Mutter muss für drei reichen.

Kavuks Schicksal teilen Millionen Menschen in der Türkei. Allein in der „Containerstadt“ in Hatay leben 400 000. Die Container verfügen über Küche, Bad und Toilette. Ein Container ist für eine Familie gedacht, doch einen zu bekommen, ist nicht so einfach. Erst nach drei Monaten wurde Kavuk einer zugewiesen, davor hat sie in einem Zelt gelebt. „Plätze sind so begrenzt, teilweise habe ich mit zehn anderen Menschen zusammen in diesem Container gewohnt“, erzählt die 44-Jährige. Erst seit Ende Juli ist sie allein mit dem Sohn. „Plötzlich vermisst man sein Zuhause. Man vermisst es, in einem Haus aufzuwachen.“ Der neue Alltag ist schwer. „Wir erleben hier eine schreckliche Hitze. Im Container ist es noch heißer als draußen. Es ist unmöglich zu schlafen.“

Jeden Tag gibt es weitere kleine Beben

Dann macht sich die psychische Belastung bemerkbar. Jeden Tag gibt es weitere kleine Beben, So bleibt die Erinnerung an den 6. Februar wach. „Viele Menschen starben schreiend vor unseren Augen und wir konnten nichts tun. Jedes Mal, wenn ein Gebäude abgerissen wird, kommen diese Erinnerungen zurück.“ Auch brauche sie einen eigenen privaten Raum, aber den gibt es nicht. „Ich leide unter vielen psychischen Problemen. Es ist sehr schwer, sich jeden Tag die Geschichten anderer Leute anzuhören, vor allem die der Frauen“, sagt sie. „Manchmal lachen wir zusammen, als ob nichts wäre. Manchmal fangen wir bei einem Wort an zu weinen. Eigentlich geht es keinem von uns gut.“

Dankbar ist sie aber trotzdem, denn einige müssen immer noch in Zelten leben. „Sie haben nicht einmal Toiletten oder Duschen. Neulich war ich in einem Dorf in Hatay, in dem die Menschen Krätze hatten, weil sie sehr lange nicht duschen konnten“, erzählt sie „Das Wohnen bleibt weiterhin ein großes Problem für uns.“

Und wie lange es noch so weitergehen wird? Das ist unklar. Kurz nach dem Erdbeben kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an, dass innerhalb eines Jahres 650 000 Häuser fertiggestellt werden sollen. Allein in Hatay müssen 254 195 davon gebaut werden. Doch viele, wie auch Kavuk, halten das für unmöglich, da bisher kein einziges davon gebaut wurde. Die Regierung wurde dafür kritisiert, dass sie Erdbebengebiete für weitere Profite ausnutze. Ende Juli demonstrierten die Leute im Dorf Dikmece in Hatay, da dort Olivenhaine Bauprojekten weichen sollten. „Es ist offensichtlich, dass wir das Gleiche noch einmal erleben werden. Anstatt erdbebensicher zu bauen, wird hier profitorientiert gebaut.“ Begehrlichkeiten gibt es auch an anderen landwirtschaftliche Flächen. „Nur wenn die Öffentlichkeit reagiert, ziehen sie sich zurück“, sagt Kavuk.

Einige Erdbebenopfer haben damit begonnen, auf das Asbestproblem in ihrer Stadt hinzuweisen. „Ein sehr ernstes Problem“, bemerkt Kavuk. „Wir müssen eigentlich alle Masken tragen, aber weder die Abriss-Teams noch die Bevölkerung benutzen sie. Vielleicht werden wir deshalb in zehn Jahren ernste Krankheiten haben.“ Die Gesundheit der Menschen werde durch die hohen liegengebliebenen Schuttberge in der Innenstadt gefährdet. „An einem Ort, an dem der Staat keinen eigenen Kontrollmechanismus hat, ist alles was wir tun, nutzlos.“ So wird mancher Abriss unternommen, ohne dass Wasser versprüht wird, um die gefährlichen Stoffe aus der Luft zu halten. „Erst, wenn wir reagieren, wird Wasser versprüht“, ärgert sich Kavuk. Durch den unentwegten Staub werde die Stadt schier unbewohnbar.

Kritik an den Autoritäten zu äußern, ist nicht leicht für diese Menschen. Die Öffentlichkeit in der Türkei hat schon lange das Interesse an ihrem Schicksal verloren. Es wird immer seltener über die Opfer und das Erdbebengebiet berichtet. Im Juli forderten die Erdbebenopfer 600 türkische Abgeordnete auf, Hatay zu besuchen und sich ein Bild von den Problemen vor Ort zu machen. Bis heute hat niemand in Ankara darauf reagiert. „Nach den Wahlen hat das öffentliche Interesse nachgelassen. Die Menschen haben kein Einkommen, keine Chance auf Arbeit, keine Chance Geld zu verdienen. So wie wir leben, ist es sogar schwer, Wasser zu finden.“

Der Schulbetrieb im Erdbebengebiet wurde eingestellt

Kavuk macht sich Sorgen um ihren Sohn, weil der Schulbetrieb im Erdbebengebiet eingestellt wurde. Sie habe ihn erst nach Ankara geschickt, damit er dort weiter zur Schule geht. Doch er wolle in Hatay bleiben. Und will sie weiterhin in Hatay bleiben? „Ja“, sagt sie, „ohne Zweifel“. Vor dem Erdbeben hatte sie eigentlich wegziehen wollen. Doch nach dem Erdbeben habe sie entschieden, dass sie niemals weggehen könne. „Ich werde hier bleiben, bis Hatay wieder aufgebaut ist.“

Kavuk engagiert sich in ihrer Containersiedlung in einer Hilfe-Initiative. Sie suchen nach praktischen Lösungen für die drängendsten Probleme der Containerstadt. Hülya Kavuk trifft sich jeden Tag mit anderen Opfern und organisiert Workshops für Kinder und Frauen. „Ich werde alles tun, was ich kann, um alle, die weggegangen sind, wieder hierher zu bringen. Die Stadt, wie sie jetzt ist, ist kein gesundes Umfeld, aber es ist unser aller Aufgabe, diese Stadt wieder aufzubauen. Ich werde Hatay nie verlassen.“

Junge Männer wandern durch zerstörte Straßen in der türkischen Stadt Antakya. © Can EROK/AFP