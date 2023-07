Ein Blick in den Spiegel

Von: Stefan Scholl

Moskaus Propaganda stellt eigene Alltäglichkeiten als deutsches Elend dar.

Eine hünenhafte Blondine in der grauen Paradeuniform der Bundeswehr brüllt: „Heil Selenskyj!“. Ihre Soldaten räumen die Wohnzimmerregale leer und schlachten das Sparschwein. Auch der Fernseher, aus dem ein Kanzler Scholz in Hitlerlautstärke Unterstützung für die Ukraine fordert, wird demontiert. Das Ehepaar, blass und schicksalsergeben auf der Couch, muss zusehen, wie die Furie in Feldgrau ein Selenskyj-Porträt aufhängt und ihrem Söhnchen seinen Stoffleoparden entreißt ... „Leopard“, bellt sie triumphierend, als wäre es ein Kampfpanzer.

Das Video ist 62 Sekunden lang, auch seine Untertitel bellen – deutsch wie russisch: „Ist dein Haus in der Nato? Akzeptiere die Nato in deinem Haus!“ Und: „Mehr als 22 Milliarden Euro sind bereits seit Anfang 2022 aus dem deutschen Haushalt an die Ukraine geflossen.“ Das Video tauchte vergangenen Mittwoch auf, deutschsprachig, allerdings im russischen Internet, vor allem auf kremlnahen Kanälen. Sie versichern im Chor, es handle sich um „soziale Reklame“ der AfD, satirische Kritik an Scholz kostspieliger Nibelungentreue zum Kiewer Nazi-Regime …

Bloß, warum ist diese „Reklame“ zuerst in Russland aufgetaucht? Auf der Webseite der AfD wird sie mit keinem Wort erwähnt, auch einschlägige „Querdenker“-Portale schweigen.

Und die von dem Nato-Rollkommando heimgesuchte Behausung sieht von außen aus wie die Studiokulisse eines Mosfilm-Märchens. Die dünnlippige Heilhitler-Hünin aber erinnert ebenso wie die dünnhaarigen und mageren Angstbürger auf dem Sofa arg an altsowjetische Kino-Klischees vom Personal des NS-Regimes.

Tatsächlich wurden die Kommandeurin und das Ehepaar inzwischen als russische Schauspieler:innen identifiziert. Und ein Oppositionsjournalist teilte einen Instagram-Post der Moskauer Schauspielerin, die mit ihrem Knaben „Mutter“ und „Sohn“ gespielt hatte: Das Video, so heißt es dort, stamme vom Fernsehkanal Russia.

Auch russische Propagandisten neigen dazu, eigene Alltäglichkeiten als fremdes Elend darzustellen. „Heil Selenskyj“ zeigt Zustände, die eher russisch als deutsch sind: Hausdurchsuchungen, Führerkult um den auf TV dauerschimpfenden Präsidenten und in Verzagtheit und Gehorsam erstarrte Untertanen. Auch Mütterchen Russland steckt etwa zehn Milliarden Dollar in Bomben und Waffen für die Ukraine – monatlich. Nur, statt Leoparden aus Stoff oder Stahl verschwinden lebendige Söhne oder Väter in Richtung Front.