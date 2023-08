Ecuador: Wahlkampf in kugelsicherer Weste

Von: Klaus Ehringfeld

Wahlkampf in Schutzkleidung: Christian Zurita begrüßt seine Fans nach einer Pressekonferenz. © Martin Mejia/dpa

Nach dem Kandidaten-Mord ist in Ecuador nicht an politische Normalität zu denken.

Quito – Es ist das Bild dieses Wahlkampfes oder dessen, was davon übriggeblieben ist nach dem Mord an Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio. Nachrücker Christian Zurita zeigt sich in diesen aufgewühlten Tagen in Ecuador der Öffentlichkeit nur noch in schusssicherer Weste. Politik ist in dem südamerikanischen Land eine Frage von Leben und Tod geworden. Das ist zwar schon länger so, aber nie wurde es so erschreckend deutlich wie am 9. August, als ein „Sicario“, ein gedungener Mörder, den Mitte-links-Kandidaten hinrichtete. Mit dem Mord, vermutlich im Auftrag eines Drogenkartells, fielen Ecuador und seine Menschen in eine Art Schockstarre und Wut. Und mit dieser Ernüchterung gehen die Menschen elf Tage nach der Tat am Sonntag an die Wahlurne, um einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den gescheiterten Präsidenten Guillermo Lasso zu bestimmen.

Ecuador: Ausgang der Wahl völlig offen

Dieser rief im Mai nach nur zwei Jahren im Amt die Neuwahl aus, nachdem er zuvor das Parlament aufgelöst hatte, das seinerseits gegen Lasso ein Amtsenthebungsverfahren angestrengt hatte. Es ging um die Veruntreuung öffentlicher Ressourcen, aber auch darum, dass der ehemalige Banker weder die sozialen Krisen noch die Gewalt in dem einst so friedlichen Andenstaat in den Griff bekommt. Der Ausgang der Wahl ist völlig unklar. „Der große Protagonist der Wahl ist die Ungewissheit“, sagt der Politologe Pedro Donoso von der Beratungsagentur Icare. Die letzten Umfragen vor dem Mord an dem Korruptionskritiker Villavicencio sahen Luisa González von der Partei „Revolución Ciudadana“ des ehemaligen Linkspräsidenten Rafael Correa als klare Favoritin. Ihr gaben die Umfragen zwischen 25 und 30 Prozent der Stimmen. Mit Abstand folgen Otto Sonnenholzner, konservativer Ex-Vizepräsident, sowie der Umweltaktivist Yaku Pérez, der sich zum zweiten Mal um das höchste Amt im Staat bewirbt.

Seit 2018 befindet sich Ecuador in einer Abwärtsspirale, die schon unter Lassos Vorgänger Lenín Moreno ihren Anfang nahm. Die beiden neoliberalen Regierungen stoppten teilweise die Investitionen in Bildung, Sicherheit und Landwirtschaft. Die Gefängnisse sind Verwahranstalten, in denen die Kartelle bestimmen. Hinzu kommen die Nachwirkungen der Wirtschaftskrise während der Pandemie, die Ecuador so hart traf wie kaum ein anderes Land in Lateinamerika.

Das Land erlebt die „blutigste Epoche seiner Geschichte“

Die Wirtschaft schrumpfte um neun Prozent und hat sich noch immer nicht wieder erholt. Millionen Arbeitsplätze gingen verloren. Auch das ist ein Grund, warum die Banden der Organisierten Kriminalität keine Nachwuchssorgen haben. Den toxischen Cocktail perfekt macht das internationale Verbrechen, das Ecuador vor einigen Jahren zu seinem neuen logistischen Zentrum auserkoren hat. Das Land ist wegen seiner Lage zwischen den Koka-Produzenten Peru und Kolumbien, seiner dollarisierten Wirtschaft sowie einem der größten Häfen Lateinamerikas in Guayaquil attraktiv. Vor allem mexikanische Kartelle, aber auch die albanische Mafia haben sich festgesetzt und mit lokalen Banden verbündet.

Die Folge ist eine beispiellose Welle der Gewalt, die Ecuador zu dem lateinamerikanischen Land gemacht hat, in dem Unsicherheit und Kriminalität in den vergangenen Jahren am stärksten zugenommen haben. Die Mordrate von 26 pro Hunderttausend Einwohner:innen im vergangenen Jahr stellt sogar Länder wie Mexiko und Brasilien in den Schatten. Präsident Lasso wusste sich angesichts dieser Situation nicht anders zu helfen, als vergangenes Jahr vier Mal den Ausnahmezustand auszurufen. Insgesamt 165 von 365 Tagen mussten die Streitkräfte die innere Ordnung in dem Land sicherstellen. Das frühere Selbstverständnis der Menschen, in einem Land zu leben, das als friedliche Insel in einem Meer gewaltintensiver Nachbarländer dümpelte, ist lange schon vorbei.

Und in dem Kampf zwischen staatlicher Gewalt und organisierter Kriminalität ist die Ermordung von Fernando Villavicencio in Augen von Fachleuten eine Art politische Botschaft gegen die Demokratie. Die Mafias wollten zeigen, dass sie die Regeln des Spiels bestimmen. Präsidentschaftskandidatin González schrieb auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, dass Ecuador die „blutigste Epoche seiner Geschichte“ erlebt. „Die unfähige Regierung hat aufgegeben, und der Staat ist von der Mafia übernommen worden.“ (Klaus Ehringfeld)