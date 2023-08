Drohungen gegen Moscheen

Von: Pitt von Bebenburg

Auch in der Ditib-Moschee in Göttingen gingen Drohungen ein. © Swen Pförtner/dpa

Schreiben sind mit Hakenkreuzen und dem Kürzel „NSU 2.0“ versehen.

Moscheegemeinden in Deutschland werden mit Schreiben beleidigt und bedroht, die mit Hakenkreuzen, dem Verweis auf den Attentäter von Hanau oder dem Kürzel „NSU 2.0“ versehen sind. Das bestätigte der Landesvorsitzende des sunnitischen Gemeindeverbands Ditib Hessen, Salih Özkan, der Frankfurter Rundschau am Sonntag. Die Abkürzung NSU steht für die rechtsextreme Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“, die zwischen 2000 und 2007 mindestens zehn Morde beging.

Es gebe solche Drohschreiben seit Jahren, sagte Özkan. Sie würden der Polizei gemeldet und dann an die Diskriminierungsstelle des Bundesverbands von Ditib weitergeleitet. Am Sonntag sei in der Gemeinde in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) zudem das Pamphlet eines Mannes aufgefunden worden, der in seiner verschwörungsideologischen Schrift von einer „Moslem-Revolution“ schreibe.

In den vergangenen Tagen hatten Moscheegemeinden in Niedersachsen über Drohbriefe berichtet. So erhielt die Moschee der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüs (IGMG) in Bramsche bei Osnabrück ein Schreiben, das mit „NSU 2.0“ unterzeichnet war und von der Gemeinde bei X, ehemals Twitter, eingestellt wurde. Darin heißt es: „Euer Imbiss ist erst der Anfang. Wir kommen wieder“.

Dies bezieht sich offenbar auf einen Brandanschlag auf das Restaurant der Moschee. Ende Mai waren Molotowcocktails auf das Gebäude geworfen worden. Die Polizei konnte die Tat bisher nicht aufklären. „Hier muss der Staatsschutz intensiver ermitteln“, forderte Recep Bilgen, der Vorsitzende des IGMG-Regionalverbands in Hannover. Nach Angaben von Bilgen, die das Online-Portal „Migazin“ wiedergab, hat derselbe Absender in der Vergangenheit bereits öfter Drohbriefe an Moscheen versandt.

Wenige Tage nach den Drohungen gegen die IGMG ging in der vergangenen Woche ein optisch ähnliches Schreiben bei der Ditib-Gemeinde in Bramsche ein. Auch darauf sind ein Hakenkreuz und das Kürzel „NSU 2.0“ notiert sowie die Drohung, man werde „es mit euch so machen wie wir es mit den juden gemacht haben“ (Schreibfehler im Original).

Zuvor bereits waren solche Briefe etwa von Ditib-Gemeinden in Velbert, Göttingen und Ludwigshafen gemeldet worden. Die Gemeinde in Ludwigshafen kommentierte, der rassistische Brief sei nicht nur „eine Attacke auf die Moschee, sondern auch ein Angriff auf die Werte der Toleranz und des Respekts, die das Fundament unserer Gesellschaft bilden“. Bemerkenswert ist, dass mehrere Schreiben Bezüge zur Stadt Osnabrück enthalten. So enthielten Drohschreiben an hessische Ditib-Gemeinden Hinweise auf ein Ehepaar aus Osnabrück. Sie sollten nach Einschätzung des Ditib-Vorsitzenden Özkan das Paar als vermeintliche Absender belasten.

Nach Angaben des Magazins „Der Spiegel“ ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in Osnabrück. Dabei gehe es um mittlerweile 33 Fälle von Droh- und Beleidigungsschreiben, die bundesweit an muslimische Gemeinden geschickt worden seien – elf davon allein in Niedersachsen. Auch einige christliche Gemeinden seien bedroht worden.