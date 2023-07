Medwedew außer sich wegen Angriff auf Krim-Brücke: Er droht den Tätern „unmenschliche“ Bestrafung an

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russlands ehemaliger Präsident Dmitri Medwedew. (Archivbild) © Artyom Geodakyan/imago

Erneut Medwedew, erneut Drohungen. Diesmal geht es dem Ex-Präsidenten um den Angriff auf die Krim-Brücke. Er droht mit „unmenschlicher Vergeltung“.

Moskau – Der ehemalige russische Präsident und der aktuelle stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, hat sich im Laufe des Ukraine-Krieges zu Moskaus Hauptsprachrohr für Drohungen entwickelt. Diesmal ging es bei seinen Drohungen um den Angriff auf die Krim-Brücke.

Angriff auf die Krim-Brücke: Putin verspricht Antwort

Am Montag (17. Juli) wurde die Brücke, die sich über die Straße von Kertsch spannt und das russische Festland mit der Halbinsel Krim verbindet, von Marinedrohnen unter Beschuss genommen und beschädigt. Gegenüber den Nachrichtenagenturen AFP und RBC bestätigten Quellen des ukrainischen Geheimdienstes SBU, es habe sich dabei um eine „Operation“ der ukrainischen Marine und des SBU gehandelt. Moskau sprach von einem „Terrorakt des Kiewer Regimes“.

Nach dem Angriff versprach Kreml-Chef Wladimir Putin eine Antwort. „Das Verteidigungsministerium bereitet entsprechende Vorschläge vor“, erklärte er laut russischen Staatsmedien. Sein enger Vertrauter Medwedew schaltete sich im Kurznachrichtendienst Telegram in die Diskussionen über eine Vergeltung gegen die Ukraine ein.

Krim-Brücke wird von Drohnen beschossen: Ex-Präsident Medwedew wütet gegen Kiew

„Die Welt und unsere eigene Erfahrung zeigen, dass es unmöglich ist, Terroristen mit internationalen Sanktionen, Einschüchterungen oder Ermahnungen zu bekämpfen“, schrieb Russlands Ex-Präsident. Der einzige Weg sei die „Sprache der Macht“, so Medwedew. Putins Weggefährte forderte „nur persönliche und völlig unmenschliche Methoden“ als Vergeltung gegen den Angriff auf die Krim-Brücke.

So müsste man etwa die Häuser der Angreifer und die Häuser ihrer Familie „in die Luft sprengen“, hieß es von Medwedew. Die Idee eines Gerichtsprozesses müsse man aufgeben und sie stattdessen „eliminieren“, wütete er in seiner Hasstirade weiter. Das Wichtigste sei aber, „die oberste Führung terroristischer Formationen zu zerstören, egal in welchen Spalten sich diese Insekten verstecken“, was „schwierig, aber möglich“ sei.

Krim-Brücke: Sowohl logistisch als auch symbolisch wichtig für Russland

Bereits der russische Propagandist und Moderator Wladimir Solowjow hatte nach dem Schlag auf die Krim-Brücke eine harte Antwort gefordert. Kreml-Chef Putin hatte den Angriff als eine „Straftat ohne Sinn“ bezeichnet. Denn die Brücke werde seit langer Zeit nicht mehr für militärische Lieferungen genutzt, so die Behauptung des russischen Präsidenten.

Dadurch verschwindet allerdings nicht die logistische Bedeutung der Brücke zwischen der Krim und dem russischen Festland. Die Brücke ist nach wie vor eine wichtige Route für den Transport von sowohl alltäglichen Gütern für die Bevölkerung als auch militärischer Ausrüstung. Sollte das ukrainische Militär eine Operation zur Zurückeroberung der Halbinsel starten, wird die Brücke umso wichtiger für die Versorgung russischer Truppen mit Nachschub sein.

Was der Brücke eine noch größere Bedeutung verleiht, ist aber der symbolische Charakter. Die Krim-Brücke gilt für die Ukraine als das Symbol der russischen Besatzung der Halbinsel. Die Brücke wurde nach der illegalen Annexion im Jahr 2014 gebaut. Am Tag der Eröffnung fuhr ein russischer Konvoi mit Putin an der Spitze über die Brücke. Aus Kiew kam von verschiedenen Seiten immer wieder der Wunsch nach einer Zerstörung. Nach dem Angriff sagte der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andrij Jussow, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Kiew: „Man kann nur die Worte des Militärgeheimdienstchefs Kyrylo Budanow zitieren, dass ‚die Krim-Brücke eine überflüssige Konstruktion ist‘“. (bb)