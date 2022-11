Iranische Drohnen-Lieferungen an Russland: Kritik wird lauter

Von: Stefan Krieger

Im Iran kritisiert ein Journalist offen die Haltung der Regierung zu Waffenlieferungen an Moskau.

Teheran – Im Iran ist eine Diskussion über die Lieferung tödlicher Drohnen an Russland für den Einsatz im Ukraine-Krieg ausgebrochen. Ein prominenter Zeitungsredakteur erklärte, Russland sei der eindeutige Aggressor in diesem Krieg und die Lieferung sollte eingestellt werden. Dies berichtet die britische Tageszeitung The Guardian.

Der Iran bestreitet seit mehr als zwei Monaten, dass er die Drohnen an Russland verkauft hat, obwohl sie offensichtlich gegen Kraftwerke und zivile Infrastrukturen eingesetzt werden. Am Wochenende erklärte er jedoch, er habe vor Beginn des Krieges eine kleine Anzahl von Drohnen geliefert. Eine Stellungnahme, die von den USA und der Ukraine als unwahr zurückgewiesen wurde.

Iranische Drohnen für Russland: Die Kritik wird lauter

Der Streit über die Drohnen spiegelt eine breitere außenpolitische Debatte in Teheran über die Risiken des Aufbaus enger Beziehungen zu Moskau wider. Ungewöhnlich ist aber, dass die Kritik an der iranischen Regierung von einem konservativen Kleriker und einem Zeitungsredakteur geäußert wird.

Eine Drohne, vermutlich vom Typ Shahed 136 (Schahed 136) iranischer Bauart. Russland greift die Ukraine immer wieder mit Drohnen an. © Efrem Lukatsky/dpa

In Äußerungen, die von anderen iranischen Zeitungen aufgegriffen wurden, hob Masih Mohajeri, Herausgeber der iranischen Zeitung Jomhouri Eslami, drei Dinge hervor, die die Regierung hätte tun sollen: der Partei, die den Krieg begonnen hat (Russland), raten, die internationalen Bestimmungen einzuhalten, die ein Eindringen in das Hoheitsgebiet anderer Länder verbieten; Russland zu Beginn des Krieges sagen, dass es kein Recht hatte, die Drohnen in der Ukraine einzusetzen, die der Iran zur Verfügung gestellt hatte; und schließlich engere Beziehungen zu dem überfallenen Land, also der Ukraine, zu unterhalten.

Iran: Das Außenministerium möglicherweise nicht informiert

An den iranischen Außenminister Hossein Amir-Abdollahian gerichtet, fügte er hinzu: „Warum haben Sie Russland nach Beginn des Krieges in der Ukraine nicht mitgeteilt, dass es kein Recht hat, iranische Drohnen im Krieg in der Ukraine einzusetzen? Und warum haben Sie Russland nicht offen dafür verurteilt, dass es den Krieg begonnen hat, und warum haben Sie sich nicht verstärkt darum bemüht, zwischen den beiden Seiten zu vermitteln, um diesen bösen Krieg zu beenden?“ Er sagte, der Iran hätte diese Rolle spielen können, ohne seine Beziehungen zu Russland zu beschädigen.

Der ehemalige iranische Botschafter in Moskau, Nematollah Izadi, sagte, es habe den Anschein, dass es keine richtige Zusammenarbeit zwischen dem militärischen und dem diplomatischen Flügel des iranischen Staates gegeben habe. Er geht davon aus, dass das Außenministerium möglicherweise im Dunkeln tappe. „Ein Teil der Regierung schien es für profitabel zu halten, Drohnen an Moskau zu verkaufen, um sie im Krieg oder anderweitig einzusetzen“, sagte Izadi. „Wir scheinen einer Täuschungsaktion Russlands erlegen zu sein, die meiner Meinung nach überhaupt nicht unseren nationalen Interessen dient“. (Stefan Krieger)