„Stahladler“: Neue Drohne mit gewaltiger „Durchschlagskraft“ - Bedenken selbst im Ukraine-Krieg

Von: Florian Naumann

Drohnen sind ein wichtiges Mittel im Ukraine-Krieg. Eine Firma aus Finnland will ein Modell mit gewaltiger Wirkung entwickelt haben - es gibt Bedenken.

Helsinki - Wie wichtig Drohnen in der modernen Kriegsführung sein können, das zeigt dieser Tage der Ukraine-Krieg: Kiew setzt massiv auf die kleinen Fluggeräte - und Russland sieht sich zu immer neuen Gegenmaßnahmen genötigt. Ohnehin hat auch der Kreml massenweise iranische Shahed-Drohen genutzt, um die Bevölkerung der Ukraine zu terrorisieren.

Doch die Technologie hat auch Schattenseiten. Potenziell auch über das bei Kriegsgerät ohnehin übliche Maß hinaus. Ein finnisches Unternehmen hat nun eine neue Drohne mit „enormer Durchschlagskraft“ entwickelt, wie der Sender YLE berichtet. Die für demokratische Staaten nicht ganz unwesentliche Sorge: Das Wirkprinzip ihrer Waffen könnte gegen Kriegskonventionen verstoßen. Dennoch hat die Firma namens Insta auch das finnische Militär als Abnehmer im Sinn - ebenso wie die Ukraine.

Drohne „Steel Eagle“: „Verteilt Fragmente über ein weites Wirkungsfeld“

Dem Bericht zufolge handelt es sich um einen ferngesteuerten Quadrokopter, eine Drohne mit vier Propellern. Beladen sei er aber mit „tausenden Metallkugeln“ aus dem Material Wolfram. Dieses sei kompakt, schwer - und könne als Waffe eingesetzt große „Durchschlagskraft“ entfalten. Vorgestellt wurde die Waffe bei einer seit Mittwoch (12. September) laufenden Messe in London.

Insta selbst nennt seine Drohne „Steel Eagle“, „Stahladler“. „Die Drohne erlaubt es, die Explosivladung in der Luft in eine ideale Position zu manövrieren, wo sie gezündet werden kann“, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Die weiteren Informationen geben eine Ahnung von der angepeilten zerstörerischen Wirkung: Die „Ladung“ enthalte Stahl- und Wolfram-Splitter, sie verteile „Fragmente über ein weites Wirkungsfeld“. Zuletzt hatten Streumunitionslieferungen der USA an die Ukraine für teils hitzige Debatten gesorgt. Dennoch versichert die Rüstungsfirma: Der „Steel Eagle“ sei mit allen von Finnland unterzeichneten Konventionen kompatibel.

„Steel Eagle“-Drohne soll angeblich der Ukraine helfen: Experte warnt - „fällt auch Russland in die Hände“

Der Kriegsforscher Ilmari Käihkö von der schwedischen Verteidigungshochschule attestierte dem Konzept „Vorteile“. Er mahnte auf Anfrage von YLE aber auch. „Wenn das so funktioniert, wie das Unternehmen sagt, kann es sicher einen Beitrag für die Ukraine leisten und auch auf den Schlachtfeldern rund um die Welt auftauchen.“ Allerdings gelte es, Tests abzuwarten. Bislang sei nur die Eigenwerbung Instas bekannt.

Schwerer könnte Käihkös zweiter Kritikpunkt ins Gewicht fallen. Wenn die Ukraine das System anwende, werde es „früher oder später auch Russland in die Hände bekommen“, sagte der Wissenschaftler. Mit anderen Worten: Der vermeintliche Segen für die Verteidiger der Ukraine könnte später zum Fluch werden. Zugleich gibt es rechtliche Bedenken.

Drohnen nicht nur im Ukraine-Krieg: Problem ist der „Umfeldeffekt“

Zwar könnten alle Waffen auf „legale und illegale“ Weise angewendet werden, sagte Jani Leino, ein Jurist des Finnischen Roten Kreuzes. Entscheidend sei, ob militärische oder zivile Ziele angegriffen würden. Er wies aber auf Gefahren für die Zivilbevölkerung bei besonders gewaltigen Waffensystemen hin: „Das Problem sind vor allem Waffen, die einen großen Umfeldeffekt haben, so wie das hier angeblich der Fall ist.“

Diese und andere Fragen könnten die Welt auch in Zukunft beschäftigen. Der Rüstungsprozess sei im Gange, sagte Käihkö. Das betreffe nicht nur Russland und die Ukraine, sondern auch alle anderen Armeen. Das gilt auch für Deutschland: Der Bundestag hat nach jahrelangen Debatten auch über ethische Aspekte 2022 den Weg für den Kauf bewaffneter Drohnen freigemacht. Dabei würde wohl auch Insta gerne mitmischen: Die Drohne sei „für den heimischen und internationalen Verteidigungssektor entwickelt“, sagte Vizepräsident Tuure Lehtoranta. (fn)