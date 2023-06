Drohne tötet kurdische Politikerin

Von: Daniel Roßbach

Eine Demonstration in Amsterdam zur Unterstützung der Autonomieregion Rojava im Norden Syriens. © IMAGO / Richard Wareham

Mutmaßlich türkische Angriffe sollen Selbstverwaltung in Nordsyrien schwächen, deren Zusammenbruch steht aber nicht bevor.

Bei einem Drohnenangriff mutmaßlich durch das türkische Militär wurden am Dienstag in Nordsyrien Vertreter:innen der kurdischen Autonomieverwaltung getötet. Bei den Toten handele es sich um die Politikerin und Co-Vorsitzende der Selbstverwaltung des Kantons Qamislo, Yusra Derwês, ihren Stellvertreter Lîman Siwês und den Fahrer ihres Fahrzeugs, berichten Stellen der kurdischen Autonomieregion in Nordsyrien.

Die Historikerin Anita Starosta, die sich intensiv mit der Region beschäftigt und für die dort aktive Hilfsorganisation „Medico International“ tätig ist, konstatiert, dass die Türkei in den vergangenen Wochen ihre Angriffe auf die Autonomieregion intensiviert habe. Starosta sieht das auch in Verbindung mit der Wiederwahl von Recep Tayyip Erdogan als Präsident. Die türkische Führung sei durch die Wahl gestärkt und verwirkliche „nun die Drohungen, die im Wahlkampf ausgesprochen wurden“.

Türkische Drohnenangriffe sollen Autonomieprojekt zersetzen

Allerdings seien türkische Drohnenangriffe in Nordsyrien an sich nichts Neues, sondern seit etwa drei Jahren zu beobachten. Drohneneinsätze würden international und medial weniger stark wahrgenommen als solche mit Truppenpräsenz.

Sie hätten jedoch einen tiefgreifenden Effekt auf die Menschen vor Ort: „Dieser Gefahr permanent ausgesetzt zu sein, bedeutet eine extreme psychische Belastung, die ich auch selbst spüre, wenn ich dort bin.“ Die Türkei wolle mit den Angriffen die Strukturen der Selbstverwaltung auf verschiedene Weise schwächen: Einerseits würden gezielt zivile und militärische Verantwortliche getötet, die in ihren Rollen und mit ihrer Kompetenz schwer zu ersetzen seien. Andererseits sollten die Angriffe die Bevölkerung einschüchtern und Bereitschaft zu Engagement in der Verwaltung schwächen.

Von der Europäischen Union und der internationalen Staatengemeinschaft fordert Starosta, klar auszusprechen, dass die türkischen Angriffe völkerrechtswidrig sind.

Strategien gegen Ankara

Die kurdische de facto Selbstverwaltung im Norden Syriens entstand 2012 infolge des Bürgerkrieges in dem Land. Sie wurde formal 2016 als „Autonome Administration von Nord- und Ostsyrien“ (AANES) konstituiert und ist auch unter dem kurdischen Namen für Westkurdistan, Rojava, bekannt. In diesem Gebiet beheimatet und an der Selbstverwaltung beteiligt sind aber auch Angehörige anderer Volksgruppen.

Die kurdischen „Volksverteidigungseinheiten“ YPG sind in den vergangenen Jahren militärisch gegen den „Islamischen Staat“ vorgegangen. Die Selbstverwaltung wird international nicht als souverän anerkannt. Die Türkei greift sie fast seit Beginn ihres Bestehens militärisch an und hat seit 2016 und bis heute anhaltend Teile des Gebiets besetzt. Damit konfrontiert hätten die Autonomie-Instanzen aber Strategien entwickelt, mit der Bedrohung umzugehen, sagt Starosta. Ein Zusammenbruch der Strukturen stehe aktuell nicht unmittelbar bevor.