Plädoyer von Bundestagsabgeordnetem Ates Gürpinar: „Drogenkonsum muss entkriminalisiert werden“

Von: Anne-Christine Merholz

Teilen

Der Bundestagsabgeordnete Ates Gürpinar © dpa/ Annette Riedl

Jede Stunde sterben in Deutschland 15 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums, sieben an den Folgen von Alkohol.

In seinem Gastbeitrag erklärt der Bundestagsabgeordente der Linken, Ates Gürpinar*, warum Drogenkonsum nach Vorbild von Portugal entkriminalisert werden soll.

Berlin - Bei pflanzlichem Cannabis lautet die Zahl der Toten: Null. Niemand. Keiner pro Stunde, keiner pro Jahr. Cannabis ist einfach keine Droge mit möglicher Todesfolge.

Die Zahlen sollten zum Nachdenken anregen. Denn während Cannabis verboten ist, sind Alkohol und Tabak nicht nur erlaubt; vor allem Alkohol ist Teil des gesellschaftlichen Lebens. Unternehmen verdienen mit der Sucht anderer Menschen Milliarden. Werbung garantiert, dass junge Menschen den Weg zu dieser Droge finden, soziale Zwänge sorgen dafür, dass sie den Weg nicht mehr verlassen.



Während eine Seite gewinnt, verlieren die anderen – und das sind nicht nur Abhängige: Der volkswirtschaftliche Schaden von Alkoholkonsum beträgt 57 Milliarden Euro pro Jahr. Das Gesundheitssystem leidet unter diesen Bedingungen – Gewinne werden privatisiert, Kosten trägt die Gesellschaft. Dennoch käme niemand auf den Gedanken, Tabak und Alkohol zu verbieten.



Ehemalige bayerische Ministerpräsidenten sahen sich sogar in der Lage, nach zwei Maß Bier noch Auto zu fahren. Dagegen droht nach dem Konsum von Cannabis der Führerscheinentzug, auch wenn dieser Tage zurückliegt. Dieser irrationale Umgang mit Drogen ist dramatisch.

Es ist die Aufgabe von Politik, dies zu ändern – zum Wohl der Menschen. Und zwar auf der einen wie der anderen Seite, für legale wie für illegalisierte Drogen. Denn es ist einerseits die Omnipräsenz von Alkohol und Tabak, die so gefährlich ist: Durch Werbung, in der Politik, selbst beim Sport wird der Konsum verharmlost. Der direkte niedrigschwellige Zugriff auf die Droge, der Druck in der Gruppe, all das befördert den Zugang bis hin zum problematischen Konsum und zur Sucht.



Und andererseits hat sich insbesondere bei Alkohol in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts bewiesen, wie unsinnig ein Verbot von Drogen, die so genannte Prohibition ist. Unzählige Mafiafilme erzählen die Geschichte des Versuchs, Alkoholkonsum durch Verbot einzudämmen. Dadurch wurde er nicht nur weiter konsumiert. Er wurde gepanscht, gedealt, dreckig verkauft – und der Konsum dadurch gefährlicher.



Gleiches gilt noch heute für die Kriminalisierung von Stoffen wie Cannabis – und erst recht bei anderen Drogen. Nicht bei Cannabis selbst, aber bei künstlich hergestellten Ersatzstoffen von Cannabis wurden Tote gezählt. Und erst diese Woche war ein 13-jähriges Todesopfer zu beklagen, wohl aufgrund der Einnahme einer Ecstasytablette mit extrem hohem Wirkstoffgehalt.



Noch eindeutiger ist es bei Drogen, deren Suchtpotential größer ist. Denn mit der Kriminalisierung wird der Stoff gefährlicher. Er wird unkontrollierbar. Der Nutzer weiß nicht, was in dem Zeug drin ist, was er genau konsumiert: Wie stark ist der Wirkstoff, was für Substanzen sind beigemischt? Der Konsum findet versteckt statt – mit der Folge, dass die Menschen im Zweifel nicht gefunden werden und an einer Überdosis sterben. Oder sich mit schmutzigem Besteck Krankheiten holen, die sie nicht mehr loswerden.



Daher müssen andere Wege gegangen werden – und diese sind noch nicht einmal Neuland. Für eine gute Drogenpolitik gibt es empirische Beweise. Seitdem Portugal den Weg der Entkriminalisierung gegangen ist, sank dort die Zahl der Drogentoten durch vormals illegalisierte Substanzen um 80 Prozent.



Wie könnte eine logische, eine rationale Drogenpolitik in Deutschland aussehen, die unnötige Schäden minimiert? Eine Politik, die Menschen schützt, aber sie informiert und verantwortungsbewusst frei handeln lässt, solange die Freiheit anderer nicht gefährdet ist?



Drogenkonsum muss einerseits entkriminalisiert werden, zumindest die Abgabe an Suchtkranke muss erlaubt sein, um sie dadurch nicht in die zusätzliche Kriminalisierung zu treiben. Präventionsprogramme müssen aufgebaut werden, genauso wie Konsumräume, außerdem sind Modellprojekte sinnvoll, die akzeptierende Drogenarbeit austesten und ermöglichen.



Zudem ist es notwendig, die enormen Profite, die aus den Süchten anderer entstehen – übrigens auf dem illegalisierten wie legalen Markt – zu verbieten. Die Sucht anderer zu befördern, ist einer der perfideren Wege, sich einen ‚Markt‘ für sein Produkt zu schaffen.

Und auch wenn der Weg noch weit ist: Die Kritik am individuellen Konsum und Suchtverhalten ist in dieser Gesellschaft zumeist wohlfeil. Wir müssen die Bedingungen ändern, die zum Suchtverhalten führen: Stress, Ängste, gesellschaftlicher Druck. Substanzen selbst sind nicht das Problem, sondern die Bedingungen, unter denen zu schnell oder zu oft zur Flasche oder zur Kippe gegriffen wird, um dem Druck standzuhalten.

Der Autor Ates Gürpinar, Jahrgang 1984, gehört seit 2021 als Abgeordneter für die Partei Die Linke (Wahlkreis: Rosenheim) dem Deutschen Bundestag an. Der Sohn eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter hat nach seinem Abitur 2003 in Darmstadt Theater- und Medienwissenschaft, Neuere Deutsche Literaturgeschichte und Philosophie sowie Ethik der Textkulturen in Erlangen und Athen studiert. Gürpinar trat 2010 der Partei Die Linke bei, für die bayerische Landtagswahl 2018 war er Spitzenkandidat für Die Linke Bayern. Er ist Mitglied im Ausschuss für Gesundheit. Im Februar 2021 wurde Ates Gürpinar zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Linkspartei gewählt.