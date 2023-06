Dringend gesucht: das Klimageld

Aus diesem Heizölstutzen fließt wohl bald flüssiges Gold. © Rolf Poss/Imago

Die fossilen Energien werden immer teurer. Die Ampel will die Menschen entlasten – was dem sozialen Frieden gut täte, wie eine Studie belegt. Trotzdem liegt Ärger in der Luft.

Der – angebliche – „Heizhammer“ ist weg. Wer Grund und Boden besitzt, dürfte aufgeatmet haben, nachdem die Ampel-Koalition auf Druck der FDP das Heizungsgesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) weitgehend entkernt hatte. Der Kompromiss erlaubt es, in den nächsten Jahren weiterhin Öl- und Gasheizungen einzubauen. Doch die Freude könnte in Ärger umschlagen.

Heizen mit Öl und Erdgas wird zukünftig wegen des steigenden Klima-Aufschlags auf fossile Brennstoffe immer teurer werden. In den Leitlinien für das veränderte Gesetz heißt es denn auch: Es solle „Aufklärungskampagnen über CO2-Bepreisung“ geben. Und die FDP-Bundestagsfraktion schickte nach der Einigung der Regierungsparteien gleich noch ein Papier hinterher, in dem klargestellt wurde, dass die Kosten für den Betrieb klimaschädlicher Heizungen künftig steigen würden. Das sei ein „marktwirtschaftliches Signal“ zum Heizungstausch.

So weit, so nachvollziehbar. Bereits jetzt gilt für Heizöl, Erdgas und Kraftstoffe ein CO2-Preis von 30 Euro pro Tonne, der die fossilen Energien verteuert, eingeführt bereits von letzten Merkel-Koalition. Der Liter Öl kostet dadurch 9,5 Cent mehr, die Kilowattstunde Erdgas 0,65 Cent, der Liter Sprit acht bis neun Cent.

Bis 2026 werden die Aufschläge sich verdoppeln, geplant ist ein Korridor von 55 bis 65 Euro, und danach könnte es noch deutlich teurer werden. Denn dann soll das deutsche System für die CO2-Bepreisung bei Wärme und Verkehr in den EU-Emissionshandel überführt werden, bei dem sich der Preis am Markt bildet.

Das Problem: Ein nachhaltig steigender CO2-Preis in den Sektoren Wärme und Verkehr wird Haushalte mit niedrigeren Einkommen stärker belasten als einkommensstarke Haushalte. Ein Großteil der Belastungen könnte durch ein einheitliches, jährlich vom Staat auszahlbares „Klimageld“ aufgefangen werden, wie es die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag als Kompensation eigentlich auch versprochen hat. Doch bisher ist nicht klar, wann es eingeführt wird. Es ist sogar offen, ob es in dieser Legislaturperiode überhaupt noch kommt.

Das Geld, das der Staat bisher durch die CO2-Bepreisung einnimmt, fließt nämlich bisher über den „Klima- und Transformationsfonds“ in andere Kanäle: so in die Gegenfinanzierung der abgeschafften Stromsteuer sowie die Zuschüsse für die energetische Gebäudesanierung und den Heizungstausch. Hier bahnt sich ein neuer Konflikt an, da der Klimaschutz eine soziale Schieflage zu bekommen droht: Ärmere Haushalte zahlen – relativ zu ihrem Einkommen – viel CO2-Aufschlag, profitieren aber nur wenig von Zuschüssen – etwa, weil sie gar kein Haus oder keine Wohnung besitzen, die saniert werden könnte.

Eine neue Untersuchung zeigt nun, dass das Klimageld tatsächlich sogar eine positive soziale Wirkung hätte – wenn es denn gezahlt würde. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin hat das durchkalkuliert, und zwar für den Fall der Verdoppelung des CO2-Preises bis 2026 von derzeit 30 auf 60 Euro pro Tonne. Der Staat würde dann jährlich etwa 14 Milliarden Euro einnehmen. Bei einer kompletten Rückzahlung pro Kopf würde jede Bürgerin und jeder Bürger im Jahr rund 170 Euro erhalten. Bei einem weiteren Anstieg des CO2-Preises auf zum Beispiel 150 Euro anno 2035, ergäbe sich bei 35 Milliarden Euro an Einnahmen ein Klimageld von 422 Euro pro Person.

In Planung Ein entscheidender Punkt beim Klimageld ist bislang ungeklärt: Wie wird es technisch umgesetzt? Das Problem ist, dass bisher kein einheitlicher Zahlungsweg etabliert ist, der alle Bürgerinnen und Bürger erreicht. Das Klimageld könnte über bestehende Systeme ausgezahlt werden, also etwa Lohnsteuererstattung, Grundsicherung, Rente oder Kindergeld. Das würde Verwaltungskosten sparen. Die Bundesregierung hat das allerdings noch nicht geklärt; eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe wurde dazu eingesetzt. jw

Die Einkommenseffekte durch die CO2-Bepreisung sind je nach Bevölkerungsgruppe unterschiedlich. Ärmere Haushalte müssen laut DIW im Schnitt bis zu sechs Prozent ihres Nettoeinkommens für den Klima-Aufschlag ausgeben, bei gut Situierten ist es nur ein Prozent. Der Grund: Die Ärmeren geben einen größeren Anteil ihres Geldes für Heizen und, falls motorisiert, für Tanken aus als Reiche. Das pro Kopf in gleicher Höhe ausgezahlte Klimageld entlastet sie dann aber auch stärker, da es einen größeren Anteil am Einkommen ausmacht als bei den anderen Haushalten.

Über alle Einkommensgruppen hinweg ergibt sich aus der Kombination von CO2-Kosten und Klimageld eine relativ geringe Nettobelastung von 0,8 Prozent des Einkommens.

Obwohl ärmere Haushalte grundsätzlich profitieren, variiert die Netto-Belastung laut DIW zwischen den Haushaltstypen. So begünstige die Pro-Kopf-Regelung etwa Familien mit vielen Kindern, während es in anderen Haushalten Härtefälle geben kann. DIW-Ökonom Stefan Bach, der die Untersuchung geleitet hat, fordert deswegen: „Gerade wenn ein Haushalt mit niedrigem Einkommen von einer überdurchschnittlichen Belastung betroffen ist, werden weitere zielgenaue Hilfen notwendig“. Zudem sei es möglich, die soziale Komponente beim Klimageld noch zu verstärken. So sei es denkbar, die wohlhabenderen Haushalte, die diese Hilfe nicht unbedingt bräuchten, weniger zu entlasten, meint Bach.

Das DIW-Team ist überzeugt, dass ein stetig steigender CO2-Preis ein gutes Klimaschutz-Instrument ist. Er setze „wichtige Signale für langfristige Investitionsentscheidungen“ von Hausbesitzern und Autofahrern, sagte Co-Autor Koautor Peter Haan. Die Emissionen der Haushalte könnten bei einer CO2-Bepreisung von 150 Euro pro Tonne um rund ein Drittel zurückgehen – in Abhängigkeit davon, wie stark sie auf die steigenden Energiekosten reagieren und zum Beispiel alte Erdgas-Kessel durch Wärmepumpen ersetzen.

Di soziale Schieflage bei der CO2-Bepreisung ist damit aber nicht gelöst. Es gibt warnende Stimmen an die Ampel, dies nicht zu unterschätzen. So glaubt der Energieexperte des Bundesverbandes Verbraucherzentrale, Thomas Engelke, die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zur CO2-Bepreisung könne Geschichte sein, wenn das Klimageld nicht bald komme. Erinnerungen an die „Benzinwut“ werden wach, als die rot-grüne Bundesregierung vor über 20 Jahren ihre ökologische Steuerreform startete und den Sprit verteuerte. Engelke meint, CO2-Preis und Klimageld gehörten „untrennbar zusammen“.

Aber woher soll das Geld dafür kommen, wenn die bisherigen Einnahmen aus der Steuer schon anderweitig verplant sind? Es gäbe mehr finanziellen Spielraum, wenn der CO2-Preis stärker ansteigt als bisher geplant. Doch selbst Habeck, eigentlich ein Fan des Klimageldes, warnt: Durch hohe CO2-Preise drohe der „gesellschaftliche Frieden arg strapaziert“ zu werden, meinte er jüngst in der Debatte ums Heizungsgesetz. Den Preis jetzt weiter hochsetzen, obwohl der Ausgleichsmechanismus nicht vorhanden sei, meint er, „würde das Land zerlegen“.