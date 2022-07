Draghis Risikospiel

Von: Dominik Straub

„Ich war noch nie so stolz, Italiener zu sein“, sagte Draghi (M.) mit Blick auf die bislang erreichten Ziele seiner Regierung. © Andreas Solaro/afp

Der italienische Ministerpräsident will weiterregieren – wenn die notorisch selbstsüchtigen Parteien ihm ergeben folgen.

Bei seiner mit Spannung erwarteten Rede im Senat am Mittwoch hatte Mario Draghi schon Bereitschaft signalisiert, die Regierungsgeschäfte weiterzuführen und damit quasi von seinem erklärten Rücktritt wieder zurückzutreten: „Wir brauchen einen neuen Pakt des Vertrauens“, betonte Draghi. Nur so könne man die Regierungsarbeit weiterführen. Und dann fragte er die Parteien, ob sie bereit seien, diesen Pakt „von Grund auf“ zu erneuern – aber „die Antwort müsst ihr nicht mir geben, sondern den Italienerinnen und Italienern“. Denn die – „und nur die“ – seien es gewesen, deretwegen er überhaupt nochmal in den Senat gekommen sei.

Draghi spielte damit auf Beifall und Beistand an, die er in den fünf Tagen seit seinem Rücktritt im Land erfahren hat. Der Premier erwähnte an erster Stelle die fast 2000 Bürgermeister:innen, die ihn in einem offenen Brief gebeten hatten, im Amt zu bleiben. Sie seien es, die die Probleme und Sorgen der Menschen am besten kennen. Draghi ehrte sodann die Gesundheitsdienste, denen Italien wegen ihres Einsatzes in der Pandemie zu großem Dank verpflichtet sei; auch von ihnen kamen Aufforderungen an ihn, weiterzumachen. Petitionen und Ermunterungen kamen auch von den Industriellen, Gewerkschaften, Schulen und Universitäten – und auch aus Kapitalen rund um die Welt, namentlich aus Brüssel, Washington und Kiew.

Die rechtspopulistische Lega von Matteo Salvini und die Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi erklärten sich zwar bereit zur Erneuerung jenes Pakts, stellten aber Bedingungen, die eine Einigung praktisch ausschloss: Sie verlangten den Rauswurf der Fünf-Sterne-Gruppe aus der Regierung – ein angesichts ihrer notorischen Unzuverlässigkeit nachvollziehbares Anliegen. Sie wollten aber auch eine Umbildung des Kabinetts samt Rauswurf der bei den Rechten ungeliebten Justizministerin Luciana Lamorgese sowie des sozialdemokratischen Gesundheitsministers Roberto Speranza. Für die beiden an der Regierung beteiligten Linksparteien PD und LEU ist das völlig unannehmbar, und wahrscheinlich ist es das auch für Draghi.

Die Regierung hing damit am Mittwochabend wieder an einem seidenen Faden, die Sitzung im Senat wurde unterbrochen, um Zeit für weitere Verhandlungen zu geben. Später sollten die Diskussionen im Plenum weitergehen; danach war eine Vertrauensabstimmung vorgesehen.

An diesem Donnerstag wird sich das Prozedere in der großen Parlamentskammer, dem Abgeordnetenhaus, wohl wiederholen – falls Draghi angesichts der Forderungen der Rechten nicht schon vorher das Handtuch wirft. Dann wäre Staatspräsident Sergio Mattarella am Zug: Er könnte versuchen, eine Übergangsregierung zu bilden, die das Land noch bis zu den Parlamentswahlen im nächsten Frühjahr führt. Oder er könnte – und das wäre die wahrscheinlichere Lösung – sofort das Parlament auflösen und Neuwahlen noch für diesen Herbst ansetzen.

Ob nun das eine oder das andere Datum – eigentlich hatte Draghi in seiner Senatsrede hinreichend klargemacht, dass es nicht wie gehabt weitergehen kann: Nachdem seine Koalition der nationalen Einheit zunächst Geschlossenheit und Verantwortungsbewusstsein gezeigt und zahlreiche wichtiger Reformen ermöglichte, hätten zuletzt Parteiinteressen und „ein wachsendes Bedürfnis nach Abgrenzung und Zerstrittenheit“ alles überlagert. Als ein Beispiel nannte Draghi die Waffenlieferungen an die Ukraine, von der sich die Fünf Sterne und die Lega mehrfach distanziert hatten. Vergangene Woche dann boykottierten die Sterne, immerhin die zweitgrößte Regierungspartei, eine Vertrauensabstimmung. Weil dadurch augenfällig geworden sei, dass der „Pakt des Vertrauens“, nicht mehr existierte, wollte sich Draghi abmelden.

Im Hinblick auf die Erneuerung des Paktes stellte Draghi glasklare Bedingungen: Oberste Priorität hätten weiterhin die Reformen, die Brüssel im Gegenzug zur Auszahlung der 190 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds fordert. Allein 2022 brauche es dafür noch 55 Reformen. Draghi machte weiter klar, dass er beim nächsten Haushalt keine Defiziterhöhungen mehr dulden wird, wie sie von fast allen Regierungsparteien zuletzt verlangt wurden. Die Herausforderungen an Italien erforderten „eine starke, geschlossene Regierung, die von den Parteien mit Überzeugung unterstützt wird“. Was nicht reiche, sei ein „Scheinvertrauen, das sich bei der ersten umstrittenen Reformen gleich wieder in Luft auflöst“.

Angesichts der großen Unterstützung, die der Ex-EZB-Präsident im Volk genießt, ist seine Bereitschaft, die Regierungsgeschäfte noch weiterzuführen,eigentlich ein Angebot, das die Parteien nicht ausschlagen können. Denn wer wollte gerade jetzt – Inflation, Energie-Engpass, drohende Rezession, Ukraine-Krieg, Dürre, Pandemie – die Verantwortung für Draghis Sturz übernehmen? Salvini und Berlusconi haben es aber mit den Neuwahlen offenbar derart eilig, dass sie dieses Risiko in Kauf nehmen.

